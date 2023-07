Choisissez le gribouillis qui vous plaît le plus et découvrez votre état d'esprit

Les gribouillages peuvent sembler simples, mais ils cachent une complexité psychologique étonnante. Dites-nous quel gribouillage vous êtes, nous vous dirons dans quel état d'esprit vous êtes...

Dans l'image suivante, vous pouvez voir jusqu'à 8 options et vous devez simplement choisir celle qui capte le plus votre attention ou que vous aimez peut-être pour une raison que vous seul connaissez. C'est très simple, une seule décision suffit. Alors, réfléchissez judicieusement à l'option que vous choisirez, puis lisez attentivement la signification de votre décision. Comme tous les tests de personnalité, celui-ci n'a pas de validité scientifique mais il peut vous amuser de découvrir ce qu'il a à vous dire.

Entrecroisé

Si vous dessinez constamment de tels gribouillages, cela signifie que vous avez deux objectifs ou besoins égaux. Peut-être êtes-vous attiré par deux professions différentes, dont l'une vous a réalisé, mais la deuxième reste attirante ou est votre passe-temps. Ou vous vous trouvez actuellement à un carrefour, car vous avez deux options pour un changement de vie, mais chacun a à peu près la même quantité de pour et de contre. L'essentiel est que ces deux directions (quelle que soit leur nature) sont tout aussi importantes pour vous. Que faire ? Essayez de trouver une opportunité pour mettre en œuvre les deux, ou trouvez un compromis raisonnable. Le combat interne constant est épuisant. Donnez-vous le temps de "mûrir" la solution en fixant une date précise à laquelle vous reviendrez sur ce sujet.

Spirale ondulée

Actuellement, vous travaillez pour l'avenir. Vos actions visent à développer un projet ou des contacts sociaux. Cependant, vous êtes préoccupé par une sorte de relation inachevée ou des événements qui n'ont pas de sens. Vous voulez régler ou terminer quelque chose pour vous consacrer entièrement aux affaires et aux objectifs du moment. Par conséquent, il est nécessaire de tirer des conclusions et de comprendre quelle expérience prendre à l'avenir. Répondez à ces questions : "Pourquoi cela s'est-il passé dans ma vie ? Qu'est-ce que cela m'a appris ? "Que puis-je faire différemment à l'avenir ?"

Grille

Vous êtes en train de résoudre des problèmes difficiles. Vous percevez ce qui s'est passé avec tension et responsabilité, ce qui affecte votre état physique et émotionnel. Cependant, toute épreuve est une occasion de se renforcer, d'obtenir de nouvelles ressources, de fixer de nouveaux objectifs. Cela signifie que vous devez revenir sur le chemin parcouru : comprendre ce que vous devez prendre personnellement, quelles opportunités vous avez, en qui et en quoi vous pouvez avoir confiance. Oui, maintenant vous voyez une grille devant vous. Mais imaginez que c'est une fenêtre, et derrière elle se trouve le monde entier. Et il est en votre pouvoir d'enlever les barreaux de la fenêtre. Vous avez la force et les moyens pour cela.

Boucles

Vous êtes une personne créative avec un grand potentiel et une vision unique du monde. Vous avez beaucoup d'idées et le désir de les mettre en œuvre, mais vous ne parvenez pas encore à hiérarchiser et à choisir les plus importantes et primordiales. Pour un créateur, cet état est assez typique. Pour commencer, essayez d'inclure la logique et découvrez dans quel domaine vous avez le plus d'opportunités et de ressources. Commencez par là. Les muses, bien sûr, sont des dames capricieuses, mais elles aiment aussi qu'on leur porte beaucoup d'attention.

Cercles

En ce moment, vous êtes déçu par quelque chose, peut-être en colère, et tout et tout le monde semble être contre vous. Ce sentiment de tension vitale est associé à certains événements actuels désagréables ou à l'effondrement des espoirs. Mais, si nous éprouvons ces sentiments, c'est peut-être parce que nous sommes confrontés à la réalité. Parlez à quelqu'un en qui vous avez une confiance totale. Si ce n'est pas possible, écrivez ce qui s'est passé comme une lettre à un ami ou une histoire.

Blocs

Il est possible que vous soyez en train de chercher votre identité. Vous sentez maintenant que l'ancien monde change et vous essayez de vous y accrocher. Vous faites également des efforts pour créer une nouvelle vie, vous faites des plans et vous vous inquiétez que le passé ne puisse pas se corréler avec l'avenir. Vous soutenez et cimentez le passé et l'avenir, mais ce n'est qu'une solution temporaire au problème. En réalité, vous disposez de beaucoup de matériaux de construction, et ils sont assez solides et de haute qualité. Vous devez simplement comprendre quelle sorte de structure stable vous pouvez construire avec eux.

Spirale concentrique

Il est fort probable que vous cherchiez à trouver l'harmonie et l'équilibre dans votre vie. Chaque personne aspire à atteindre un état d'harmonie, mais ce processus est complexe et interminable. Vous voulez que tout soit parfait, mais ça ne marche pas comme ça. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et avec les autres. Acceptez la vie telle qu'elle est : avec des cadeaux et des pertes, des rencontres et des adieux, des joies et des peines. Et avant tout, acceptez-vous vous-même, avec tous vos avantages et inconvénients.

Courbe verticale

Vous vivez dans un tunnel d'oscillations que vous avez créé vous-même. Cela signifie que vous êtes probablement emprisonné dans un cercle de pensées répétitives ou de problèmes non résolus. Peut-être avez-vous l'impression d'être coincé dans une situation ou un état d'esprit. Cela peut aussi indiquer une certaine rigidité dans votre pensée ou votre comportement. Il est important de se rappeler que chaque tunnel a une fin, et pour en sortir, vous pouvez avoir besoin d'adopter une nouvelle perspective, de changer votre routine ou d'apprendre de nouvelles compétences. Un conseil serait de chercher un soutien extérieur ou une nouvelle approche pour vous aider à voir les choses sous un angle différent. N'oubliez pas que vous avez la capacité de changer et de grandir.