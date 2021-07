Bon plan cartes Pokémon : les meilleurs prix disponibles

BON PLAN CARTES POKÉMON. Vous souhaitez vous procurer des cartes Pokémon malgré la pénurie actuelle ? Découvrez dans notre article les meilleures offres actuellement en cours chez les sites revendeurs spécialisés.

En rupture de stocks depuis le début de la pandémie de COVID-19, les cartes Pokémon connaissent un vrai regain de popularité. S'il est toujours très compliqué de mettre la main sur certaines extensions du jeu, plusieurs revendeurs proposent toujours quelques paquets de cartes à des prix très variables en fonction des stocks disponibles.

La dernière extension en date des cartes à jouer Pokémon s'intitule "Règne de glace". Elle dispose notamment de sachets boosters dédiés, de boites, et de coffrets de collection. Ces derniers sont actuellement en rupture de stocks un peu partout, et leurs prix peuvent rapidement fluctuer en fonction des réapprovisionnement et de la demande.

Pokemon Epée et Bouclier-Règne de Glace (EB06) -Booster-Jeu de Cartes à Collectionner-Modèle aléatoire, POEB602 12,00 € 11,45 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pokemon Epée et Bouclier-Règne de Glace (EB06) -Pack 3 boosters-Jeu de Cartes à Collectionner-Modèle aléatoire, 3PACK01EB06 37,20 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Coffret Pokémon Elite Trainer EB06 Amazon 149,99 € Voir

Fnac 327,00 € Voir

Si vous souhaitez connaître le contenu de chacun de ces produits :

Un booster contient 10 cartes aléatoires de la série sélectionnée.

Un coffret contient 4 boosters aléatoires, 1 à 3 cartes promotionnelle et une carte promotionnelle géante. Vous disposerez donc d'un peu plus de 40 cartes.

Un coffret "dresseur d'élite" contient 8 ou 10 boosters (selon la série), des protège-cartes, 45 cartes énergie, 1 guide de jeu, 1 livret de règle, et plusieurs dés pour jouer. Vous disposerez donc d'un total de 125 ou 145 cartes selon la série du coffret.

Tout dépend des cartes que vous désirez obtenir et de l'extension que vous souhaitez acheter. Certaines extensions comme "Destinées occultes", "Légendes brillantes" et "Destinées radieuses" ont la réputation de disposer d'un taux de cartes rares assez élevé. Certaines cartes de ces extensions peuvent valoir une centaine d'euros aujourd'hui, et leur prix peut très bien grimper d'ici les prochaines années !

Coffret d'Elite Pokémon Soleil Lune 11.5 Destinées Occultes Cdiscount 600,00 € 369,00 € Voir

Amazon 395,99 € Voir

Fnac 586,90 € Voir

POKEMON - FR - SOLEIL & LUNE 3.5 - ELITE TRAINER BOX Fnac 149,00 € Voir

Amazon 169,00 € Voir

Cdiscount 169,99 € Voir

Coffret Pokémon Elite Trainer 4.5 Fnac 194,80 € Voir

Amazon 255,00 € Voir

Le prix de ces coffrets ne cesse de grimper avec la montée des prix des cartes et l'engouement des spéculateurs et revendeurs. Il vous suffit cependant de mettre la main sur la bonne carte pour rentabiliser votre achat ! Par exemple, la précieuse carte "Dracaufeu VMax Shiny", disponible dans les coffrets "Destinées radieuses", se revend déjà plus de 300 euros en ligne !

Si la collection ce n'est pas votre truc et que vous cherchez des cartes au prix plus accessibles, vous devriez vous tourner vers les decks de 60 cartes Pokémon. Ces derniers comportent des cartes fixes (et donc à la valeur assez faible) qui sont idéales pour commencer à jouer et apprendre les règles officielles du jeu.

Kit d'initiation Pokémon Février Amazon 27,97 € Voir

Fnac 28,47 € Voir

Cdiscount 49,00 € 35,00 € Voir

POKEMON Kit du dresseur Amazon 19,99 € Voir

Cdiscount 19,99 € Voir

Fnac 22,99 € Voir

Darty 1001,00 € 29,19 € Voir

Ces packs disposeront de suffisamment de cartes Pokémon et cartes énergie pour vous permettre de réaliser vos premières parties de jeu. Ils sont également fournis avec un livret qui détaille l'ensemble des règles à connaître pour maîtriser les cartes Pokémon. Un choix idéal pour les plus petits budgets qui souhaitent disposer de leurs premières cartes.

Vous disposez déjà de vos premières cartes Pokémon, mais souhaitez les protéger ? Il faut savoir que l'état d'une carte influe grandement sur sa côte et sa rareté auprès des connaisseurs et joueurs experts. Pour protéger vos cartes au mieux, il est indispensable de les munir de protections plastiques (communément appelés "sleeves"), d'un classeur solide avec de bonnes protections à l'intérieur, et éventuellement d'une boîte de jeu.

Ultra Pro - AW1365 - Sleeves Protèges Cartes - - Transparent - 100 Piece 4,29 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Classeur Pokémon avec 1 Booster Epée et Bouclier 06 Modèle aléatoire Fnac 25,00 € Voir

Amazon 29,00 € Voir

Portfolio Pokémon 252c EB05 Amazon 15,99 € Voir

Fnac 15,95 € Voir

Cdiscount 25,99 € Voir

Darty 24,46 € Voir

6 x Ultra Pro Deck Boxes Various Colours For Trading Card Game Storage,Pokemon,Magic the Gathering Etc. by Ultra Pro 16,90 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

La marque Ultra Pro est une spécialiste des protections de cartes à jouer. Elle s'occupe également d'autres types de cartes comme Yu-Gi-Oh ou Magic. Vous aurez donc l'assurance de disposer d'un produit solide et entièrement reconnu par la société officielle The Pokémon Company.