Pour le Black Friday, le Dyson V16 Piston Animal passe à 599 €, soit -40 % et 400 € d'économie : sa brosse Submarine™ 2.0 intégrée lave les sols durs en même temps qu'il aspire, sans serpillière ni second appareil.

Pour les foyers qui veulent aspirer et laver les sols durs sans jongler entre deux appareils, le Dyson V16 Piston Animal est l'aspirateur 3-en-1 qui remplace à la fois l'aspirateur sans fil et la serpillière. Il aspire, lave avec la brosse Submarine™ 2.0 et se convertit en aspirateur à main. À 3,4 kg, il reste maniable malgré sa double fonction. À 599 € au lieu de 999 €, il abaisse le seuil d'entrée sur le haut de gamme Dyson.

Le Dyson V16 Piston Animal : ce qu'il faut retenir

400 € d'économie immédiate, soit -40 % sur le prix.

Brosse Submarine™ 2.0 : lavage sols durs intégré, mode Max pour taches tenaces.

3-en-1 : aspire, lave les sols durs, se convertit en aspirateur à main.

3,4 kg pour un appareil qui remplace l'aspirateur et la serpillière.

J'ÉCONOMISE 400 €

Le Dyson V16 Piston Animal : quand aspirer et laver ne font plus qu'un

Le Dyson V16 Piston Animal s'appuie sur la brosse lavante Submarine™ 2.0 pour éliminer taches et éclaboussures sur sols durs sans changer d'appareil. Son rouleau microfibre motorisé travaille à l'eau claire ; le mode Max cible les salissures incrustées. Le moteur Hyperdymium™ 900 W maintient 315 Air Watts constants, sans baisse de régime en fin de charge. La batterie interchangeable assure 70 minutes d'autonomie, suffisant pour un grand logement en une seule session. À 3,4 kg, l'appareil reste maniable pour les escaliers et les zones en hauteur.

Sols durs propres comme après une serpillière, sans sortir la serpillière

Aspiration complète et lavage obtenus en un seul passage, sans changer d'outil ni remplir un seau. La brosse Submarine™ 2.0 lave à l'eau claire : pour les taches nécessitant un produit nettoyant, un traitement préalable reste à prévoir. Sur le reste, le résultat est comparable à un passage de serpillière classique, avec le gain de temps d'un appareil unique. Pour un foyer avec sols durs dominants, c'est l'argument qui justifie l'investissement : un seul achat, un seul rangement, un seul geste.

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