One Piece TCG : Shun Ogawa, l'homme qui relie le monde une carte à la fois

Pour célébrer l'unification mondiale de One Piece Card Game, Bandai a transformé les cartes DON en une fresque à reconstituer : dix membres de l'équipage de Luffy, reliés par le bras extensible de leur capitaine. Shun Ogawa, le producer de la version anglaise et française, revient sur cette idée, la production sous tension du jeu et la réponse de l'éditeur face à la spéculation, triste rançon d'un succès planétaire.

Au commencement, il n’y avait qu’un mot. Ou plutôt une onomatopée : DON!!, le son qui, dans le manga d’Eiichiro Oda, accompagne les déflagrations, les coups d’éclat et les basculements de destin. Dans One Piece Card Game, cette carte est une ressource de jeu essentielle, l’équivalent d’une réserve d’énergie. Mais elle est rapidement devenue autre chose : un signe distinctif, un objet de collection, parfois même la pièce qui révèle la personnalité d’un joueur autour de la table.

Aux côtés de la sortie mondialement unifiée du set OP-17, Bandai pousse cette idée plus loin. Les cartes DON ne se contentent plus d’être assorties : elles s’assemblent en une scène panoramique consacrée aux Mugiwara. Pour Shun Ogawa, ce choix répond autant à la mécanique du jeu, qui exige dix cartes DON, qu’à l’ambition d’une sortie désormais synchronisée à l’échelle mondiale : relier les joueurs, comme Luffy relie son équipage.

Des infos exclusives en direct du Japon Si les eaux de Grand Line réservent toujours aux marins les plus intrépides des trésors inattendus, notre rencontre avec Shun Ogawa n'a pas dérogé à cette règle. En marge des réponses officielles, le producer du jeu fait l'honneur à L'Internaute de reveal exclusif des versions françaises des cartes SR de l'extension EB05 ainsi que des quatre cartes leaders restant à présenter de OP18. Vous trouverez ces visuels exclusif, tout au long de cette interview et nous l'en remercions.

Dans One Piece Card Game, la carte DON est fondamentale puisqu’elle constitue la ressource utilisée durant les parties. Elle est cependant devenue bien davantage qu’un simple élément de gameplay : un support visuel, un objet de collection et de personnalisation. À quel moment avez-vous compris qu’elle pouvait exister comme un objet à part entière, et non comme une simple source de puissance ?

Shun Ogawa Dès la toute première conception des cartes DON. Initialement, leur design se limitait à l’onomatopée « DON » en katakana, qui renvoie au son emblématique de la série. Mais, dès ce stade, nous pensions qu’il serait possible d’enrichir leur identité graphique afin d’en faire des objets de collection.

Après la sortie du jeu, nous avons constaté que les joueurs se les appropriaient naturellement. Les cartes DON sont indispensables au déroulement d’une partie, mais elles permettent également d’exprimer une forme d’individualité, à l’image des protège-cartes que chacun choisit selon ses goûts. Nous avons donc compris qu’elles constituaient un élément important de personnalisation et avons progressivement commencé à leur donner une véritable dimension esthétique.

Aujourd’hui, la conception des cartes DON fait-elle partie intégrante de votre feuille de route ? Lorsque vous élaborez un set, prévoyez-vous systématiquement de nouveaux designs, voire des cartes DON pensées séparément du reste ?

Chaque produit repose d’abord sur un thème principal, auquel peuvent ensuite s’ajouter des axes secondaires. Pour un booster tel qu’OP-17, le thème de Rocks D. Xebec et de son équipage constituent par exemple une direction majeure. Une fois cette orientation définie, nous sélectionnons les personnages et concevons les cartes DON qui lui correspondent.

Nous ne partons donc pas d’une carte DON pour construire le reste d’un set. Nous établissons d’abord l’identité générale du produit, puis nous déclinons ce thème sur tous ses composants, y compris les cartes DON.

Lors d’une partie, les cartes DON occupent un espace presque permanent sur le tapis de jeu. À quel moment avez-vous compris que cet espace pouvait devenir le support d’une image commune, voire d’une scène à reconstituer ?

