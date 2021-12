Cartes Pokémon : quel pack offrir à Noël ?

BON PLAN CARTES POKÉMON. Vous cherchez des cartes Pokémon à offrir à Noël ? Découvrez les meilleurs paquets, boosters et decks à placer sous le sapin !

Les cartes Pokémon sont un véritable phénomène en 2021, et encore plus à l'approche de Noël. Si vous avez envie de (vous) faire plaisir en offrant des cartes Pokémon aux fêtes de fin d'année, il peut être assez compliqué de trouver des packs à un tarif habituel. Le jeu a connu une véritable remontée en puissance cette année, ainsi que des problèmes d'approvisionnement à cause de la pandémie mondiale de COVID-19.

Il est toujours possible de trouver des cartes Pokémon pour Noël ! Les prix peuvent cependant varier très rapidement au vu de la très forte demande. Parmi les cartes à offrir, il y a notamment des boosters (petites pochettes de 10 cartes aléatoires), des decks (paquets de 60 cartes prédéfinies), et des coffrets de collection !

Notez qu'au vu des difficultés d'approvisionnement, les prix affichés peuvent évoluer très rapidement.

La dernière extension en date des cartes Pokémon s'appelle "Poing de fusion". Elle est disponible depuis le 26 novembre 2021, et dispose notamment de Mew et Ectoplasma comme têtes d'affiche ! Elle dispose de pas moins de 260 cartes à collectionner et de decks dédiés pour jouer entre amis ! Cette nouvelle extension est, malheureusement prise d'assaut par de nombreux revendeurs sur le net, et il faudra donc jouer de chance (ou débourser un peu plus) pour vous la procurer :

Booster blister pokémon epée et bouclier Fnac 5,99 € Voir

Rakuten 6,98 € Voir

Amazon 7,74 € Voir

Cdiscount 9,55 € Voir

La Redoute 17,19 € Voir

3 Boosters Pokémon Epée et bouclier 8 Amazon 27,90 € Voir

Cdiscount 31,24 € Voir

Fnac 39,99 € Voir

Coffret Dresseur d'élite Pokémon EB08 Amazon 65,00 € Voir

Cdiscount 109,99 € 96,49 € Voir

Rakuten 99,99 € Voir

Fnac 103,55 € Voir

Où trouver des cartes Pokémon Célébrations 25 ans ?

L'extension "Celebrations" est unique et célèbre les 25 ans du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Les prix de ces coffrets et packs se sont rapidement envolés sur la toile, puisque les cartes en question sont toutes des rééditions d'anciennes cartes cultes du jeu. Si vous désirez avoir de sublimes cartes rares, à l'image des anciens Dracaufeu, Tortank et Florizarre, il est toujours possible de trouver des packs de "Celebrations" en y mettant le prix.

Collection Célébrations 25th V Card Box Amazon 49,90 € Voir

Rakuten 69,90 € Voir

Cdiscount 79,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

130 Pokémon V-Union Pikachu Célébrations 25 Ans - Jeux de Cartes - Version Française 109,90 € 103,50 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Ensemble de dresseur de joueurs étoiles Pokemon Grand Party English version Amazon 79,99 € Voir

Rakuten 103,90 € Voir

Cdiscount 110,00 € Voir

Où trouver des cartes de l'extension "Évolution Céleste" ?

L'une des meilleures extensions de cartes Pokémon de l'année est "Evolution Céleste". Cette dernière dispose de nombreuses cartes à l'image de Evoli et de ses différentes évolutions. Elle regorge également cartes rares de type V et V-Max, ainsi que des illustrations alternatives ! Disponible depuis 20 août 2021 chez nous, cette extension est toujours disponible sur la toile, à des prix très variables :

Booster de 10 cartes Pokémon Epée et Bouclier 07 Amazon 7,13 € Voir

Cdiscount 10,95 € Voir

Fnac 10,00 € Voir

Pack de 3 boosters Pokémon EB07 Fnac 24,99 € Voir

Amazon 33,00 € Voir

Cdiscount 89,00 € 38,00 € Voir

Rakuten 59,00 € Voir

Pokémon Pokébox Septembre 2021 Fnac 44,52 € Voir

Amazon 47,88 € Voir

Cdiscount 59,90 € Voir

Rakuten 59,00 € Voir

Coffret Pokémon Elite Trainer EB07 Amazon 75,85 € Voir

Cdiscount 97,00 € Voir

Fnac 99,99 € Voir

L'une des séries de cartes à jouer Pokémon s'intitule "Règne de glace". Elle dispose notamment de sachets boosters dédiés, de boites, et de coffrets de collection. Ces derniers sont actuellement en rupture de stocks un peu partout, et leurs prix peuvent rapidement fluctuer en fonction des réapprovisionnement et de la demande.

