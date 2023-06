Un chat se cache sur cette image, saurez-vous le dénicher en 10 secondes ?

Saurez-vous trouver le petit chat qui se cache sur cette image ? Des milliers de joueurs ont déjà tenté leur chance mais le défi est plutôt corsé surtout quand on y ajoute un temps limité : 10 secondes seulement !

Voici un jeu qui n'aurait pas déplu à la mère Michel et l'auteur de la célèbre comptine. Oui, il s'agit bien là aussi de retrouver un chat ! Mais ce petit minou est bien caché dans ce paysage forestier, composé au premier plan de tas de bûches.

Cette photo, qui a été partagée sur Twitter, a rendu fou de nombreux utilisateurs du réseau social car l'illusion d'optique est presque parfaite... Pour le dénicher, il faut donc faire preuve d'une grande capacité d'observation mais aussi d'un peu de méthode. Problème, le défi se corse quand on lui ajoute un temps limité imparti pour remplir ce challenge. Vous êtes prêt ? C'est parti !

Besoin d'une petite astuce ? Commencez par jeter un coup d'oeil rapide pour saisir l'ensemble de l'image puis passez rapidement aux détails en scannant petit à petit plusieurs zones de la photo. Scrutez méthodiquement l'image partie par partie. N'oubliez pas les moindres recoins, les zones d'ombre...

Si vous avez des difficultés à voir ce petit chat, sachez que vous n'êtes pas le seul. De nombreux utilisateurs ont commenté l'image. "Ouf, ça m'a pris une minute", dit l'un d'entre eux. "Très impressionnant, ajoute un autre, quand vous l'avez trouvé, vous ne voyez plus que lui".

On passe à la solution ? Sachez auparavant que ces petits jeu d'observation sont d'excellents exercices de concentration et stimulent la mémoire visuelle. Les joueurs qui ont trouvé la solution ont partagé leur trouvaille dans les commentaires :

Il était bien au sommet de ce tas de bûches mais sa couleur induit en erreur. Cette image joue sur notre vision et pertube notre cerveau, gêné par la répétition des formes et des coloris homogènes. Vous avez réussi ? Bravo ! N'hésitez pas à commenter votre performance sur notre page Facebook et à la partager avec vos amis via le bouton disponible ci-dessous.