"Le Championnat du monde est le summum de l'expérience Yu-Gi-Oh! JEU DE CARTES A JOUER"

À Tokyo, à l'occasion des phases finales du Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP SERIES 2026 (WCS), Dom Galizia, Head of YGO Brand & Product Marketing Europe, défend la place centrale de la compétition dans la longévité d'un jeu de cartes devenu, en plus de vingt ans, un langage commun pour des millions de duellistes.

On dit des grands jeux de l'esprit qu'ils sont le miroir de leur époque. Les échecs ont traversé la guerre froide, le go a incarné la patience millénaire de civilisations entières. Yu-Gi-Oh! TCG, lui, est né d'un manga publié dans le Japon des années 1990, avant de s'émanciper lentement mais sûrement de ses tutelles narratives pour devenir un univers compétitif complet. En 2026, les jeunes duellistes qui s'affrontent à Tokyo ne sont plus nécessairement venus par le biais de l'anime ou du manga : c'est le jeu de cartes lui-même qui les a conquis. Dom Galizia, Head of YGO Brand & Product Marketing Europe chez KONAMI, incarne mieux que quiconque cette trajectoire. À quarante et un ans, il participe à des duels encore chaque jour. Et c'est dans les salles de Tokyo, à la veille d'un Championnat du Monde, qu'il nous a expliqué les clés de la clé d’une longévité du jeu et les projets de KONAMI pour s’assurer que cette longévité perdure pour encore des décennies.

© 2020 Studio Dice/SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI !

Quels ont été les principaux défis logistiques auxquels vous avez été confrontés lors de l'organisation d'un événement d'envergure mondiale, d'autant plus que le lieu change chaque année ?

Dom Galizia : Sur le plan logistique, nous devons veiller à une multitude de détails, dont certains sont absolument déterminants. Il s'agit notamment de garantir l'accessibilité du lieu : réunir des duellistes venus de tous les continents en un même endroit est en soi un défi considérable, mais il faut également s'assurer que chacun s'y sente à l'aise. Yu-Gi-Oh! JCJ est un langage universel, mais chaque participant a bien sûr sa propre langue maternelle. Mettre à disposition des interprètes et un soutien linguistique adéquat est donc une priorité absolue pour nous afin que l'expérience vécue ici soit pleinement positive.

J'ai constaté que ces deux dernières années, de nombreuses plaintes ont été formulées concernant des tentatives de triche, comme c'est le cas dans toute compétition. Comment gérez-vous cela, et redoutez-vous que l'intelligence artificielle ne facilite la tâche des tricheurs ?

Yu-Gi-Oh! existe depuis très longtemps, aussi bien dans le format physique du JCJ, dans l'OCG, que dans les formats numériques. Nous surveillons naturellement tout ce qu'il nous est possible de surveiller, et l'un des leviers dont nous disposons est un document de politique très rigoureux et réfléchi. Les Yu-Gi-Oh! WORLD CHAMPIONSHIP SERIES (WCS), avec ses propres règles et restrictions spécifiques, en est une nouvelle illustration. Nous observons la manière dont les joueurs se conduisent et interagissent avec leurs adversaires, et nous disposons ici d'une équipe de juges et d'accompagnateurs solide pour garantir l'intégrité du tournoi au plus haut niveau d'exigence. Quant à l'intelligence artificielle, nous continuons bien entendu à surveiller cette évolution au fur et à mesure qu'elle se dessine.

Le stress des finaliste était palpable © 2020 Studio Dice/SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI !

Comment sélectionnez-vous les juges pour cette compétition internationale ? J'imagine que c'est un exercice particulièrement délicat.

Effectivement. À travers le monde, de très nombreux événements de premier plan ont lieu tout au long de l'année, aussi bien sur le continent américain qu'au Japon ou en Europe. Notre approche consiste à faire confiance à nos bénévoles et à nos juges pour s'imposer naturellement par leurs mérites. Dans le cadre du Yu-Gi-Oh! WCS plus particulièrement, nous observons attentivement quels juges se sont les plus investis et ont officié au plus haut niveau au cours de la saison, et nous leur faisons confiance pour garantir, comme je le disais, l'intégrité de la compétition.

Dans quelle mesure l'organisation d'un Yu-Gi-Oh! WCS est-elle déterminante pour la stratégie de développement du JCJ Yu-Gi-Oh! ?

Elle en est absolument centrale. Yu-Gi-Oh! est une licence iconique, mais au cœur de Yu-Gi-Oh!, il y a l'idée de duels, de s'affronter, de mettre ses capacités de duelliste à l'épreuve et de viser le titre de maître du Roi des Jeux. À ce titre, le Yu-Gi-Oh! WCS représente ce moment d'apothéose. Tous les duellistes se rassemblent avec une même ambition : devenir champion du monde. C'est ce moment unique dans le calendrier.

