Riftbound : le TCG League of Legends arrive en français avec une feuille de route impressionnante

Disponible depuis quelques mois en chinois et anglais, le jeu de cartes à jouer et à collectionner de Riot Games débarque en français.

Les fans de League of Legends peuvent enfin retrouver leur univers préféré dans un jeu de cartes en français ! Le phénomène Riftbound débarque aujourd'hui en version française. Il s'agit de la troisième langue officielle du TCG après le chinois et l'anglais, signe de la force de la licence de Riot Games dans notre pays.

Le premier set de cartes Riftbound à arriver en français est baptisé "origines". Ce dernier est désormais disponible chez tous les revendeurs spécialisés comme la Fnac ou Micromania. Afin de rattraper les langues déjà sorties qui disposent déjà de trois extensions (et d'une quatrième à venir cet été), Riot Games va accélérer le rythme de parution de la version française. Là où les versions chinoises et anglaises bénéficient d'une extension tous les 3 mois, le Riftbound français bénéficiera d'un nouveau set tous les 2 mois.

© Riot Games

Le but final de Riot Games est de pouvoir obtenir des sorties simultanées à partir du chapitre 5 baptisé "Radiance" et prévu pour le 23 octobre 2026.

Une feuille de route solide pour Riftbound en français

Afin d'accompagner cette sortie sur le territoire, Riot Games a dévoilé toute une feuille de route pour faire découvrir Riftbound à la France. L'éditeur sera présent à de multiples événements comme la Japan Expo et la Paris Games Week de Paris, mais également le Festival Ludique International de Parthenay.

Le Rift Tour débarque en France



Riftbound rejoint LE TOUR pour l'édition 2026

Nouveau projet, nouveau format :)



Tous les informations ci-dessous pic.twitter.com/jIg582xdGo — Riot Marco (@RiotMarco_) May 29, 2026

Riot Games a également annoncé le Rift Tour, son circuit compétitif officiel et qui permettra aux joueurs de s'affronter dans de multiples boutiques et événements. La récompense : l'accès aux grandes finales qui se tiendront à la Paris Games Week en octobre 2026. Le vainqueur bénéficiera alors d'une qualification garantie pour les championnats d'Europe.