Le Royaume du TCG dévoile un casting d'invités hors norme pour son édition 2026

Cette nouvelle édition du Royaume du TCG fait le plein d'artistes talentueux pour attirer les passionnés de jeux de cartes.

Les 4 et 5 avril 2026 seront consacrés aux jeux de cartes à jouer et à collectionner avec le retour du Royaume du TCG. Ce salon, qui célèbre sa troisième édition, proposera de multiples stands et activités pour ses visiteurs durant tout le week-end.

Parmi les animations proposées, les visiteurs du salon pourront retrouver des tournois officiels de leurs jeux préférés, un espace de collection, des stands pour expertiser ou grader leurs cartes préférées ainsi que de nombreuses boutiques spécialisées. Que vous soyez fan de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic ou Lorcana, il y a de fortes chances que vous trouviez votre bonheur.

Mais les plus grandes exclusivités du Royaume du TCG tiennent sans nul doute dans leurs invités spéciaux pour l'événement. Parmi ces derniers, on retrouve notamment Chris Maple, connu pour être le créateur du mythique logo Pokémon et qui viendra, pour la première fois, assister à un événement de TCG en Europe. L'intéressé s'est notamment exprimé sur sa participation à l'événement : "À l'époque, j'avais été engagé par M. Minoru Arakawa, PDG de Nintendo of America, pour concevoir un logo pour leur

nouveau jeu Pokémon, qui allait être lancé sur Game Boy dans ses versions Jaune et Bleue. La mission était à la fois

passionnante et exigeante."

© Chris Maple

Chris Maple sera présent pendant les 4 et 5 avril du Royaume du TCG afin de proposer des sketchs et signatures, notamment sur vos cartes Pokémon préférées.

D'autres grands noms seront également présents lors du salon avec Alain Eloy (doubleur de Rorona Zoro dans One Piece) ou encore les illustratrices Pani Kobayashi et Yuka Morii dont les oeuvres se retrouvent dans de nombreuses cartes Pokémon aujourd'hui.

Yuka Morii est connue pour son style inimitable de cartes à base de pâte à modeler. © Yuka Morii

La billetterie du Royaume du TCG est d'ores-et-déjà ouverte. Comptez environ 25 euros pour une entrée classique et un peu plus si vous souhaitez participer à un tournoi officiel sur place ou profiter d'une dédicace d'un.e des artistes présents sur le salon. L'événement se tiendra exclusivement les 4 et 5 avril 2026 au parc des expositions de Paris nord Villepinte.