© 2020 Studio Dice/SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI !

Vous le dites vous-même, c'est le sommet de la saison. Cela se traduit-il concrètement dans les ventes ? Y a-t-il, par exemple, un pic commercial juste après le Yu-Gi-Oh! WCS, ou peut-être autour du Deck du vainqueur ?

Comme dans tout format, cela attire l'attention sur certains Decks en particulier. Cela dit, il est très important pour nous de souligner que nous disposons d'un catalogue de produits dont les sorties s'échelonnent tout au long de l'année, et le Yu-Gi-Oh! WCS s'inscrit dans une fenêtre bien précise de ce calendrier. Pour nous, il constitue un format à part entière, avec ses propres règles et restrictions. Mais notre conviction est qu'il faut penser cette dynamique sur l'ensemble de l'année, et non pas la réduire à un seul tournoi ou à un seul événement.

Vous l'avez mentionné, Yu-Gi-Oh! JCJ existe depuis une éternité. Toutes nos félicitations. Comment construisez-vous la communauté, et en quoi des événements tels que le Yu-Gi-Oh! WCS ou les tournois locaux contribuent-ils à l'entretenir ?

Les duellistes sont animés d'une passion extraordinaire. Yu-Gi-Oh! JCJ a une histoire longue et riche, et c'est un privilège pour nous de veiller à ce que l'engagement avec notre communauté ne faiblisse jamais. Le Yu-Gi-Oh! WCS est, je le répète, ce moment d'exception. Mais au fond, nous croyons profondément en ce que nous faisons. Nous croyons en nos produits. Nous sommes à l'écoute de notre communauté, nous prenons en compte ce qu'elle exprime, et nous continuons à développer nos produits JCJ et numériques en conséquence, avec la volonté constante de rendre l'expérience aussi positive que possible.

© 2020 Studio Dice/SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI !

Yu-Gi-Oh! est un TCG, un milieu de duellistes mais aussi de collectionneurs. Percevez-vous une différence entre ces deux populations ?

Je dirais qu'il existe un très large spectre de collectionneurs, avec des profils et des niveaux d'engagement très variés. Notre ambition en tant qu'entreprise est simplement de rendre le produit accessible. Peu importe qu'il soit physique ou numérique. Ce qui compte vraiment pour nous, c'est que nos produits soient attrayants pour le plus grand nombre, et nous ne cessons de travailler dans cette direction.

Pour prolonger cette idée du « plus grand nombre », on ne peut manquer de noter qu'aucune femme n'a atteint la finale. Pensez-vous qu'il serait pertinent de créer, comme aux échecs, une division spécifique, avec un classement Elo dédié aux femmes, et peut-être une autre pour les jeunes joueurs ? Est-ce une piste que vous envisagez ?

Nous réfléchissons en permanence au positionnement de nos produits, et nous cherchons constamment à les faire rayonner auprès du plus grand nombre d'audiences et de bases d'utilisateurs possible. Comme je le disais, nous croyons en ce que nous faisons, et nous continuons à positionner nos produits de la meilleure manière possible pour les rendre accessibles à toute base d'utilisateurs, sans en privilégier une en particulier.

Il n'y a donc pas d'agenda du type « nous voulons davantage de femmes ». C'est plus globalement : nous voulons davantage de « tout le monde ».

© 2020 Studio Dice/SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI !

Vingt-trois ans de tournois. Cela invite au souvenir. Si vous fermez les yeux, quel est le premier souvenir, bon ou mauvais, qui vous vient à l'esprit en lien avec un Yu-Gi-Oh! WCS?

C'est une question vraiment difficile.

Le Yu-Gi-Oh! WCS a connu tant de moments iconiques. Mais si je devais en choisir un, ce serait sans doute le retour après le Covid. Nous avons manqué un Yu-Gi-Oh! WCS du fait de cette période, et je crois que lorsque nous avons retrouvé cet événement, on a pu mesurer ce qu'il représentait pour tout le monde. Ce contact physique retrouvé, après en avoir été privé, a été un moment véritablement fort. Voilà ce qui me vient à l'esprit.

C'est aussi l'occasion, pour toutes les équipes KONAMI dispersées dans le monde, de se retrouver. Dans quelle mesure ces retrouvailles comptent-elles pour vous ?

C'est un privilège absolu. Notre équipe est véritablement mondiale, et l'équipe au Japon travaille avec un engagement et une exigence exceptionnels pour développer et produire des produits qui rendent le jeu accessible à tous. Moi qui suis européen, mes collègues des Amériques, nous avons tous ce sentiment d'être extrêmement chanceux d'être impliqués dans cette aventure, et ces retrouvailles avec nos collègues de l'autre bout du monde sont toujours un moment particulier. Oui, c'est quelque chose de spécial.

