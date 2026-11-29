Envie de retrouver des nuits plus confortables sans exploser votre budget ? À l'occasion du Black Friday, Emma propose son matelas Performance 26 à 689€ au lieu de 989€. Une offre particulièrement intéressante jusqu'au 3 décembre.

L'essentiel

Le matelas Emma Performance 26 est proposé à 689€ au lieu de 989€.

Une économie de 300€, soit environ 30% de réduction.

Une conception hybride associant mousses, gel respirant et ressorts ensachés.

Une garantie de 10 ans et 100 nuits d'essai.

Une promotion disponible sur le site officiel Emma jusqu'au 3 décembre 2026.

VOIR L'OFFRE

Emma Performance : un matelas pensé pour améliorer le confort de vos nuits

Vous vous réveillez régulièrement avec une sensation d'inconfort ? Vous avez parfois trop chaud pendant la nuit ? Votre literie mérite peut-être d'être renouvelée. Avec son matelas Performance de 26 cm d'épaisseur, Emma propose une solution qui associe confort enveloppant, soutien ergonomique et régulation thermique.

Ce matelas hybride repose sur une structure composée de huit couches aux fonctions complémentaires. Parmi elles, le gel AirGrid® Tech de nouvelle génération se distingue par sa capacité à répartir la pression exercée par le corps. Sa grille flexible favorise également la circulation de l'air pour limiter l'accumulation de chaleur.

Deux couches de mousse MemoryAdapt épousent les contours de votre silhouette. Elles procurent une sensation enveloppante tout en contribuant à soulager les points de pression. La mousse SupportBase apporte quant à elle un soutien supplémentaire pour éviter une sensation d'enfoncement excessif.

Au cœur du matelas, les ressorts ensachés zonés assurent un soutien précis et une bonne indépendance de couchage. Une base antidérapante complète l'ensemble pour maintenir le matelas en place.

La collection Emma Performance a également été distinguée lors des European Product Design Awards 2026, notamment avec le prix " Best Consumer Design ".

PROFITER DE LA REMISE

Des nuits plus agréables, même lorsque vous dormez à deux

Partager son lit n'est pas toujours synonyme de repos. Entre les changements de position de votre partenaire et les différences de sensibilité à la chaleur, trouver un matelas adapté peut devenir compliqué.

Grâce à ses ressorts ensachés, le matelas Emma Performance est conçu pour limiter la transmission des mouvements. Vous pouvez ainsi changer de position sans nécessairement perturber le sommeil de la personne qui partage votre lit.

Sa conception respirante présente également un intérêt pour les personnes qui ont tendance à avoir chaud pendant la nuit. La housse fraîche au toucher, le gel AirGrid® Tech et les ressorts favorisent ensemble une circulation continue de l'air.

Que vous dormiez sur le dos ou sur le côté, les différentes couches sont pensées pour s'adapter à votre morphologie. Elles contribuent à répartir la pression au niveau des zones sensibles, notamment les épaules et les hanches.

Autre avantage appréciable, Emma propose 100 nuits d'essai pour vous permettre d'évaluer le confort du matelas directement chez vous. Vous disposez ainsi de plusieurs semaines pour déterminer si cette nouvelle literie correspond réellement à vos habitudes de sommeil. La livraison et le retour sont gratuits selon les conditions du marchand.

ACHETER MAINTENANT

Emma fait baisser le prix de son matelas Performance pour le Black Friday

Habituellement affiché à 989€, le matelas Emma Performance 26 passe à 689€ pour le Black Friday. Cette remise de 300€ rend cette literie haut de gamme plus accessible. L'offre est valable jusqu'au 3 décembre 2026 sur le site officiel Emma, avec une garantie de 10 ans sur le matelas.