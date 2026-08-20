Selon le spécialiste, un chat choisit son humain préféré selon son respect de l'espace personnel.

Qu'il soit adopté dans une famille ou par un couple, un chat ne tardera pas à choisir sa personne préférée. En effet, les vétérinaires et comportementalistes s'accordent depuis longtemps pour dire que les chats développent des rapports différents et individuels avec chaque membre de leur entourage.

Il est donc logique de se dire qu'une personne parmi toutes celles qui l'entourent devient sa favorite. Bon à savoir : "les chats ne manifestent pas de préférence spontanée pour un sexe ou une tranche d'âge en particulier", explique d'abord une étude menée par le vétérinaire Dennis C Turner. Personne n'est donc lésé au premier abord, une bonne nouvelle ! Mais cela ne veut pas dire que ces facteurs n'ont aucun effet sur le choix du chat. "Les humains de chaque tranche d'âge se comportent différemment envers les chats, ce qui entraîne différentes réactions chez ces derniers", confirme le spécialiste.

En vérité, c'est plutôt le respect des signaux émis par le chat lui-même qui l'aiderait à décider qui il préfère. Un chat apprécie particulièrement une interaction s'il en est l'instigateur. Il préfère également avoir le choix de l'arrêter ou de la faire continuer comme il le souhaite, explique Dennis C Turner. L'idée selon laquelle il vaut mieux laisser au félin la possibilité de choisir le contact plutôt que de le poursuivre ou de le forcer est donc vraie. Bien sûr, les chats n'apprécient pas plus les personnes qui les ignorent totalement, mais attendre qu'il vienne se frotter à vous avant de le caresser permet de vous faire mieux voir par votre animal.

Et que penser de l'idée reçue selon laquelle le chat préfère systématiquement la personne qui le nourrit ? Les spécialistes expliquent qu'en effet, la nourriture joue un rôle central dans les intérêts des chats. Le nourrir tous les jours peut donc renforcer les liens, mais cette science n'est pas totalement exacte. Comme pour les chiens, la personne favorite du chat peut aussi être celle qui joue avec lui, le caresse de la manière qu'il apprécie, respecte ses moments de tranquillité ou passe simplement beaucoup de temps avec lui. Maintenant vous savez quoi faire !