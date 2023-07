Etes-vous sûr de ne voir que des "A" sur cette image ? Un intrus s'y cache pourtant !

Sur cette image, un seul élément n'est pas un "A". Saurez-vous le dénicher en 20 secondes chrono ?

20 secondes, c'est le temps requis pour réussir ce petit exercice qui mêle observation, attention aux détails, concentration et rapidité. Les jeux d'illusion d'optique sont d'excellents tests pour la mémoire et la vision en stimulant votre cerveau et ses capacités à distinguer rapidement le moindre détail. Celui-ci ne déroge pas à la règle.

Bien sûr, vous voyez des "A", beaucoup de "A" sur cette image mais sachez qu'un autre élément est bien caché. C'est lui qu'il vous faut trouver en 20 secondes seulement. Vous êtes prêt ? Voici l'image en question :

Pas facile ? Les couleurs en fond sont justement là pour troubler votre cerveau et embrouiller vos capacités d'observation. Une seule solution pour contrer ce petit piège : soyez méthodique. Voici quelques astuces pour vous aider : commencez par une vision d'ensemble, balayez rapidement l'image en partant d'un point fixe, par exemple en haut à gauche puis passez l'image au crible. Ensuite, concentrez vous sur une partie de l'image par exemple la partie basse à gauche puis tentez une autre partie. C'est ainsi que vous vous donnerez le plus de chances de trouver la solution à ce petit casse-tête.

Vous avez trouvé ? Félicitations. Sinon, il est temps de passer à la solution. Voici l'image à nouveau, cette fois avec la solution cerclée de rouge par le site Fresherslive qui a proposé ce petit défi :

Encore bravo si vous aviez trouvé la solution en moins de 20 secones, la tâche était particulièrement corsée cette fois. N'hésitez pas à défier vos amis en partageant l'article via le bouton ci-dessous ou à commenter votre performance sur notre page Facebook en indiquant le temps mis et vos remarques sur ce petit jeu. Trop facile, trop difficile ? Dites-le nous aussi via le sondage placé dans cette page !