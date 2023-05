Votre ophtalmo vous donnera 10/10 si vous trouvez le zèbre caché parmi les gnous en 30 secondes

Les amoureux des casse-têtes se grattent la tête en essayant de trouver le zèbre sur une photo montrant un troupeau de gnous.

La photo ci-dessous montre un grand troupeau de gnous errant dans la savane africaine. Certaines de ces créatures semblables à des antilopes parcourent les plaines tandis que d'autres semblent brouter. Quelque part dans cette image animée se cache un zèbre.

Vous devrez peut-être regarder attentivement l'image si vous ne parvenez pas à repérer immédiatement l'animal rayé. L'animal s'est camouflé dans la scène, rendant ce puzzle diaboliquement difficile à résoudre. Sachez que vous pouvez cliquer sur l'image pour l'afficher en plus grand car il s'agit de trouver une aiguille dans une botte de foin. Etes-vous prêt ? Déclenchez le chrono de votre téléphone pour mesurer votre temps car vous n'aurez que 30 secondes pour résoudre ce défi.

Si vous rencontrez des difficultés, essayez de décomposer l'image en sections. Avez-vous battu le chrono et trouvé le zèbre en moins de 30 secondes? Alors partagez votre temps sur notre publication Facebook et indiquez le nom de vos amis en commentaires pour les défier ! Pour cela cliquez ici. Si vous n'avez pas trouvé la solution, sachez que votre regard devrait se porter à gauche de l'image, où vous devriez pouvoir voir les rayures noires et blanches distinctives du zèbre. Regardons la solution ensemble.

Le saviez-vous ? Les rayures du zèbre servent principalement à deux fins : la première est la dissuasion des parasites, notamment les mouches tsé-tsé et les taons, qui sont perturbés par le motif contrasté noir et blanc. La deuxième est le camouflage, où les rayures servent à confondre les prédateurs en créant un effet d'illusion optique lorsqu'ils se déplacent en groupe, rendant difficile l'isolement d'un seul individu.