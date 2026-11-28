Vous cherchez un VPN pour votre ordinateur et votre smartphone avant les vacances de Noël ? ExpressVPN profite du Black Friday pour proposer sa formule Basic à seulement 2,39 € par mois, soit 81 % de réduction, avec quatre mois supplémentaires offerts. Une offre valable du 25 novembre au 2 décembre 2026.

L'essentiel

L'abonnement ExpressVPN Basic est proposé à 2,39 € par mois, soit 81 % de réduction.

Les offres Black Friday sont valables du 25 novembre au 2 décembre 2026 inclus.

Quatre mois supplémentaires sont offerts avec les abonnements de 24 mois.

Basic permet de connecter jusqu'à dix appareils simultanément.

Le service comprend un chiffrement AES-256 et le protocole Lightway.

Les formules Advanced et Pro bénéficient également de réductions respectives de 76 % et 70 %.

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ExpressVPN : un VPN complet pour vos appareils connectés

Entre les achats en ligne, les réseaux sociaux et les plateformes de streaming, nous passons beaucoup de temps sur Internet.

Mais savez-vous quelles informations peuvent circuler lorsque vous vous connectez à un réseau ?

Votre adresse IP publique, par exemple, peut être visible par les sites et services que vous consultez.

Un VPN permet de limiter cette exposition en faisant transiter votre connexion par un serveur intermédiaire.

C'est le principe d'ExpressVPN, qui chiffre les échanges entre votre appareil et son infrastructure.

Le fournisseur utilise notamment le chiffrement AES-256, associé à son protocole maison Lightway.

Ce dernier vise à maintenir des connexions réactives, y compris lorsque vous changez de réseau.

ExpressVPN dispose également de la technologie TrustedServer. Ses serveurs fonctionnent en mémoire vive afin de limiter la conservation durable des données sur les machines.

Autre point intéressant, le service ne prévoit pas de plafond de données transférées.

Vous pouvez donc l'utiliser régulièrement sans avoir à surveiller un quota mensuel imposé par le VPN.

Avec la formule Basic, dix appareils peuvent profiter simultanément du service.

Pour les foyers qui possèdent plusieurs smartphones, tablettes et ordinateurs, cette capacité représente un avantage pratique.

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Streaming, Wi-Fi public, déplacements : à quoi sert ExpressVPN ?

Imaginez que vous partiez en vacances de Noël avec votre ordinateur portable et votre téléphone.

À l'hôtel, vous utilisez le Wi-Fi disponible pour consulter vos messages ou préparer vos prochaines activités.

Avec ExpressVPN activé, votre trafic est chiffré entre votre appareil et le serveur VPN.

Cela peut limiter les possibilités d'observation des échanges sur le réseau partagé.

Le même principe s'applique lorsque vous utilisez une connexion publique dans un café, une gare ou un aéroport pendant vos déplacements.

À la maison, ExpressVPN peut également accompagner vos activités numériques quotidiennes.

Le fournisseur propose des applications pour Windows, macOS, Android, iOS et Linux.

Vous pouvez donc retrouver le service sur les principaux systèmes d'exploitation sans changer d'abonnement à chaque nouvel appareil.

Pour le divertissement, ExpressVPN annonce des serveurs capables d'accompagner le streaming en haute définition, y compris en 4K.

Les performances réelles restent toutefois liées au débit Internet, au serveur choisi et à la plateforme utilisée.

Enfin, rappelons qu'un VPN ne rend pas totalement anonyme et ne bloque pas automatiquement toutes les menaces.

Il reste essentiel de choisir des mots de passe solides et de se méfier des liens suspects.

PROFITER DE CETTE OFFRE

Black Friday ExpressVPN : quel abonnement choisir avant les vacances de Noël ?

Du 25 novembre au 2 décembre 2026 inclus, ExpressVPN propose trois formules à prix réduit à l'occasion du Black Friday :

ExpressVPN Basic : 2,39 €/mois (-81 %) , avec jusqu'à 10 connexions simultanées.

, avec jusqu'à 10 connexions simultanées. ExpressVPN Advanced : 3,49 €/mois (-76 %) , avec jusqu'à 12 connexions simultanées.

, avec jusqu'à 12 connexions simultanées. ExpressVPN Pro : 5,99 €/mois (-70 %), avec jusqu'à 14 connexions simultanées.

Les trois formules comprennent un abonnement de 24 mois accompagné de quatre mois supplémentaires offerts, soit 28 mois d'utilisation au total.

Pour les voyageurs qui souhaitent renforcer la confidentialité de leurs connexions pendant les vacances, la formule Basic offre un compromis intéressant entre prix et nombre d'appareils compatibles. Les abonnements Advanced et Pro répondent davantage aux besoins des familles particulièrement équipées et des utilisateurs recherchant des fonctionnalités supplémentaires.

À quelques semaines des fêtes de fin d'année, le Black Friday constitue ainsi une occasion de s'équiper avant les premiers départs en vacances, tout en bénéficiant d'un tarif réduit sur le long terme.

Attention, ces offres promotionnelles prennent fin le mercredi 2 décembre 2026.

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