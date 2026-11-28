Pour le Black Friday, le Dyson V16 Piston Animal passe à 599 €, soit -29 % et 250 € d'économie : ses rouleaux coniques démêlent automatiquement cheveux longs et poils d'animaux dans le collecteur, sans jamais toucher la brosse.

Un foyer avec un animal à poils longs ou des cheveux qui s'enroulent autour de chaque brosse d'aspirateur : c'est exactement la situation pour laquelle le Dyson V16 Piston Animal a été conçu. Ses deux rouleaux coniques traitent les cheveux jusqu'à 65 cm et les poils d'animaux directement dans le collecteur, sans bourrage. La brosse All Floor Cones™ Sense détecte seule le passage de la moquette au sol dur et ajuste puissance et vitesse sans manipulation. L'écran LCD affiche en temps réel les particules captées et l'autonomie restante.

Le Dyson V16 Piston Animal à 599,00 € : est-ce le bon moment ?

250 € d'économie immédiate, soit -29 % sur le prix.

Rouleaux coniques auto-démêlants, cheveux jusqu'à 65 cm sans bourrage.

Brosse All Floor Cones™ Sense, adaptation automatique moquette et sol dur.

Écran LCD temps réel, particules captées et autonomie affichées en direct.

J'ÉCONOMISE 250 €

Le Dyson V16 Piston Animal, avant et après les poils d'animaux

Le Dyson V16 Piston Animal mise sur deux rouleaux coniques auto-démêlants pour éliminer le bourrage de brosse, contrainte que les autres aspirateurs balais de la gamme ne suppriment pas. La forme conique guide mécaniquement cheveux jusqu'à 65 cm et poils d'animaux vers le collecteur sans s'y enrouler. Le moteur Hyperdymium™ 900 W maintient 315 Air Watts sans baisse de régime, tandis que le capteur de poussière effectue 15 000 lectures par seconde pour adapter la puissance à la quantité de saleté détectée. La filtration HEPA intégrale en 5 étapes capture 99,99 % des particules fines à chaque passage.

Un résultat comparable à une brosse toujours neuve, passage après passage

Il faut quelques secondes pour constater qu'aucun cheveu ne reste enroulé autour des rouleaux après le passage. Là où une brosse classique impose un nettoyage manuel à chaque session, la brosse reste propre d'elle-même. La transition moquette-parquet ne demande aucun réglage : la tête ajuste sa vitesse sans interruption. Le capteur de poussière et l'écran LCD enrichissent le suivi en temps réel, mais l'affichage reste à consulter sur l'appareil, aucune alerte déportée sans l'application MyDyson. À 599 € au lieu de 849 €, l'économie de 250 € rend accessible un appareil conçu pour ne jamais imposer de corvée de brosse.

JE DÉCOUVRE LA PROMO