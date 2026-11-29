À 309,99 € pour Jade+ et 389,99 € pour Victoria en prix d'appel, Morphea propose deux matelas hybrides très différents pendant la Black Week. L'un privilégie un accueil ferme et une housse amovible ; l'autre mise sur une sensation plus moelleuse avec surmatelas intégré.

Deux matelas en promotion, deux fiches techniques convaincantes et une question simple : lequel conviendra le mieux à la chambre ? Pour comparer le Jade+ et le Victoria, il faut regarder au-delà du pourcentage de remise. La sensation d'accueil, l'entretien et le fait de dormir seul ou à deux changent réellement la décision.

Combien coûtent Jade+ et Victoria pendant la Black Week ?

Le Jade+ démarre à 309,99 € au lieu de 499,99 €, soit 190 € de moins. Le Victoria est affiché dès 389,99 € au lieu de 769,99 €, soit 380 € d'économie. L'écart entre leurs prix d'appel est donc de 80 €, mais il ne correspond pas forcément à l'écart réel sur une même largeur de couchage.

La page des promotions Morphea affiche également BLACKMONTH10, présenté comme un code de 10 % supplémentaires. Les conditions d'éligibilité et le total après sélection doivent être vérifiés au panier, sans présumer d'un cumul sur chaque référence.

Comparer les prix des modèles Morphea

Prévisualiser Jade+ : pour qui le soutien ferme est-il intéressant ? Prévisualiser (ctrl + p)

D'une épaisseur de 26 cm, le Jade+ combine des ressorts ensachés et plusieurs mousses, avec sept zones ergonomiques annoncées. Morphea le décrit comme ferme et tonique. Il peut intéresser celles et ceux qui aiment sentir une surface structurée, ainsi que les personnes attachées à une housse zippée et amovible pour l'entretien.

Ce n'est pas un matelas " médical " ni une réponse universelle au mal de dos. Un couchage trop ferme pour une morphologie peut tout autant être désagréable qu'un matelas trop souple. Il faut donc partir de son ressenti habituel.

Victoria : que change son accueil plus enveloppant ?

Le Victoria atteint 30 cm d'épaisseur et intègre un surmatelas à l'accueil plus moelleux. Il reste construit autour de ressorts ensachés et de sept zones de soutien. Pour un couple, l'indépendance de couchage annoncée peut présenter un intérêt si l'un des deux bouge régulièrement pendant la nuit.

L'accueil plus doux ne signifie pas que le matelas manque de soutien, pas plus que son épaisseur supérieure ne le rend automatiquement meilleur. Les deux modèles répondent à des attentes différentes : sensation ferme et housse amovible d'un côté, confort plus enveloppant de l'autre.

Comment faire le bon choix avant de passer commande ?

Commencez par mesurer le sommier et l'accès à la chambre. Sur les fiches produits, sélectionnez la même dimension pour les deux matelas et comparez le total, les modalités de livraison et les conditions de retour. Morphea affiche 100 nuits d'essai pour ces modèles, sous réserve des modalités prévues.

Si l'entretien est déterminant, Jade+ prend l'avantage grâce à sa housse amovible. Si vous recherchez surtout un contact plus moelleux pour dormir à deux, Victoria mérite d'être examiné. Dans les deux cas, un prix affiché en bas de la fiche ne remplace pas la vérification du panier.

Quel est le matelas Morphea le moins cher des deux ?

Jade+ affiche le prix de départ le plus bas : 309,99 €, contre 389,99 € pour Victoria. Comparez toujours à dimensions égales.

Lequel a la housse déhoussable ?

Jade+ dispose d'une housse zippée amovible ; ce n'est pas l'argument principal mis en avant pour Victoria.

Voir Jade+, voir Victoria et découvrir la Black Morphea