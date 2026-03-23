Flammes 2026 : date, chaîne de diffusion, votes... tout savoir sur la soirée événement du rap

La 4e édition de la cérémonie des Flammes aura lieu le 23 avril 2026.

La cérémonie qui célèbre le rap et le R'n'B français et internationaux est officiellement de retour. Comme chaque année, une diffusion en direct est prévue.

Quand auront lieu les Flammes 2026 ?

Pour leur quatrième édition, les Flammes se tiendront dans la soirée du jeudi 23 avril 2026 à la Scène Musicale, à Boulogne-Billancourt.

Voter pour les Flammes 2026

Le vote est officiellement clôturé ! Cette année encore, le public des Flammes était invité à voter en ligne pour son artiste préféré. 10 personnalités étaient ainsi nommées ou prénommées dans 19 des 25 catégories du concours, dont Meilleur album rap, featuring de l'année, concert de l'année ou encore les très prestigieux artiste féminin et artiste masculin de l'année. Parmi les artistes en lice, on pouvait citer Aya Nakamura, La fouine, la grande favorite Theodora ou encore Werenoi, à titre posthume. Les voix, combinées à celles du jury de la cérémonie et de collèges spécialisés sur certaines catégories, détermineront les nommés puis les lauréats, expliquent les organisateurs.

Billetterie des Flammes 2026

Quelques places pour assister à la soirée événement en personne sont encore disponibles sur le site internet des Flammes. Cette année, les 2000 places les plus proches de la scène sont en effet réservées au public. Il faut compter 72 € pour une place en fosse.

Une double diffusion

Pour suivre la cérémonie des Flammes 2026, deux solutions sont possibles. L'événement sera tout d'abord diffusé en direct sur la chaîne Youtube de Booska-P, organisateur de l'événement. Il sera aussi retransmis en direct sur la chaîne de télévision W9.

En 2025, les rappeurs Tiakola, SDM et SCH ont dominé le classement des récompenses. Du côté des femmes, Shay et Aya Nakamura étaient aussi très présentes. Théodora avait également fait forte impression lors de son discours pour le prix de la révélation féminine de l'année, qu'elle avait alors dédié à "toutes les filles noires un peu bizarres". Avec 9 prénominations pour son album Méga BBL, elle est déjà annoncée comme la grande gagnante de l'édition 2026.