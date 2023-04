Les cartes Pokémon de votre enfance peuvent valoir des millions !

Le saviez-vous : certaines cartes à jouer de notre enfance valent aujourd'hui plusieurs milliers d'euros ! Pokémon, Magic ou Yu-Gi-Oh, nous avons pu observer certaines des cartes les plus chères au monde à l'occasion d'un salon dédié à ce phénomène en pleine expansion.

Votre grenier renferme peut-être des trésors inestimables. Plusieurs des cartes à jouer de notre enfance valent désormais bien plus que lorsque vous les échangiez dans la cour de récréation ! Qu'il s'agisse des cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh ou Magic, ces petits bouts de carton peuvent prendre énormément de valeur au fil des années. Les Dracaufeu, Pikachu et Mewtwo que nous prenions plaisir à collectionner étant enfant s'arrachent désormais à plusieurs centaines voir milliers d'euros.

A l'occasion du gala TCG du weekend du 22-23 avril 2023, eBay a invité plusieurs grands acteurs des cartes à jouer à Paris. L'occasion pour les fans et collectionneurs d'admirer certaines des cartes à jouer les plus rares et onéreuses actuellement disponibles sur le site en ligne et aux enchères. La mention spéciale revient cependant à un certain Pikachu qui est actuellement en vente à 1 million d'euros sur le site d'eBay France.

Certaines cartes Pokémon sont gradées et protégées pour prendre de la valeur. © Linternaute / Julian Madiot

Des cartes Pokémon revendues des milliers d'euros

Bien que le gala TCG qui se tient ce weekend englobe toutes sortes de licences (Magic, Yu-Gi-Oh, Disney Lorcana...), la véritable star de l'événement reste bien la licence Pokémon. Cette tempête, arrivée chez nous en fin 1999, ne cessera de déclencher foules et passions au travers de différents médias comme le jeu vidéo, la série animée, et bien entendu, les cartes à collectionner.

Les cartes Pokémon ont connu un véritable regain de popularité ces dernières années, notamment avec le COVID-19 et les différents confinements qui ont accentué l'envie de collectionner ces créatures de notre enfance.

Certaines cartes Pokémon sont devenues très rares à trouver ! C'est notamment le cas des premières éditions parues en France dans les premières extensions baptisées "Bloc Wizard". Les plus nostalgiques d'entre vous reconnaitront certainement certaines de ces cartes à l'effigie de Tortank, Feunard, Nidoking, et bien d'autres. Leurs prix varient fortement en fonction de leur état. C'est pourquoi de plus en plus de collectionneurs décident d'expertiser leurs cartes et de les protéger via un boitier spécial.

Une carte Pikachu en vente... A un million d'euros !

L'une des vedettes de l'exposition du gala TCG était un Pokémon bien connu des fans : le célèbre Pikachu, mais pas n'importe lequel ! La carte "Pikachu Illustrator" est, comme les organisateurs l'ont bien rappelé, considéré comme "la Joconde du jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon". Cette version spécial de la célèbre souris jaune n'a été distribué qu'en seulement 39 exemplaires de par le monde à la suite d'un concours de dessin organisé par le magazine japonais Corocoro Comics en 1997.

Un exemplaire du "Pikachu Illustrator" est notamment en vente sur le site d'eBay, et exposé pendant l'exposition. Sa valeur actuelle est fixée à un millions d'euros ! Ce n'est pourtant pas le record pour une carte Pokémon puisqu'un autre exemplaire de cette même carte a déjà été vendu pour 5 millions de dollars dans un état absolument parfait.

La carte "Pikachu Illustrator" est considérée comme "La Joconde des cartes Pokémon". © Linternaute / Julian Madiot

Des cartes et boites Magic et Yu-Gi-Oh de grande valeur

Pokémon n'est pas la seule licence de cartes à jouer qui peut rapporter gros. Certaines cartes à jouer de Magic The Gathering ou Yu-Gi-Oh peuvent également prendre beaucoup de valeurs au fil des années. C'est le cas de la très célèbre carte du "Lotus noir". En plus d'être considérée comme extrêmement puissante, il s'agit d'une référence dans le monde des cartes à collectionner tant son illustration est désormais connue et synonyme de rareté.

D'autres produits comme des boites de boosters et des petits sachets de cartes peuvent également prendre beaucoup de valeur au fil du temps. Ces petits objets que vous pouviez (et trouvez toujours) chez vos buralistes s'arrachent désormais à plusieurs centaines d'euros selon l'époque de leur sortie et les potentielles cartes rares qu'ils peuvent renfermer.

Certaines boites et sachets de cartes peuvent également prendre beaucoup de valeur. © Linternaute / Julian Madiot

Le gala TCG est organisé ce weekend du 22 et 23 avril à l'espace Champeret à Paris. La billetterie est toujours ouverte et permet d'accéder à l'événement afin de se retrouver entre collectionneurs et fans de jeux de cartes. Qu'il s'agisse de Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, ou le futur jeu Disney Lorcana, les visiteurs à venir devraient s'annoncer nombreux.