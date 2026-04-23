Flammes 2026 : heure, chaîne de diffusion, liste des nommés... Tout savoir sur la soirée événement du rap

La 4e édition de la cérémonie des Flammes aura lieu le 23 avril 2026. Voici où la regarder.

Les Flammes, la cérémonie qui célèbre le rap et le R'n'B français et internationaux, est officiellement de retour en 2026. Comme chaque année, une diffusion en direct est prévue. Le programme commence à être dévoilé. Voici un petit guide avec toutes les infos pratiques pour suivre les Flammes 2026.

Date et heure des Flammes 2026

Pour leur quatrième édition, les Flammes se tiendront dans la soirée du jeudi 23 avril 2026 à la Scène Musicale, à Boulogne-Billancourt. Rendez-vous à partir de 21 heures devant votre télévision ou votre PC pour suivre la cérémonie en direct.

Les artistes nommés aux Flammes 2026

Le vote pour faire élire son rappeur préféré aux Flammes 2026 est officiellement clôturé depuis le 22 mars. En tout, 810 722 personnes ont voté pour nommer leurs artistes préférés dans une ou plusieurs catégories, ce qui représente une augmentation de 153 % par rapport à 2025 ! Le compte Instagram de la cérémonie a partagé la liste des artistes en lice pour recevoir une distinction.

La Flamme Spotify de l'Album de l'année

Diamant Noir : Werenoi

Et si j'échoue ?? : Bouss

MANIA : Hamza

MEGA BBL : Theodora

Nés pour briller : L2B

La Flamme de l'album rap

Amour Suprême : Youssoupha

Capitale du crime radio, Vol 2 : La Fouine

Diamant Noir : Werenoi

R.A.T : La Mano 1.9

Requiem : Timar

La Flamme de l'album nouvelle pop

Aura x G-Wave : Franglish

Destinée : Aya Nakamura

Focus Mentalité : Keblack

Jeune Prince : Rsko

Mega BBL : Theodora

La Flamme du morceau de l'année

BADDIES : Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé

Melodrama : Disiz & Theodora

CIEL : Gims

KYKY2BONDY : Hamza

Melrose Place : Keblack ft. Guy2Bezbar

Paris : Nono La Grinta

Ruinart : R2

Mon Bébé : RnBoi

Tour du monde : Soolking ft. L2B

Charger : Triangle des Bermudes

Flamme du morceau performance rap

KAT : Gazo ft. La Rvfleuze

KYKY2BONDY : Hamza

SIERRA LEONE : Timar

Triple V : Werenoi, Damso & Ninho

DIEU EST GRANDE : Youssoupha

Flamme du morceau R&B

Honey Honey : Dadju & Tayc ft. Warren Saada, Lisandro Cuxi, Joé Dwèt Filé, RnBoi & Singuila

SUPERSTAR : DAKEEZ

DESTINY : Hamza

Cœur de Pirate : Monsieur Nov

Solide : Ronisia

Flamme du morceau de musiques africaines ou d'inspiration africaine

BADMAN GANGSTA : Asake & Tiakola

Rebanav 126bpm : Chily

Ça m'a laissé : Emma'a

Deux êtres : Fally Ipupa

NUMBER ONE : Himra ft. Minz

Flamme du morceau de musiques caribéennes ou d'inspiration caribéenne

Bouwéy : 1T1 ft. Theomaa

Pas Jalouse : Bamby & Kerchak

TAGADA : DJ Ken, Kima & Kalash

Coco Chanel : Meryl ft. Eva

Sé Miimii : Miimii KDS & Dj Skycee

La Flamme du featuring de l'année

KAT : Gazo ft. La Rvfleuze

Parisienne : Gims & La Mano 1.9

Melrose Place : KeBlack ft. Guy2Bezbar

Flying Blue : La Fouine & L2B

Shatta Confessions : Meryl & N'Ken

La Flamme du featuring européen et/ou international de l'année

BADMAN GANGSTA : Asake & Tiakola

Dis-moi : Aya Nakamura & Shenseea

Belly : Guy2Bezbar ft. Rick Ross

TOXIC : Hamza ft. Rema

MON BÉBÉ : Theodora ft. Brazy

La Flamme de l'artiste féminine

Aya Nakamura

Bamby

Eva

Maureen

Merveille

Meryl

Nej

Ronisia

Theodora

Wejdene

La Flamme de l'artiste masculin

Bouss

Gims

Guy2Bezbar

Hamza

Jul

La Fouine

La Mano 1.9

Leto

Ninho

SDM

La Flamme de la Révélation féminine

2L

Asinine

Emma'a

Eve La Marka

Fallon

La Flamme de la Révélation masculine

L2B

La Rvfleuze

Nono La Grinta

R2

RnBoi

La Flamme du/de la compositeur/compositrice

Amine Farsi

Boumidjal

Jeez Suave

Junior Alaprod

Maxalaguitare & Senyaupiano

La Flamme du clip de l'année

YESTERDAY : Hamza, Hugo Bembi & Sacha Naceri

L'EAU (Part. II) : Josman, Marius Gonzalez

+971 : Ninho, Harris KACI

Soleil levant : Orelsan ft. SDM, Martin Raﬃer

FASHION DESIGNA : Theodora, Melchior Leroux

La Flamme du concert de l'année

Alonzo à l'Orange Vélodrome

Gims à Paris La Défense Arena

Jul à l'Orange Vélodrome & au Stade de France

Ninho, Stade de France

Tiakola à l'Accor Arena

La Flamme de la Révélation scénique de l'année

Genezio

Himra

Ino Casablanca

Jolagreen23

L2B

La Flamme de la cover d'album de l'année

Jeunesse Dorée : Guy2Bezbar, Goldie Williams

Nés pour briller : Book I : L2B, Virginiecherie

LIFE : Leto, Artemile

MEGA BBL : Theodora, Léa Esmaili

RAHMA : Zamdane, Alpha Medy

Les voix, combinées à celles du jury de la cérémonie et de collèges spécialisés sur certaines catégories, déterminent les nommés puis les lauréats.

Billetterie des Flammes 2026

Quelques places pour assister à la soirée événement en personne sont encore disponibles sur le site internet des Flammes. Cette année, les 2000 places les plus proches de la scène sont en effet réservées au public. Il faut compter 72 € pour une place en fosse.

Une double diffusion en streaming et à la TV : comment suivre la cérémonie des Flammes 2026 ?

Pour suivre la cérémonie des Flammes 2026, deux solutions sont possibles. L'événement sera tout d'abord diffusé en direct sur la chaîne Youtube de Booska-P, organisateur de l'événement. Cette année la diffusion se fera sur France 4 et france.tv.

En 2025, les rappeurs Tiakola, SDM et SCH ont dominé le classement des récompenses. Du côté des femmes, Shay et Aya Nakamura étaient aussi très présentes. Théodora avait également fait forte impression lors de son discours pour le prix de la révélation féminine de l'année, qu'elle avait alors dédié à "toutes les filles noires un peu bizarres". Avec 7 nominations pour son album Méga BBL, elle est déjà annoncée comme la grande gagnante de l'édition 2026.

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