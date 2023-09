Vous avez un QI élevé si vous trouvez le nombre 144 caché dans cette grille en 10 secondes

Regardez la photo ci-dessous - seuls ceux ayant de très bons yeux peuvent facilement repérer le nombre 144 en moins de 10 secondes.

Les illusions optiques sont astucieusement conçues et poussent notre cerveau à penser de manière non conventionnelle, testant nos connaissances et notre créativité. La tâche de celle du jour est simple : vous devez repérer le nombre 144 caché parmi de nombreux "1A4" en seulement 10 secondes.

La perception humaine est souvent influencée par les motifs répétitifs. Dans une grille contenant principalement le motif "1A4", le cerveau reconnaît et s'habitue à ce schéma, rendant plus difficile la distinction de la séquence "144". La similitude visuelle entre "1A4" et "144" crée une illusion optique qui brouille notre capacité à repérer rapidement les anomalies, rendant le nombre 144 camouflé et difficile à identifier.

Alors que cela peut sembler relativement simple au début, l'illusion est plus difficile qu'il n'y paraît. Vous avez 10 secondes pour trouver le 144. Et voici un conseil qui pourra grandement vous aider : vous pouvez zoomer sur l'image en cliquant dessus. Cela vous permettra de mieux voir les détails et de trouver plus vite le 144. Voici l'image.

Vous avez trouvé ? Bravo ! Si ce n'est pas le cas, essayez de suivre cette méthode. Pour repérer le "144" dans une grille dominée par "1A4", commencez par balayer méthodiquement chaque ligne. Accordez une attention particulière aux différences subtiles entre le "A" et le "4". En se concentrant sur la forme unique du "4" par rapport au "A", il devient plus facile de distinguer le "144". Vous n'avez toujours pas trouvé ? Nous vous conseillons de regarder vers la moitié inférieure de l'écran pour essayer de limiter vos choix. Ou sinon, voici la solution.

Jouer à repérer le "144" dans une grille de "1A4" stimule la concentration, l'attention aux détails et la capacité de discernement. Ces exercices sollicitent et renforcent des régions cérébrales liées à la perception visuelle et à la reconnaissance des motifs. En défiant régulièrement le cerveau avec de telles énigmes, on favorise la plasticité neuronale, soutenant ainsi le maintien et l'amélioration du quotient intellectuel au fil du temps.