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

C'est la sortie mondiale unifiée du jeu qui a été le véritable déclencheur. À l'approche d'OP17 et de ce lancement simultané dans le monde entier, nous voulions que le produit lui-même incarne cette idée de connexion, d'unité entre les joueurs du monde entier. La carte DON, par sa flexibilité graphique et la liberté de design qu'elle autorise, s'est imposée comme le support idéal. L'idée d'une scène unifiée, d'illustrations qui se rejoignent d'une carte à l'autre, est née de ce désir de symboliser à travers l'objet lui-même le fait que partout dans le monde, les joueurs vivent la même expérience au même moment.

Avez-vous envisagé de modifier l’onomatopée selon les langues et les territoires ? Les cartes auraient-elles pu afficher « DON » en français, en anglais, en allemand ou dans d’autres écritures, plutôt que de conserver le katakana japonais ?

Cette question a effectivement été posée dès la phase de conception initiale du design de base de la carte. Mais, par respect pour le manga et l’anime d’origine, et pour des raisons graphiques, nous avons conclu qu’il valait mieux conserver le katakana. Le katakana offre une base visuelle forte, à partir de laquelle il est possible de construire et de faire évoluer le design. C'est un point d'ancrage à la fois identitaire et esthétique. En partir a permis de construire quelque chose de plus cohérent.

Dès que vous avez imaginé cette scène répartie sur dix cartes, avez-vous immédiatement estimé qu’un élément devait relier chaque image à la suivante ? Le décor aurait pu suffire, mais vous avez choisi le bras de Luffy, qui se prolonge d’une carte à l’autre. Comment ce choix précis s’est-il imposé ?

La réponse tient à une coïncidence heureuse entre les règles du jeu et l'univers de One Piece. Le deck de cartes DON en comporte exactement dix.

Les Mugiwaras, l'équipage du Chapeau de paille, sont eux aussi au nombre de dix. La correspondance était trop évidente pour être ignorée. Et si l'on parle de One Piece, Luffy est l'emblème absolu de la franchise. Il était donc hors de question de ne pas l'inclure. À partir du moment où Luffy était présent et où les dix personnages étaient définis, il fallait trouver un élément visuel qui traverse toutes les cartes et crée ce sentiment de continuité. Le bras de Luffy qui s'étire d'une extrémité à l'autre de la rangée s'est imposé avec une évidence presque naturelle. C'est une idée à la fois ludique, immédiatement lisible et profondément cohérente avec ce que représente Luffy : celui qui tend la main, qui relie les gens à lui.

C’est la première fois, en quatre années d’existence de One Piece Card Game, que vous construisez ainsi une scène complète. Comment avez-vous sélectionné l’illustrateur appelé à assumer une telle responsabilité ?

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Nous travaillons avec de nombreux illustrateurs, dont les styles, les couleurs et les sensibilités sont très différents. Certains excellent dans des images spectaculaires, d’autres dans des compositions plus mignonnes, plus émotionnelles ou plus stylisées.

Pour ces cartes DON, nous avons considéré que l’unification mondiale pouvait attirer de nombreux nouveaux joueurs. Nous ne cherchions donc pas une illustration trop marquée, trop singulière ou trop expérimentale. Nous voulions une image immédiatement lisible, avec des couleurs nettes, des personnages reconnaissables d’un seul regard et un rendu accessible au plus grand nombre. C’est selon ces critères que nous avons choisi l’illustrateur.

Combien d’allers-retours ont été nécessaires entre l’équipe de développement et l’illustrateur pour fixer les poses, les décors, l’ordre des personnages et la composition d’ensemble ?

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Je ne me souviens pas du nombre exact, mais il devait y avoir entre trois et cinq échanges, au maximum. Le premier visuel était un brouillon en noir et blanc, qui posait l’idée générale, les personnages et leur placement.

Nous avons ensuite demandé quelques ajustements sur les poses et la composition. Une fois ces éléments validés, l’illustrateur a ajouté les couleurs. Le processus a été relativement rapide, sans doute parce que l’artiste est habitué à ce type de travail et a bien compris notre intention dès les premières étapes.

Ces cartes collector sont distribuées lors d’Exchange Meetings, de Battles Standard en boutiques spécialisées et de tournois. Ce choix répond-il à la volonté de vous assurer qu’elles arrivent prioritairement entre les mains des joueurs, en valorisant la communauté plutôt que les revendeurs spéculatifs ?

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Oui, tout à fait. Nous voulions que ces cartes parviennent réellement aux joueurs et qu’elles récompensent celles et ceux qui pratiquent le jeu et prennent plaisir à le partager.

