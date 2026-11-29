Renouveler votre literie tout en gagnant de la place dans votre chambre, c'était la promesse du Black Friday Emma. La marque proposait son Ensemble de Literie Coffre à 1399,32€ au lieu de 2798,68€, avec matelas et accessoires inclus.

Les points clés

Une réduction de 50 %, soit 1399,36€ d'économie.

Un ensemble proposé à 1399,32€ sur la boutique officielle Emma.

Un lit coffre, un matelas, deux oreillers, une couette et un protège-matelas inclus.

Jusqu'à 873 litres de rangement intégré selon les dimensions.

Une offre Black Friday valable du 10 au 16 novembre 2026.

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Emma réunit tout le nécessaire pour renouveler votre literie à moitié prix

Changer de lit représente souvent un investissement important. Entre le sommier, le matelas et les accessoires, la facture grimpe rapidement. Pour son Black Friday, Emma propose une solution complète avec son Ensemble de Literie Coffre, affiché à 1 399,32€ au lieu de 2 798,68€.

Ce pack comprend un lit coffre Emma Original, accompagné d'un matelas Emma Original ou Original Pro selon la configuration choisie. Deux oreillers Original Confort Elite, une couette Emma et un protège-matelas imperméable complètent l'ensemble. De quoi équiper votre chambre sans multiplier les achats.

Le matelas Emma Original mesure 25 cm d'épaisseur et associe confort adaptatif et thermorégulation standard. La version Original Pro, épaisse de 27 cm, propose un accueil plus enveloppant et une thermorégulation avancée ThermoSync. Le choix dépend donc de vos préférences en matière de confort.

Autre avantage, le matelas intègre des mousses conçues pour limiter la transmission des mouvements. Lorsque votre partenaire change de position pendant la nuit, les vibrations sont amorties. Une caractéristique particulièrement intéressante pour les couples dont les rythmes de sommeil diffèrent.

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Jusqu'à 873 litres de rangement pour gagner de la place dans votre chambre

Vous manquez de place pour ranger vos affaires ? Le lit coffre Emma Original répond à un problème fréquent, notamment dans les appartements où chaque mètre carré compte.

Son sommier relevable donne accès à un espace de rangement dissimulé sous le matelas. Dans sa plus grande dimension, 180 x 200 cm, ce coffre peut accueillir jusqu'à 873 litres. Cela représente approximativement sept grandes valises, selon leur capacité.

Vous pouvez ainsi y ranger les couettes d'hiver pendant l'été, les vêtements hors saison ou encore les oreillers supplémentaires. Les valises qui encombrent habituellement un placard trouvent également leur place sous le lit.

L'ouverture au pied du lit permet d'accéder au rangement sur toute sa largeur, sans ajouter de meuble dans la chambre. Un véritable atout pour conserver une pièce dégagée et faciliter l'organisation du quotidien.

Côté esthétique, Emma mise sur un design sobre, avec un revêtement en tissu texturé. Plusieurs dimensions sont proposées, notamment 140 x 190 cm, 160 x 200 cm et 180 x 200 cm. Le lit peut ainsi s'adapter à différentes superficies de chambre.

Cet ensemble s'adresse autant aux personnes qui emménagent qu'à celles qui souhaitent remplacer une literie vieillissante. Il permet de réunir couchage, rangement et accessoires dans une seule configuration.

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Black Friday Emma : plus de 1399€ d'économie sur cet ensemble de literie

Lors de son Black Friday, Emma proposait cet ensemble de literie à 1399,32€ au lieu de 2798,68€, avec livraison et retours gratuits, jusqu'à 100 nuits d'essai et une garantie pouvant atteindre 10 ans. Ce tarif concernait la configuration avec matelas Emma Original en 140 x 190 cm, du 10 au 16 novembre 2026.