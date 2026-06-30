Pokémon 30 ans : l'ETB dévoilée, où trouver les coffrets, carte promo... On résume tout

Pokémon vient de dévoiler les produits de l'extension célébration des 30 ans ! Découvrez les coffrets, ETB, mini-tins et cartes promo à venir et comment les acheter.

C'est certainement l'extension du jeu de cartes Pokémon la plus attendue depuis son lancement en 1996. Alors que le célèbre jeu de cartes à jouer et à collectionner célèbre ses 30 ans cette année, la marque dévoile l'ensemble des produits qui seront (très) recherchés lors de leur sortie d'ici quelques mois.

L'extension "30e anniversaire du jeu de cartes à collectionner Pokémon" se compose de multiples produits différents : 10 mini-tins, 2 Battle Decks, 1 Bundle, 4 Coffrets Celebration, 2 Tins, 2 Tripacks, 1 Duopack, 3 Coffrets Collection Premium dont 2 avec figurine, 1 ETB et 2 Coffrets Ultra Premium. On vous récapitule tout ce qu'il faut savoir.

Deux coffrets Ultra Premium seront proposés aux couleurs de Mentali et Noctali. © The Pokémon Company

Quels sont les produits du 30e anniversaire Pokémon TCG ?

Comme mentionné précédemment, cette extension est assez massive et comporte plusieurs produits différents dont les sorties seront espacées à partir de la fin d'année 2026. Voici quelques-uns des produits à venir.

Voici la liste complète des produits :

Coffret Dresseur d'Élite 30ᵉ Anniversaire

Coffret EX (Nymphali-ex ou Amphinobi-ex)

Pokébox (Nymphali-ex ou Amphinobi-ex)

Duopack

Tripack avec autocollants repositionnables

Mini Tins "Journée"

Mini Tins "Nuit"

Bundle de 6 boosters

Battle Deck Mentali & Noctali

Coffrets Ultra Premium Mentali & Noctali

Collection Premium Métamorph

Collection Premium avec figurine Mew & Mewtwo

© The Pokémon Company

Tous les produits de l'extension du jeu de cartes Pokémon ne sortiront pas en même temps. The Pokémon Company a la bonne idée de répartir l'ensemble des sorties sur trois mois différents afin de laisser un peu souffler votre portefeuille et d'aider les magasins à suivre l'afflux des commandes.

Dès le 16 septembre 2026, vous pourrez vous procurer les premiers produits de l'extension du 30e anniversaire avec la sortie des items suivants :

Le Coffret Dresseur d'élite 30ᵉ Anniversaire contient neuf boosters 30ᵉ Anniversaire, une carte promo au style " illustration rare " de Nidorina et de nombreux accessoires de jeu.

contient neuf boosters 30ᵉ Anniversaire, une carte promo au style " illustration rare " de Nidorina et de nombreux accessoires de jeu. La Collection poster 30ᵉ Anniversaire contient trois boosters 30ᵉ Anniversaire, trois cartes promo d'Artikodin, d'Électhor et de Sulfura, et un grand poster recto verso de cartes trouvées dans l'extension 30ᵉ Anniversaire.

contient trois boosters 30ᵉ Anniversaire, trois cartes promo d'Artikodin, d'Électhor et de Sulfura, et un grand poster recto verso de cartes trouvées dans l'extension 30ᵉ Anniversaire. La Collection autocollant réajustable 30ᵉ Anniversaire contient trois boosters 30ᵉ Anniversaire, une carte promo brillante de Noadkoko d'Alola ou de Lucario, et une page d'autocollants pour personnaliser des ordinateurs portables, des tablettes et autres appareils électroniques.

contient trois boosters 30ᵉ Anniversaire, une carte promo brillante de Noadkoko d'Alola ou de Lucario, et une page d'autocollants pour personnaliser des ordinateurs portables, des tablettes et autres appareils électroniques. Le Coffret 30ᵉ Anniversaire Pokémon-ex contient quatre boosters 30ᵉ Anniversaire, une carte promo de Nymphali-ex ou Amphinobi-ex et une carte grand format correspondant.

contient quatre boosters 30ᵉ Anniversaire, une carte promo de Nymphali-ex ou Amphinobi-ex et une carte grand format correspondant. La Boîte 30ᵉ Anniversaire Pokémon-ex contient quatre boosters 30ᵉ Anniversaire et une carte promo de Nymphali-ex ou Amphinobi-ex.

© The Pokémon Company

A partir du 2 octobre, vous pourrez vous procurer de nouveaux produits qui sortiront en magasin et boutiques spécialisées :

Mini Tins "Journée"

Mini Tins "Nuit"

Collection Classeur

Bundle de 6 boosters

Battle Decks Mentali & Noctali (30 octobre)

​​​​​​​Les derniers produits à sortir en 2026 seront, quant à eux, proposés à la vente à partir du 6 novembre 2026 en fonction des stocks disponibles :

Coffrets Ultra Premium Mentali & Noctali

Collection Premium Metamorph

Collection Premium avec figurine Mew & Mewtwo

© The Pokémon Company

​​​​​​​​​​​​​​Où se procurer les produits du 30e anniversaire Pokémon TCG ?

Comme pour chaque extension, ces produits seront disponibles dans les boutiques spécialisées et magasins disposant d'une autorisation de vente (avec Asmodée en France). Il faudra donc compter sur la Fnac, Cultura, Micromania et bien d'autres enseignes déjà bien connues. Les boutiques spécialisées comme Parkage ou UltraJeux proposeront certainement leur propre stock, mais il faudra être vif pour pouvoir récupérer quelques exemplaires d'ETB, Coffrets Ultra Premium ou simples packs de boosters.

Les scalpers risquent d'être exceptionnellement nombreux sur le coup alors préparez-vos comptes sur chacun des sites ainsi que votre carte bleue !