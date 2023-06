Tic, tac... Vous avez 10 secondes pour trouver l'erreur sur cette image !

Saurez-vous répérer la seule et unique différence sur cette image ? Derrière ces trois horloges, se cache bien une erreur et vous n'avez que 10 secondes pour la trouver.

Tic, tac... Si les horloges disparaissent peu à peu de nos vies quotidiennes, remplacées par les objets connectés ou smartphones, elles sont au nombre de trois sur cette image. Problème, elles ne sont pas toutes identiques puisque une comporte une différence. Ce défi teste vos capacités d'observation et de déduction. Simple ? Peut-être, mais attention, vous n'avez que 10 petites secondes pour trouver la solution.

Seuls les esprits vifs et les amateurs de casse-tête pourront résoudre cette énigme visuelle dans ce temps très réduit imparti de 10 secondes.

Avant de vous donner la solution, examinons ensemble à nouveau attentivement cette image. Si vous n'avez toujours pas trouvé, sachez que la différence est visible sur une seule des trois horloges présente sur l'image. Plus qu'une différence, c'est même une erreur qu'il vous dénicher. Une grosse erreur même, qui pourrait bien valoir un remboursement à celui qui l'aurait acheté.

Observez attentivement les aiguilles, la forme de l'horloge mais aussi les chiffres présents pour indiquer l'heure. Bingo, voici la solution à notre petit jeu !

Eh oui, cette petite horloge à gauche comprend deux "10" et aucun "11" ! Un gros raté qui lui vaudrait d'être recalé à n'importe quel test qualité à l'usine... Regardez à nouveau l'image. Nous sommes sûr que vous ne voyez plus que ces deux "10" sur l'image. Ce n'est pas anormal, ce petit challenge teste votre acuité visuelle en perturbant votre vision par la répétition d'un même motif. Vous le saurez pour la prochaine fois !