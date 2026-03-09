Gala TCG : le salon des cartes à jouer fait le plein de nouveautés pour sa 5e édition

A quelques jours de la nouvelle édition du Gala TCG, l'événement dévoile son programme et quelques invités prestigieux.

Les cartes Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! et autres souvenirs de notre enfance se donnent rendez-vous pour une nouvelle édition du Gala TCG. Après Après plusieurs éditions couronnées de succès à l'espace Champerret, de Paris, l'événement déplace ses valises à Paris Expo, porte de Versailles, pour une cinquième édition.

De par son succès grandissant, le Gala TCG ne pouvait décemment plus continuer à se tenir dans les 5000 m2 de l'espace Champerret. L'édition 2026 se voit donc affublée de près de 20.000 m2 avec le hall 4 de la porte de Versailles. Une occasion unique pour l'événement de multiplier les stands et invités de la sphère des cartes à jouer et à collectionner.

Plusieurs illustrateurs attendus au Gala TCG

En marge des multiples stands de vendeurs partenaires, le Gala TCG sera également l'occasion de croiser trois artistes majeurs de la scène des cartes à jouer et à collectionner.

En premier lieu, les visiteurs du Gala TCG pourront rencontrer Kenji Watanabe. Connu notamment pour être l'un des principaux responsables du design de la licence Digimon, l'homme s'est également illustré par son travail sur les Tamagotchi et le dessin de plusieurs cartes.

© Gala TCG

Le salon sera également l'occasion de rencontrer Kouki Saitou, l'un des plus grands artistes responsable du design de plusieurs cartes Pokémon depuis quelques années. Enfin, les visiteurs du Gala TCG pourront également croiser Masakazu Fukuda, qui travaille également sur le TCG Pokémon depuis plusieurs extensions.

Venez faire grader vos cartes les plus rares

Le Gala TCG est également une occasion unique pour que les visiteurs puissent faire grader leurs plus belles cartes. Plusieurs sociétés de gradation comme Collect Aura, CCG, et la très réputée PSA disposeront de stands sur place. Vous pourrez leur remettre vos cartes afin que ces dernières soient gradées selon leur état ou authentifiées. De quoi les protéger avec un sublime boitier et leur donner encore plus de valeur !

Le Gala TCG se tiendra les 18 et 19 avril 2026 à Paris Expo, porte de Versailles - hall 4. Les billets pour accéder à l'événement sont déjà disponibles sur le site officiel.