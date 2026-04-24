Flammes 2026 : triomphe de Theodora, Werenoi récompensé... le palmarès complet de la soirée événement du rap

La 4e édition de la cérémonie des Flammes a eu lieu le 23 avril 2026. Voici les résultats des votes.

Les Flammes, la cérémonie qui célèbre le rap et le R'n'B français et internationaux, ont eu lieu le 23 avril 2026. Comme attendu, c'est la chanteuse Theodora qui a triomphé largement cette année avec 5 prix à son palmares. Le rappeur Gims a lui aussi été célébré malgré son absence.

Le palmarès des Flammes 2026

Le vote pour faire élire son rappeur préféré aux Flammes 2026 était officiellement clôturé depuis le 22 mars dernier. En tout, 810 722 personnes ont voté pour nommer leurs artistes préférés dans une ou plusieurs catégories, ce qui représente une augmentation de 153 % par rapport à 2025 ! Voici les gagnants de cette édition.

Morceau de l'année : Kyky2Bondy, de Hamza

Artiste féminine de l'année : Theodora

Artiste masculin de l'année : Gims

Album Spotify de l'année : Mega BBL de Theodora

Album rap : Diamant Noir de Werenoi

Performance rap : Sierra Leone de Timar

Révélation féminine : Fallon

Révélation masculine : L2B

Compositeur de l'année : Junior Alaprod

Featuring : Kat de Gazo ft La Rvfleuse

Clip de l'année : Fashion Designa de Theodora

Musique africaine ou d'inspiration africaine : Number one d'Himra & Minz

Album nouvelle pop : Mega BBL de Theodora

Morceau R'n'B : Solide de Ronisia

Morceau des musiques caribéenne ou d'inspiration caribéenne : Coco Chanel de Meryl & Eva

Eternelle : LIM

Rayonnement international : Lacrim

Engagement Social : Banlieues Climat

En 2025, les rappeurs Tiakola, SDM et SCH avaient dominé le classement des récompenses. Du côté des femmes, Shay et Aya Nakamura étaient aussi très présentes. Théodora avait également fait forte impression lors de son discours pour le prix de la révélation féminine de l'année, qu'elle avait alors dédié à "toutes les filles noires un peu bizarres". Avec ses 5 prix cette année, elle assoit encore un peu plus sa dominance sur la musique francophone.