Yu-Gi-Oh! JCJ est un jeu très complexe, qui s'est enrichi chaque année de nouvelles extensions, souvent plusieurs par an. Pensez-vous que le niveau de maîtrise des champions d'aujourd'hui est supérieur à celui des champions d'il y a vingt-trois ans ? La courbe d'apprentissage est-elle devenue vertigineuse ?

Il est important de considérer qu'à chaque époque, la dévotion et la préparation d'un duelliste lui font honneur. Chaque champion a consacré le temps et l'énergie nécessaires pour dominer à la période qui était la sienne. Ce qu'il faut admettre, c'est qu'avec le temps, les cartes se sont multipliées, les thèmes se sont diversifiés, les mécaniques se sont complexifiées, et tout cela a été une source d'inspiration authentique pour ceux qui cherchent à maîtriser le jeu. Néanmoins, chaque champion individuel mérite pleinement son moment, et le titre de champion du monde est quelque chose qu'il a gagné à la force de son engagement.

© 2020 Studio Dice/SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI !

Lorsque l'équipe de conception travaille sur une nouvelle extension, pensez-vous qu'il y a une volonté délibérée de bousculer le méta en cours pour relancer le défi ? Est-ce quelque chose que vous recherchez, cette capacité à renouveler les dynamiques de jeu ?

C'est une progression naturelle et une composante inhérente aux JCJ. Notre équipe est profondément investie dans le développement des meilleures expériences de jeu possible, dans toutes les façons d'aborder Yu-Gi-Oh! JCJ, pour nos fans et nos joueurs. Nous y consacrons une énergie constante et nous continuerons de le faire.

Je n'ai pu m'empêcher de remarquer une très grande diversité parmi les Decks inscrits en finale cette année. Comment réagissez-vous à cela ? Est-ce une source d'inquiétude, du type « cela va rendre le jeu encore plus difficile à appréhender pour les nouveaux joueurs » ? Ou est-ce au contraire une source de fierté, le signe que votre objectif est atteint et que l'on peut gagner avec n'importe quel type de Deck ?

Je vois dans cette diversité une source d'inspiration profonde. Le Deck d'un duelliste le représente, il est le reflet de sa personnalité, et il me semble vraiment important que les thèmes qui transparaissent dans un Deck soient variés et représentatifs de celui qui le joue. Je trouve donc cela très beau à observer. Nous continuons bien sûr à suivre attentivement ce qui se passe et à respecter les choix de chaque duelliste, mais il y a quelque chose de réjouissant dans cette diversité, car chaque joueur a ses propres préférences.

© 2020 Studio Dice/SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI !

Vous l'avez dit, le jeu existe depuis vingt-sept ans. Avant le jeu, il y avait le manga et l'anime. Mais cette génération-là, c'est une autre époque. Les nouveaux duellistes que j'ai rencontrés ici sont pour la grande majorité venus au jeu par le jeu lui-même, non pas par l'anime ou le manga. Cela dit, KONAMI observe-t-il le nouveau manga dans V Jump et collabore-t-il avec les équipes créatives pour concevoir de nouvelles cartes ?

Nous avons des équipes extrêmement spécialisées chez KONAMI, et nous sommes résolument concentrés sur ce que nous pouvons produire et maîtriser. Nous nous appuyons notamment sur les Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES (NDLR, mini série d’animation mettant en scène des monstres emblématique de la saga), qui constituent un volet très important de notre stratégie pour attirer de nouveaux joueurs vers Yu-Gi-Oh! JCJ, et nous continuerons dans cette direction. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons une ambition forte de maintenir Yu-Gi-Oh! JCJ pleinement dans l'ère du temps. Nous voulons rendre le jeu très accessible, offrir des façons de prendre part à un duel toujours plus diverses, et notre stratégie vise à multiplier les portes d'entrée pour s'impliquer dans l'univers Yu-Gi-Oh!

Pensez-vous que la complexité du jeu, alors qu’il est le premier facteur de recrutement de nouveaux duellistes, est un frein à l'expansion de ce dernier ?

Je ne parlerais pas de frein, mais il est vrai que découvrir Yu-Gi-Oh! JCJ en 2026 est plus complexe qu’en 2003. Ou même en 2010. Le jeu a évolué de bien des manières et peut être déconcertant pour des nouveaux duellistes ou pour des duellistes qui reviennent au jeu après des années de pose.

C’est pour cela que je porte, avec les équipes de KONAMI Europe, une initiative pour initier ces duellistes par palier.

Un peu comme en plongée sous-marine, on progresse par palier avant de pouvoir aller explorer les trésors au fond des mers ?

