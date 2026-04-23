Flammes 2026 : heure, chaîne de diffusion, liste des nommés... Tout savoir sur la soirée événement du rap
La 4e édition de la cérémonie des Flammes aura lieu le 23 avril 2026. Voici où la regarder.
Les Flammes, la cérémonie qui célèbre le rap et le R'n'B français et internationaux, est officiellement de retour en 2026. Comme chaque année, une diffusion en direct est prévue. Le programme commence à être dévoilé. Voici un petit guide avec toutes les infos pratiques pour suivre les Flammes 2026.
Date et heure des Flammes 2026
Pour leur quatrième édition, les Flammes se tiendront dans la soirée du jeudi 23 avril 2026 à la Scène Musicale, à Boulogne-Billancourt. Rendez-vous à partir de 21 heures devant votre télévision ou votre PC pour suivre la cérémonie en direct.
Les artistes nommés aux Flammes 2026
Le vote pour faire élire son rappeur préféré aux Flammes 2026 est officiellement clôturé depuis le 22 mars. En tout, 810 722 personnes ont voté pour nommer leurs artistes préférés dans une ou plusieurs catégories, ce qui représente une augmentation de 153 % par rapport à 2025 ! Le compte Instagram de la cérémonie a partagé la liste des artistes en lice pour recevoir une distinction.
La Flamme Spotify de l'Album de l'année
- Diamant Noir : Werenoi
- Et si j'échoue ?? : Bouss
- MANIA : Hamza
- MEGA BBL : Theodora
- Nés pour briller : L2B
La Flamme de l'album rap
- Amour Suprême : Youssoupha
- Capitale du crime radio, Vol 2 : La Fouine
- Diamant Noir : Werenoi
- R.A.T : La Mano 1.9
- Requiem : Timar
La Flamme de l'album nouvelle pop
- Aura x G-Wave : Franglish
- Destinée : Aya Nakamura
- Focus Mentalité : Keblack
- Jeune Prince : Rsko
- Mega BBL : Theodora
La Flamme du morceau de l'année
- BADDIES : Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé
- Melodrama : Disiz & Theodora
- CIEL : Gims
- KYKY2BONDY : Hamza
- Melrose Place : Keblack ft. Guy2Bezbar
- Paris : Nono La Grinta
- Ruinart : R2
- Mon Bébé : RnBoi
- Tour du monde : Soolking ft. L2B
- Charger : Triangle des Bermudes
Flamme du morceau performance rap
- KAT : Gazo ft. La Rvfleuze
- KYKY2BONDY : Hamza
- SIERRA LEONE : Timar
- Triple V : Werenoi, Damso & Ninho
- DIEU EST GRANDE : Youssoupha
Flamme du morceau R&B
- Honey Honey : Dadju & Tayc ft. Warren Saada, Lisandro Cuxi, Joé Dwèt Filé, RnBoi & Singuila
- SUPERSTAR : DAKEEZ
- DESTINY : Hamza
- Cœur de Pirate : Monsieur Nov
- Solide : Ronisia
Flamme du morceau de musiques africaines ou d'inspiration africaine
- BADMAN GANGSTA : Asake & Tiakola
- Rebanav 126bpm : Chily
- Ça m'a laissé : Emma'a
- Deux êtres : Fally Ipupa
- NUMBER ONE : Himra ft. Minz
Flamme du morceau de musiques caribéennes ou d'inspiration caribéenne
- Bouwéy : 1T1 ft. Theomaa
- Pas Jalouse : Bamby & Kerchak
- TAGADA : DJ Ken, Kima & Kalash
- Coco Chanel : Meryl ft. Eva
- Sé Miimii : Miimii KDS & Dj Skycee
La Flamme du featuring de l'année
- KAT : Gazo ft. La Rvfleuze
- Parisienne : Gims & La Mano 1.9
- Melrose Place : KeBlack ft. Guy2Bezbar
- Flying Blue : La Fouine & L2B
- Shatta Confessions : Meryl & N'Ken
La Flamme du featuring européen et/ou international de l'année
- BADMAN GANGSTA : Asake & Tiakola
- Dis-moi : Aya Nakamura & Shenseea
- Belly : Guy2Bezbar ft. Rick Ross
- TOXIC : Hamza ft. Rema
- MON BÉBÉ : Theodora ft. Brazy
La Flamme de l'artiste féminine
- Aya Nakamura
- Bamby
- Eva
- Maureen
- Merveille
- Meryl
- Nej
- Ronisia
- Theodora
- Wejdene
La Flamme de l'artiste masculin
- Bouss
- Gims
- Guy2Bezbar
- Hamza
- Jul
- La Fouine
- La Mano 1.9
- Leto
- Ninho
- SDM
La Flamme de la Révélation féminine
- 2L
- Asinine
- Emma'a
- Eve La Marka
- Fallon
La Flamme de la Révélation masculine
- L2B
- La Rvfleuze
- Nono La Grinta
- R2
- RnBoi
La Flamme du/de la compositeur/compositrice
- Amine Farsi
- Boumidjal
- Jeez Suave
- Junior Alaprod
- Maxalaguitare & Senyaupiano
La Flamme du clip de l'année
- YESTERDAY : Hamza, Hugo Bembi & Sacha Naceri
- L'EAU (Part. II) : Josman, Marius Gonzalez
- +971 : Ninho, Harris KACI
- Soleil levant : Orelsan ft. SDM, Martin Raﬃer
- FASHION DESIGNA : Theodora, Melchior Leroux
La Flamme du concert de l'année
- Alonzo à l'Orange Vélodrome
- Gims à Paris La Défense Arena
- Jul à l'Orange Vélodrome & au Stade de France
- Ninho, Stade de France
- Tiakola à l'Accor Arena
La Flamme de la Révélation scénique de l'année
- Genezio
- Himra
- Ino Casablanca
- Jolagreen23
- L2B
La Flamme de la cover d'album de l'année
- Jeunesse Dorée : Guy2Bezbar, Goldie Williams
- Nés pour briller : Book I : L2B, Virginiecherie
- LIFE : Leto, Artemile
- MEGA BBL : Theodora, Léa Esmaili
- RAHMA : Zamdane, Alpha Medy
Les voix, combinées à celles du jury de la cérémonie et de collèges spécialisés sur certaines catégories, déterminent les nommés puis les lauréats.
Billetterie des Flammes 2026
Quelques places pour assister à la soirée événement en personne sont encore disponibles sur le site internet des Flammes. Cette année, les 2000 places les plus proches de la scène sont en effet réservées au public. Il faut compter 72 € pour une place en fosse.
Une double diffusion en streaming et à la TV : comment suivre la cérémonie des Flammes 2026 ?
Pour suivre la cérémonie des Flammes 2026, deux solutions sont possibles. L'événement sera tout d'abord diffusé en direct sur la chaîne Youtube de Booska-P, organisateur de l'événement. Cette année la diffusion se fera sur France 4 et france.tv.
En 2025, les rappeurs Tiakola, SDM et SCH ont dominé le classement des récompenses. Du côté des femmes, Shay et Aya Nakamura étaient aussi très présentes. Théodora avait également fait forte impression lors de son discours pour le prix de la révélation féminine de l'année, qu'elle avait alors dédié à "toutes les filles noires un peu bizarres". Avec 7 nominations pour son album Méga BBL, elle est déjà annoncée comme la grande gagnante de l'édition 2026.