Nous aurions pu les réserver à de grands tournois, notamment aux tournois régionaux, mais ces événements bénéficient surtout à des compétiteurs très expérimentés. Nous avons préféré les distribuer lors des événements les plus accessibles, organisés en boutiques, afin que les débutants comme les joueurs plus habitués puissent les obtenir, s’amuser et éventuellement démarrer ou enrichir leur collection.

Envisagez-vous, à terme, d’autres moyens de les obtenir ? Par exemple, via un produit spécifique ou un coffret permettant de réunir les dix cartes d’un seul coup ?

Pour le moment, nous prévoyons uniquement cette distribution en événement. Nous avons choisi de les diffuser largement lors d’activités accessibles afin d’éviter qu’elles ne deviennent immédiatement trop rares et que leur prix n’atteigne des niveaux excessifs sur le marché secondaire.

Si, malgré cela, les prix demeurent très élevés ou si de nombreux joueurs nous font savoir qu’ils ne parviennent pas à les obtenir et souhaitent une distribution plus large, nous pourrions naturellement réexaminer la question. À ce stade, toutefois, notre priorité reste cette distribution par les événements.

Dès leur annonce, alors même que les dix cartes n’étaient pas encore toutes disponibles, elles ont suscité une réaction considérable sur les réseaux sociaux. Ce succès vous donne-t-il envie de reproduire, à l’avenir, le principe de cartes DON formant une scène commune ?

C'est tout à fait envisageable. Mais nous n'avons pas encore achevé la distribution de la dixième carte. Il serait prématuré de parler de projets concrets. Une fois l'opération bouclée, nous ferons un bilan global. Si la réception est aussi positive que les signaux actuels le laissent espérer, nous pourrions envisager quelque chose de similaire l'année prochaine, sous une forme identique ou différente. La porte n'est pas fermée, loin de là.

Les cartes SR de EB05 se dévoilent enfin © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Vous venez d’annoncer, avec OP-18, des cartes signées par Yoshitaka Amano. Avant cette annonce, des rumeurs évoquaient une éventuelle collaboration avec Final Fantasy. À l’avenir, One Piece Card Game pourrait-il inviter non seulement des illustrateurs extérieurs, mais également d’autres univers de fiction ? Ou le jeu restera-t-il exclusivement centré sur One Piece ?

Nous ne le savons pas encore. Nous ne savons vraiment pas, à ce stade, comment le jeu pourra évoluer sur ce point. Mais pour l’instant, aucun univers étendu n’est prévu ni en discussion.

Vous avez expliqué que vous suiviez le prix des cartes DON et que vous pourriez revoir leur distribution si elles devenaient trop coûteuses. OP-17 a été épuisé en quelques minutes, et Bandai a annoncé une réimpression pour décembre. Suivez-vous désormais en permanence le marché et les retours des joueurs afin de lutter contre la spéculation ?

Bien sûr. C’est une question que nous suivons quotidiennement. Nous consultons les commentaires sous les vidéos YouTube, notamment les vidéos d’ouverture et de gameplay. Nous réalisons également des enquêtes auprès des joueurs à chaque sortie de produit, tandis que nos équipes commerciales recueillent les retours des boutiques.

Je lis l’ensemble de ces commentaires. Nous cherchons à comprendre combien de personnes considèrent qu’un produit est insuffisamment disponible, mais aussi quels personnages les joueurs souhaitent voir devenir leaders, quelles cartes ils espèrent obtenir et quelles attentes reviennent le plus souvent.

Ces retours influencent directement nos discussions. Ils peuvent nous conduire à envisager une réimpression ou à intégrer davantage un personnage particulièrement demandé dans les produits suivants. C’est un sujet dont nous parlons véritablement chaque jour.

[Enquête produit]

Hey pirates de One Piece !



Le BOOSTER -LES GUERRIERS LES PLUS PUISSANTS AU MONDE- [OP17] et le Double Pack Set Vol.12 [DP-12] sont désormais officiellement disponibles !



