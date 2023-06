Seuls les plus malins trouvent le 725 caché parmi les 775 en moins de 7 secondes

Les gens sont déconcertés par un nouveau casse-tête mais la tâche est simple, vous devez essayer de repérer le nombre dépareillé dans l'image en moins de sept secondes.

Si vous avez toujours voulu mettre votre cerveau à l'épreuve tout en relevant un défi intrigant, alors vous devriez vous essayer aux casse-têtes. En mettant à l'épreuve les traits de personnalité de quelqu'un - du niveau de leur QI à leur pensée créative - les casse-têtes titillent habilement le cerveau d'une personne pour penser en dehors des sentiers battus.

Un puzzle récemment viral teste l'efficacité de la vue de quelqu'un car seuls ceux qui ont des yeux de lynx peuvent repérer le nombre caché dans le délai imparti. La tâche est simple - les joueurs doivent tenter de trouver le nombre 725 parmi les 775 dans l'image. Bien que la tâche soit relativement aisée, il n'est pas si facile de repérer le nombre manquant. Prêt ? Vous avez 7 secondes et c'est parti !

Si vous peinez, nous vous conseillons de balayer rapidement chaque rangée tout en gardant un œil directement sur le chiffre du milieu de la séquence de trois chiffres. Avant de découvrir la solution, dites-nous si vous avez trouvé :

Vous pouvez partager votre score et défier vos amis sur Facebook en cliquant ici. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas réussi à repérer le nombre 725, nous l'avons clairement marqué pour vous ci-dessous. Pour le trouver, il fallait regarder chaque ligne ou chaque rangée. Le piège de ce type de test est que nous cherchons à avoir une vision globale mais que celle-ci est brouillée par la répétition du même nombre et rend notre cerveau moins capable de trouver le nombre différent.

Les tests visuels stimulent l'acuité visuelle, l'attention sélective et la mémoire de travail. Ils favorisent l'agilité mentale en obligeant le cerveau à traiter rapidement des informations complexes, tout en identifiant et en mémorisant des détails précis. Cela renforce les connexions neuronales, contribuant ainsi à l'entraînement et à l'amélioration des capacités cognitives.