L’idée est non seulement de faire découvrir les mécaniques du jeu petit à petit, mais aussi de créer une habitude, un rendez-vous pour les joueuses et joueurs au sein des magasins spécialisés.

Nous l'appelons Yu-Gi-Oh! TCG Duel Academy. C’est un programme gratuit, qui permet aux magasins spécialisés de proposer des Decks complets aux duellistes désireux de découvrir le plaisir de Yu-Gi-Oh! TCG. Nous plaçons énormément d’attente dans ce programme pilote qui débute en Europe le 5 Septembre 2026 et aura plusieurs phases.

Vous avez évoqué la nécessité de toucher davantage de personnes en ciblant des audiences différentes. Est-ce l'une des raisons pour lesquelles vous cherchez des sponsors et des partenaires ? Car KONAMI dispose des ressources nécessaires. Alors pourquoi rechercher des partenariats pour de tels événements, et comment construisez-vous des relations durables avec eux ?

La licence Yu-Gi-Oh! JEU DE CARTES A JOUER, est une propriété intellectuelle véritablement iconique, et lorsque nous organisons des événements de cette envergure, nous sommes toujours attentifs à travailler avec des partenaires capables d'élever le niveau de ce que nous proposons. Cela ne se fait que dans l'intérêt de rehausser la qualité de nos événements et de collaborer avec les bonnes personnes. Nous sommes très fiers de ce que nous réalisons, et travailler avec des partenaires lorsque cela est possible est une perspective que nous envisageons toujours avec sérieux.

Duel Academy is designed to help new and returning Duelists build confidence, learn new mechanics, and become part of their local community.



Keep an eye out for more rewards you'll be able to earn along the way.



Learn more: https://t.co/3hkfAHHv8E pic.twitter.com/xAi8PAGqXt — Yu-Gi-Oh! Card Games (KONAMI Europe) (@YuGiOhCardEU) September 17, 2026

Et l'on a pu constater que des champions de toutes les nationalités étaient représentés, parfois un par pays pour ces dernières années. Avez-vous un message à adresser aux jeunes duellistes ? Comment peut-on devenir champion ? Le mot d'ordre, c'est la persévérance, ou faut-il s'y mettre le plus tôt possible ?

Yu-Gi-Oh! est une licence tellement riche et stimulante, et les produits que nous lançons sont conçus pour que tout le monde y trouve du plaisir. Je peux affirmer que nous mettons toute notre énergie à faire en sorte que ces expériences se concrétisent. Peu importe que vous soyez un duelliste passionné de dragons, âgé de douze ans ou moins et qui commence tout juste, ou que vous soyez comme moi, quarante et un ans et jouant à Yu-Gi-Oh! JCJ chaque jour. Il y a une expérience pour chacun, et appartenir à une communauté aussi vivante est quelque chose d'essentiel pour les gens. Nous le voyons, et nous voulons contribuer à faire en sorte que ces communautés et ces expériences perdurent. Mon message aux jeunes duellistes est simple : continuez. Continuez et, un jour, vous vous battrez pour le titre de Roi des Jeux, j'en suis convaincu.

Le groupe de danseuses Avantgardey était le clou de la cérémonie d'ouverture © 2020 Studio Dice/SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI !

Le Yu-Gi-Oh! WCS de Tokyo aura ainsi offert un paradoxe fécond. Yu-Gi-Oh! JCJ est l’un des jeux de cartes les plus complexes du marché, chargé de milliers de cartes, de règles, d'effets et d’interactions ; pourtant, son ambition demeure celle d’un jeu ouvert à toutes et à tous.

Si la compétition mondiale en incarne le sommet, KONAMI entend faire en sorte que le chemin qui mène jusqu’à elle ne soit pas réservé à une élite. La profondeur stratégique ne condamne pas l’accessibilité : elle demande des passeurs et du temps. C’est la mission que Dom Galizia veut assumer avec Yu-Gi-Oh! TCG Duel Academy. Gratuit, le programme ambitionne d’expliquer, d’accompagner les nouveaux duellistes comme les anciens duellistes, afin d’entrer par palier dans l’univers complexe du jeu.

Menée d’abord en Europe, cette expérimentation doit servir de laboratoire avant une éventuelle diffusion mondiale. Ses jalons déjà fixés pour les années à venir témoignent d’une confiance durable de KONAMI dans le potentiel de Yu-Gi-Oh! JCJ, mais aussi de la détermination de son responsable européen, qui demeure aujourd’hui encore, l’un de ses plus fervents ambassadeurs et duellistes.

Cette volonté d’ouvrir les portes arrive à un moment charnière Les nouveaux duellistes ne viennent plus nécessairement à Yu-Gi-Oh! par le manga ou l’anime : ils viennent par les cartes, les magasins spécialisés, les amis, les plateformes de jeu et la scène compétitive.