Flammes 2026 : triomphe de Theodora, Werenoi récompensé... le palmarès complet de la soirée événement du rap
La 4e édition de la cérémonie des Flammes a eu lieu le 23 avril 2026. Voici les résultats des votes.
Les Flammes, la cérémonie qui célèbre le rap et le R'n'B français et internationaux, ont eu lieu le 23 avril 2026. Comme attendu, c'est la chanteuse Theodora qui a triomphé largement cette année avec 5 prix à son palmares. Le rappeur Gims a lui aussi été célébré malgré son absence.
Le palmarès des Flammes 2026
Le vote pour faire élire son rappeur préféré aux Flammes 2026 était officiellement clôturé depuis le 22 mars dernier. En tout, 810 722 personnes ont voté pour nommer leurs artistes préférés dans une ou plusieurs catégories, ce qui représente une augmentation de 153 % par rapport à 2025 ! Voici les gagnants de cette édition.
- Morceau de l'année : Kyky2Bondy, de Hamza
- Artiste féminine de l'année : Theodora
- Artiste masculin de l'année : Gims
- Album Spotify de l'année : Mega BBL de Theodora
- Album rap : Diamant Noir de Werenoi
- Performance rap : Sierra Leone de Timar
- Révélation féminine : Fallon
- Révélation masculine : L2B
- Compositeur de l'année : Junior Alaprod
- Featuring : Kat de Gazo ft La Rvfleuse
- Clip de l'année : Fashion Designa de Theodora
- Musique africaine ou d'inspiration africaine : Number one d'Himra & Minz
- Album nouvelle pop : Mega BBL de Theodora
- Morceau R'n'B : Solide de Ronisia
- Morceau des musiques caribéenne ou d'inspiration caribéenne : Coco Chanel de Meryl & Eva
- Eternelle : LIM
- Rayonnement international : Lacrim
- Engagement Social : Banlieues Climat
En 2025, les rappeurs Tiakola, SDM et SCH avaient dominé le classement des récompenses. Du côté des femmes, Shay et Aya Nakamura étaient aussi très présentes. Théodora avait également fait forte impression lors de son discours pour le prix de la révélation féminine de l'année, qu'elle avait alors dédié à "toutes les filles noires un peu bizarres". Avec ses 5 prix cette année, elle assoit encore un peu plus sa dominance sur la musique francophone.