Riftbound X KDA : on a pu prendre en main la Couture Collection en avant-première

C'est en marge de la Paris Games Week et d'une initiation à Riftbound que les équipes de Riot Games France nous ont présentée la Couture Collection en partenariat avec le groupe KDA.

Riftbound, le jeu de cartes de Riot Games reprenant les personnages de League of Legends continue de s'étoffer. Seulement quelques mois après sa sortie officielle en langue française, le jeu comprend déjà plusieurs extensions dont Radiance, son cinquième set disponible depuis le 23 octobre dernier.

En marge de ces extensions, Riftbound comprend également déjà plusieurs coffrets de collections originaux. Outre le coffret SKT T1 aux couleurs de l'équipe coréenne, Riot Games vient de dévoiler le coffret Couture Collection qui reprend les personnages du groupe fictif KDA. Ce coffret permet de retrouver les quatre chanteuses du groupe (Ahri, Akali, Kaisa et Evelynn) dans des tenues inspirées de la haute couture.

Les cartes qui composent la Couture Collection ont notamment été développées en partenariat avec le studio Fortiche, responsable de la direction artistique du clip "Firestarter" qui cumule déjà plus de 23 millions de vues à l'heure où nous écrivons ces lignes. "Nous avons imaginé les cartes comme étant des couvertures de magazines. C'était l'occasion d'aller encore plus loin et d'étendre l'univers que nous avons développé dans le clip de FIRESTARTER" a déclaré Marietta Ren, réalisatrice chez Fortiche.

Chaque carte de KDA Couture Collection dispose d'une page et description dédiée. © Linternaute

Mais ce n'est pas tout puisque les cartes Riftbound de la Couture Collection sont accompagnées de quelques accessoires. Outre le coffret qui permet de ranger le tout, les joueurs pourront y retrouver un tapis de jeu exclusif, une deckbox, des sleeves et des dés en métal aux effigies des chanteuses de KDA. Riot Games a partagé l'ensemble des éléments qui constituent le coffret :

4 légendes à collectionner, avec des illustrations K/DA inédites

1 champ de bataille à collectionner

1 tapis de jeu K/DA en édition limitée

1 boîte de deck K/DA en édition limitée

1 lot de protège-cartes édition limitée K/DA

75 protège-cartes

4 dés métalliques D12 édition limitée K/DA

1 porte-clés FIRESTARTER KiT

Comment se procurer le coffret Riftbound X KDA Couture Collection ?

La Couture Collection sera disponible à la vente à partir du 27 octobre 2026 sur tirage au sort. Le prix de vente conseillé est de 160 euros. Les joueurs et joueuses désireux de mettre la main sur le précieux coffret devront donc s'inscrire sur le site officiel de Riot Games et prier pour être sélectionnés.