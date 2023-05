Une seule personne sur 100 réussit à trouver ce qui se cache sur cette image - est-ce vous ?

Vous êtes nombreux à nous dire que vous aimez nos petits jeux. Mais certains d'entre vous les trouvent trop faciles. Vraiment ? Pas de problème ! Voici un défi d'observation avec une difficulté élevée. Au point que sur 100 joueurs seulement 1 trouve la solution. Serez-vous celui ou celle-ci ?

Vous voila prévenu, ce jeu d'observation est redoutable. Laissez-nous vous raconter une histoire qui vous mettra peut-être sur la piste. Il était une fois un homme qui partait en randonnée avec ses enfants, quand, au milieu d'une pause, il a été surpris de découvrir une créature parfaitement camouflée parmi les rochers. Il raconte : "J'étais sur le point de m'appuyer sur les rochers pour dire quelque chose à l'un de mes enfants quand quelque chose a attiré mon regard. Il était parfaitement silencieux et complètement immobile. Il était parfaitement camouflé, mais il s'agissait sans aucun doute de...". Stop ! Nous ne pouvons pas vous en dire plus.

Voici les règles du jeu de ce jeu : vous allez devoir regarder la photo ci-dessous et identifier quel animal est caché et surtout ... où. Un conseil : vous pouvez cliquer sur l'image pour mieux voir. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez continuer votre lecture, nous ne vous révèlerons pas la solution immédiatement mais nous vous donnerons d'abord un indice. Prêt ? Voici l'image :

Si vous avez trouvé, laissez-nous vous dire BRAVO. Car ce jeu était particulièrement compliqué. Allez immédiatement défier vos amis : cliquez ici pour marquer leurs noms en commentaires de notre post Facebook et voir s'ils seront aussi observateurs que vous. Vous n'avez pas trouvé ? Alors nous allons vous aider un petit peu avec un indice. Sachez que ce que vous devez chercher ressemble à cela :

Les serpents à tête de cuivre sont une espèce de serpent venimeux que l'on peut trouver dans l'est et le centre des États-Unis, à l'exception de la Floride et du sud de la Géorgie. Ils sont reconnaissables à leur corps couleur chair, leurs rayures foncées en forme de sablier et leur tête de couleur cuivrée, d'où ils tirent leur nom. Malgré leur venin, les morsures de tête de cuivre sont assez rares. S'ils sont laissés seuls, ils ne sont pas du tout dangereux. Ils sont venimeux, mais leur venin est considéré comme doux et 99,99% des victimes mordues survivent. Maintenant que vous avez eu cet indice, vous pouvez revoir l'image pour essayer de trouver le serpent sur l'image. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez continuer la lecture de cet article pour obtenir la solution.

Le serpent à tête de cuivre est caché à gauche du caillou, enroulé dans les feuilles mortes. On voit sa tête bloquée contre le caillou tandis que son corps est enroulé, seulement trahi (ou masqué ?) par ses rayures. Vous nous avez demandé un jeu difficile, vous l'avez eu ! Si vous n'avez pas trouvé, demandez à vos amis d'essayer à leur tour pour voir s'ils sont capables de vous battre. Pour cela, cliquez ici pour marquer leurs noms en commentaires de notre post Facebook.