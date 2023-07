Arriverez-vous à trouver le numéro 335 en seulement dix secondes ? Ce test optique va mettre votre vision à l'épreuve

Les jeux optiques mettent nos capacités à l'épreuve et ce que nous vous proposons dans cet article défie votre vue : vous disposez d'un temps limité pour trouver un nombre différent des autres dans l'image.

La concentration et la rapidité sont essentielles pour identifier ce qui vous est demandé - que ce soit une lettre, un chiffre ou un objet - en un temps record. Dans le cas présent, il vous faudra identifier le numéro 335, l'intrus parmi une série de numéros identiques, en dix secondes. Êtes-vous prêt à vous tester ?

Si vous arrivez à distinguer le 335 au milieu de la série répétitive de 385, vous avez vraiment une vision exceptionnelle. La difficulté du jeu est accrue par les séries de chiffres répétées plusieurs fois, qui fatiguent les yeux et rendent difficile la distinction et l'identification des différences. Ces tests, en plus d'être amusants, sont simples mais aident à garder notre cerveau actif et entraîné.

Cela dit, passons au jeu : comme nous l'avons dit, l'objectif est de trouver le nombre 335 dans la série de 385 en dix secondes maximum. Concentrez-vous bien sur les différentes colonnes. Mais si vous ne parvenez pas à le voir malgré le temps imparti, ne vous inquiétez pas : c'est juste une question d'entraînement. Si vous voulez savoir où se trouve le numéro, continuez à lire pour trouver la solution.

Avant de vous dévoiler la solution, nous aimerions bien savoir si vous avez trouvé. Dites-nous tout et comparez votre résultat à celui de nos autres lecteurs en répondant à ce sondage.



Le numéro caché se trouve dans la deuxième colonne à droite et dans l'avant-dernière rangée en partant du haut. En affinant votre vision dans cette zone et en isolant les différents numéros, vous verrez qu'il se distingue du reste.

Si vous n'y êtes pas arrivé cette fois-ci, ne vous découragez pas : en continuant à vous exercer avec ces tests, vous améliorerez vos compétences visuelles et cognitives, vous apprendrez à comprendre les détails, même dans des contextes confus, et vous améliorerez votre concentration. Si, en revanche, vous y êtes parvenu dans les dix premières secondes, félicitations : vous avez une vraie vision d'aigle !

Depuis le début du vingtième siècle, ce type de tests ont été utilisés dans divers secteurs, de l'évaluation des compétences cognitives à la recherche scientifique en passant par la psychologie. Au fil du temps, ils ont été spécifiquement développés pour les professions nécessitant une attention visuelle élevée, comme celle de pilote par exemple. Au fil des années, divers experts ont développé et affiné ces énigmes pour offrir une évaluation précise de certaines compétences spécifiques, et de nombreuses entreprises les ont utilisées lors de leurs recrutements.