EB 06 BOOSTER Fnac 7,60 € Voir

Amazon 8,29 € Voir

Rakuten 11,99 € Voir

Cdiscount 12,50 € Voir

Pack de 3 boosters Pokémon EB06 Modèle aléatoire Fnac 27,00 € Voir

Rakuten 30,81 € Voir

Amazon 31,90 € Voir

Cdiscount 41,90 € Voir

Coffret Pokémon Elite Trainer EB06 Rakuten 118,90 € Voir

Amazon 124,89 € Voir

Cdiscount 129,00 € Voir

Fnac 169,99 € Voir

Suite à l'énorme demande actuelle de la part du marché européen, de nombreux fans de cartes Pokémon se tournent désormais vers le Japon pour y trouver leurs nouvelles acquisitions. Des coffrets et display (packs de 30 boosters) sont souvent disponibles. Attention cependant, les boosters japonais ne disposent que de 5 cartes par paquet contre 10 chez nous. Faites également attention aux éventuels frais de douane si votre commande n'est pas envoyée par Amazon.

Pokemon Card Game Sword & Shield Expansion Pack Evolving Skies Évolution Céleste Maten Perfect Skyscraping Perfection Box (Japon) 139,96 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pokemon Card Game Sun & Moon Expansion Pack Double Blaze Box Japan 124,17 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Pokemon Card Game Sword & Shield Enhancement Expansion Pack Eevee Heroes Box Evoli Heroes 194,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Tout dépend des cartes que vous désirez obtenir et de l'extension que vous souhaitez acheter. Certaines extensions comme "Destinées occultes", "Légendes brillantes" et "Destinées radieuses" ont la réputation de disposer d'un taux de cartes rares assez élevé. Certaines cartes de ces extensions peuvent valoir une centaine d'euros aujourd'hui, et leur prix peut très bien grimper d'ici les prochaines années !

Coffret d'Elite Pokémon Soleil Lune 11.5 Destinées Occultes Amazon 249,90 € 198,00 € Voir

Fnac 259,00 € Voir

Cdiscount 279,00 € Voir

Coffret Pokemon - Elite Trainer Box (française) Amazon 139,00 € 123,26 € Voir

Fnac 154,99 € Voir

Rakuten 176,30 € Voir

Coffret Pokémon Elite Trainer 4.5 Fnac 135,50 € Voir

Amazon 199,90 € Voir

Cdiscount 214,99 € Voir

Le prix de ces coffrets ne cesse de grimper avec la montée des prix des cartes et l'engouement des spéculateurs et revendeurs. Il vous suffit cependant de mettre la main sur la bonne carte pour rentabiliser votre achat ! Par exemple, la précieuse carte "Dracaufeu VMax Shiny", disponible dans les coffrets "Destinées radieuses", se revend déjà plus de 300 euros en ligne !

Si la collection ce n'est pas votre truc et que vous cherchez des cartes au prix plus accessibles, vous devriez vous tourner vers les decks de 60 cartes Pokémon. Ces derniers comportent des cartes fixes (et donc à la valeur assez faible) qui sont idéales pour commencer à jouer et apprendre les règles officielles du jeu.

Kit d'initiation - Pokémon - Février Micromania 19,99 € Voir

Rakuten 43,90 € Voir

Amazon 49,90 € Voir

Cdiscount 59,90 € Voir

Kit D'initation - Pokemon Ete Amazon 19,90 € Voir

Micromania 19,99 € Voir

Fnac 24,64 € 21,99 € Voir

Rakuten 22,99 € Voir

POKEMON Kit du dresseur Micromania 19,99 € Voir

Cdiscount 54,90 € Voir

Rue du Commerce 61,90 € 58,75 € Voir

Ces packs disposeront de suffisamment de cartes Pokémon et cartes énergie pour vous permettre de réaliser vos premières parties de jeu. Ils sont également fournis avec un livret qui détaille l'ensemble des règles à connaître pour maîtriser les cartes Pokémon. Un choix idéal pour les plus petits budgets qui souhaitent disposer de leurs premières cartes.

Vous disposez déjà de vos premières cartes Pokémon, mais souhaitez les protéger ? Il faut savoir que l'état d'une carte influe grandement sur sa côte et sa rareté auprès des connaisseurs et joueurs experts. Pour protéger vos cartes au mieux, il est indispensable de les munir de protections plastiques (communément appelés "sleeves"), d'un classeur solide avec de bonnes protections à l'intérieur, et éventuellement d'une boîte de jeu.

Cahier Range Cartes - Pokémon - Épée et Bouclier 05 - 252 cartes Micromania 14,99 € Voir

Amazon 24,85 € Voir

Fnac 79,00 € Voir

6 x Ultra Pro Deck Boxes Various Colours For Trading Card Game Storage,Pokemon,Magic the Gathering Etc. by Ultra Pro 13,49 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

La marque Ultra Pro est une spécialiste des protections de cartes à jouer. Elle s'occupe également d'autres types de cartes comme Yu-Gi-Oh ou Magic. Vous aurez donc l'assurance de disposer d'un produit solide et entièrement reconnu par la société officielle The Pokémon Company.

Si vous souhaitez connaître le contenu de chacun de ces produits :