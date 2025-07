Un seul 38 se cache sur cette image, battez le record et trouvez-le en moins de 10 secondes

Ce test d'observation va mettre vos talents de détective à l'épreuve. Vous n'avez que 10 secondes pour repérer le seul 38 présent parmi tous les 58 sur cette image.

Vous pensez avoir de bons yeux, d'excellentes qualités d'observation et de concentration ? C'est le moment de le prouver avec un jeu qui combine observation et illusion d'optique. L'exercice est on ne peut plus simple en apparence : dénicher le seul petit 38 dissimulé par tous les 58 présents sur l'image ci-dessous.

Cette illusion d'optique combinée à un test visuel a été créée par le site spécialisé FreshersLive. Pour la réussir, il ne faut respecter qu'une seule règle essentielle : ne pas dépasser la limite de temps. En effet, vous ne disposez que de 10 petites secondes pour dénicher ce fameux "38" présent sur l'image.

Il ne vous reste plus qu'à préparer un minuteur de 10 secondes et à bien vous concentrer. Vous êtes prêt ? À vos marques… C'est parti !

Vous séchez ? C'est tout à fait normal. Il faut avouer que le fond vert fluo attire toute l'attention. En perturbant nettement sur notre vision, il peut avoir tendance à brouiller les nombres au premier plan.

Vous avez besoin d'un petit indice ? Concentrez-vous sur une partie de l'image et passez-la au crible avant de passer à une autre partie. Vous n'avez toujours pas trouvé le fameux 38 ? Alors, concentrez-vous uniquement sur le haut de l'image. Pas de panique si vous ne trouvez pas.

Ce test n'est pas suffisant pour affirmer que votre vision est meilleure, ou moins bonne, que celle de quelqu'un d'autre. Il permet seulement de savoir si vos yeux et votre cerveau sont assez entrainés pour travailler ensemble sous la pression du temps. Si vous n'avez toujours pas mis la main sur le nombre différent de tous les autres, pas de panique, on vous donne la réponse. Découvrez vite la solution ci-dessous.

Eh oui, le numéro 38 était bien caché au milieu de la 2ᵉ ligne. Une fois qu'on le sait, on ne peut voir que ça ! Mais il est tout à fait normal de ne pas l'avoir repéré du premier coup : la répétition du nombre 58 est mise en place pour brouiller notre cerveau et limiter nos capacités d'observation sélective.

S'ils sont répétés fréquemment, ces petits tests visuels sont très intéressants : ils stimulent l'attention, la capacité d'observation, mais aussi une certaine mémoire, sans compter l'acuité visuelle bien entendu. S'entraîner avec ces petits jeux ludiques a donc de nombreux avantages pour notre cerveau. A bon entendeur !