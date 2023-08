Pouvez-vous trouver le nombre 53 caché parmi les 55 ? Si c'est le cas, vos yeux ont des compétences exceptionnelles

Cette énigme visuelle aide à exercer la vue et le cerveau. Mais les avantages sont bien plus nombreux. Résolvez le problème et découvrez les bénéfices de ce jeu.

Dans cette énigme, vous devez trouver le nombre 53, caché dans cette grille de 55. L'utilisation d'un tableau intensément jaune, comprenant dix-huit colonnes et quatorze lignes, n'est pas la seule manière de rendre difficile la recherche du nombre 53 parmi de nombreux 55.

Les chiffres sont noirs et densément disposés sur le tableau, et le 53 ressemble davantage à un 55 que si le créateur de l'énigme avait choisi, par exemple, le numéro 57. Le temps compte également : plus vous êtes rapide, mieux c'est. Pour relever ce défi, préparez un chronomètre. Pour mieux voir les chiffres, vous pouvez zoomer sur la grille en cliquant dessus.

Qu'est-ce qui peut aider à trouver la solution ? Il s'avère que ce n'est pas seulement une vision perçante. La pensée latérale est également utile, c'est-à-dire une pensée qui permet de regarder le problème sous un autre angle et de voir de nouvelles possibilités.

Si, malgré avoir regardé attentivement l'image, vous n'avez pas réussi à trouver le numéro 53, voici la bonne réponse. Le nombre recherché est placé dans la onzième colonne, à l'avant-dernière ligne. Examiner de nombreuses colonnes l'une après l'autre peut prendre plus de 12 secondes. Quelle méthode avez-vous utilisée pour trouver le numéro 53 parmi tant de 55 ?

Ce n'est pas seulement de nos jours que nous entraînons notre cerveau en résolvant différents types de casse-têtes. Les érudits antiques reconnaissaient déjà les bénéfices de telles pratiques. Les effets positifs de la résolution d'énigmes sont nombreux, notamment : exercer la pensée critique, améliorer la mémoire, entraîner les compétences de résolution de divers problèmes, offrir l'occasion d'être créatif, réduire le stress (c'est un divertissement intéressant et engageant), augmenter la productivité (se détourner, même brièvement, d'une tâche que nous faisons pendant une longue période permet de se reposer) et

améliorer l'humeur (un bon résultat apporte satisfaction et, à long terme, renforce la confiance en soi).