Pour celles et ceux qui ont déjà mis la main dessus, quen pensez-vous jusquà présent ? pic.twitter.com/2Q95zB9JSG — ONE PIECE CARD GAME Version Française (@onepiece_tcgfr) August 29, 2026

Il faut néanmoins garder à l’esprit qu’une réimpression ne peut pas être instantanée. Même si nous décidons aujourd’hui de relancer une production, les cartes sont fabriquées dans plusieurs pays, notamment au Japon, aux États-Unis et dans d’autres territoires asiatiques. Il faut ensuite tenir compte des capacités des usines, de l’acheminement et de la distribution. Le processus peut prendre plusieurs mois…

Nous devons donc évaluer la demande dans sa durée. Si nous relançons une production qui n’arrive entre les mains des joueurs que six mois plus tard, nous devons nous demander si cette demande existera toujours à ce moment-là. Entre-temps, de nouveaux produits auront pu répondre à certaines attentes. Nous devons donc considérer l’ensemble de la situation, et pas seulement l’urgence immédiate.

La popularité a notamment augmenté de façon très importante autour d’OP-13 et d’OP-14. Le nombre de joueurs et d’acheteurs a considérablement progressé. Nous avons augmenté les volumes de production en conséquence, mais la demande est malgré tout restée très forte. Cela a confirmé la nécessité de procéder à des réimpressions lorsque cela est pertinent.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Pour OP-18, allez-vous encore augmenter le tirage par rapport à OP-17 ?

Oui, cela a été prévu. OP-18 sera produit en plus grande quantité qu’OP-17. Pour des raisons évidentes je ne peux communiquer de chiffres, mais on essaye d’anticiper au mieux les attentes des joueuses et joueurs.

Le jeu One Piece Card Game est de plus en plus populaire. Dans un monde parallèle où aucune contrainte de droits, de calendrier ou de faisabilité ne se poserait, quels seraient les trois mangakas avec lesquels vous aimeriez personnellement collaborer ?

Il y a beaucoup de mangakas que j’apprécie, mais si je donne des noms, certaines personnes risquent de penser qu’une collaboration est déjà envisagée. Je préfère donc ne pas répondre.

Les collaborations sont des processus très longs et nous avançons avec beaucoup de prudence. Elles nécessitent plusieurs niveaux d’accord : il faut que les ayants droit de l’autre licence soient intéressés, que l’artiste ait lui-même envie de participer et que rien ne soit imposé artificiellement. Les collaborations doivent naître d’une volonté réciproque et obtenir les validations nécessaires de toutes les parties concernées. C’est un sujet que nous traitons avec une grande attention.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation, Bandai

Vous venez d’annoncer OP-18. À quelle distance travaillez-vous aujourd’hui sur les futurs sets ? Êtes-vous déjà sur les deux ou trois prochains produits, ou votre calendrier se construit-il sur plusieurs années ?

Nous travaillons sur des produits dont la sortie est prévue dans un peu plus d’un an.

Le vingtième set constitue un chiffre symbolique. Souhaitez-vous particulièrement marquer le coup avec OP-20, ou les célébrations sont-elles davantage liées aux anniversaires du jeu ?

Nous nous concentrons plutôt sur les anniversaires.

Cette année, OP-17 et OP-18 participent tous deux à la célébration du quatrième anniversaire du jeu. L’année prochaine, OP-21 correspondra à un nouvel anniversaire, puis OP25 suivra selon ce même rythme. Nous avons donc tendance à raisonner en fonction de ces jalons anniversaires, plutôt qu’en fonction des numéros de set eux-mêmes.

Il est des producers qui parlent de leurs jeux comme d'une ligne budgétaire. Shun Ogawa, lui, parle du One Piece TCG comme d'un équipage. On le sent dans chaque réponse : l'attention portée aux joueurs qui n'ont pas pu obtenir leurs boosters, la veille quotidienne des prix sur le marché secondaire, le choix délibéré de distribuer les cartes DON les plus convoitées dans les boutiques de quartier plutôt que dans les tournois d'élite. Ce n'est pas de la communication. C'est une conviction. Chaque release est, dans sa bouche, une fête collective. Une invitation à rejoindre l'équipage, quel que soit son niveau, quel que soit son budget. Face aux scalpers qui transforment des objets de jeu en actifs spéculatifs, Bandai répond avec une obstination tranquille : plus de cartes, mieux distribuées, là où se trouvent les vrais joueurs. Luffy n'abandonne jamais les siens. Shun Ogawa non plus. Et le One Piece appartient à tous les fans.