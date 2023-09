Votre ophtalmo vous donnera 10/10 si vous pouvez repérer le deuxième aigle caché dans la montagne en moins de 10 secondes

Vous pourriez avoir une vue impeccable si vous parvenez à trouver l'aigle caché dans ce paysage montagnard.

Les falaises enneigées de la montagne montrent un aigle volant en bas de l'image, mais un second aigle se cache à proximité. Le défi est rendu plus ardu car vous n'avez que 10 secondes pour repérer l'aigle - et seuls ceux avec la meilleure vue peuvent le trouver. Pour réussir ce défi, il vous faudra examiner chaque partie de l'image avec un œil neuf voire avec ... un œil d'aigle ! Ne vous laissez pas distraire par les nombreux détails que vous pourrez trouver dans l'image.

Nous sommes certains qu'à la première observation, vous réussirez à distinguer la tête d'un ours ou d'un bouquetin dans cette image. Mais ce n'est pas ce qui vous est demandé ! Nous recherchons un aigle ! Vous n'avez que 10 secondes pour le trouver, déclenchez votre chronomètre dès que vous regarderez l'image. Voulez-vous un dernier conseil avant de commencer ? Vous pouvez cliquer sur l'image afin de l'agrandir le plus possible et de jouer dans les meilleures conditions. C'est parti !

Votre temps est écoulé. Avez-vous réussi à trouver l'aigle ? Si c'est le cas, bravo ! Votre vision est parfaite et votre ophtalmo serait fier de vous. Si vous ne l'avez pas encore trouvé nous allons vous donner un indice. Regardez de plus près dans la partie supérieure de la montagne - c'est dans les rochers que le second aigle s'est caché. Si vous ne l'avez pas trouvé à temps, ne vous inquiétez pas, nous l'avons entouré pour vous ci-dessous.

Distinguer un aigle caché dans un dessin de montagne peut s'avérer difficile pour plusieurs raisons. Premièrement, les montagnes, avec leurs reliefs, ombres et détails, peuvent facilement masquer les contours d'un aigle. De plus, les aigles, en tant qu'oiseaux de proie, ont des couleurs naturellement camouflées pour se fondre dans leur environnement, rendant leur détection encore plus délicate. Par ailleurs, un dessin peut exploiter des illusions d'optique ou des techniques artistiques qui brouillent la distinction entre l'animal et le paysage. Enfin, le cerveau humain est programmé pour reconnaître des motifs familiers, et peut parfois ignorer des détails subtils lors de la première observation.