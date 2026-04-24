Ce trésor de 100 000 euros est caché quelque part en France : il n'y a que 6 énigmes à résoudre

La chasse au trésor est accessible à tous les niveaux.

Il demeure pour l'instant introuvable. Alors que la fameuse "Chouette d'or", qui a déchaîné les passions pendant plus de trente ans, a été découverte en France il y a un peu plus d'un an seulement, une nouvelle chasse au trésor a déjà pris le relais dans la tête des chercheurs.

Réunissant plus de 20 000 participants, cette chasse au trésor mène à un trésor baptisé "Élixir d'Or". Et alors que les plus perspicaces ont déjà résolu les 5 premières énigmes, il est encore temps de participer à la quête grandeur nature car la dernière étape résiste encore. Pour commencer les recherches, il faut tout d'abord "se procurer le testament d'un personnage légendaire réputé immortel du XVIIIème siècle, rédigé sur un très long parchemin", explique le site internet dédié à la chasse au trésor. "Le parchemin contient 6 énigmes et 6 illustrations, qui une fois décryptées, donnent l'emplacement d'un coffre enterré quelque part en France". La troisième et dernière étape ? Sortir l'huile de coude ! "Il ne vous reste plus qu'à aller creuser et réclamer votre butin", confirme le site internet.

"Les 6 énigmes de la chasse au trésor peuvent être résolues intégralement depuis chez vous, et ne demandent pas de connaissances aiguës sur le vin", indiquent les organisateurs. En effet, le thème de cette chasse au trésor n'est autre que le vin et le patrimoine français. De quoi partir avec un avantage sérieux sur les concurrents étrangers ! "Chaque détail peut avoir son importance, faites preuve de minutie et de persévérance", préviennent-ils tout de même. "Il faudra uniquement se déplacer à la toute fin, pour déterrer le coffre."

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Le butin promis au grand gagnant est constitué de 4 000 bouteilles de vins, champagnes et spiritueux d'exception, fournies par plus de 40 vignobles français, pour une valeur estimée à 100 000 euros. En attendant d'être remportées, ces dernières sont exposées dans la cave du Château de Vaux-le-Vicomte.

Parmi les crus figurent un Château Margaux 1996 et un Domus Maximus 2000, élu meilleur vin du monde. Rien que ça ! Et pour que tout le monde puisse participer, les organisateurs ont pensé à tout : si le gagnant n'est pas un amateur de grands crus, il pourra échanger les bouteilles contre la somme en liquide.

La participation à la chasse au trésor est ouverte à toute personne majeure, de toute nationalité, ayant en sa possession le parchemin, soit dans sa version physique, soit dans sa version dématérialisée. Pour se le procurer, il faut tout de même débourser 29,99 euros. Tous les trésors ont un prix !