Vos yeux ont des compétences exceptionnelles si vous arrivez à trouver le stylo doré dans cette image

Seulement 11% des internautes trouvent le stylo doré caché parmi les livres – êtes vous l'un d'entre eux ?

Il existe de nombreuses façons d'entraîner notre cerveau et nombre d'entre elles sont bénéfiques. L'essentiel est de stimuler régulièrement nos neurones. Si vous cherchez de quoi stimuler votre cerveau en ce début de semaine, nous avons un casse-tête qui pourrait vous plaire.

Cette image astucieuse a été créée par l'entreprise d'enseignement à distance Oxbridge pour aider à lutter contre l'ennui et elle rend les gens fous. Elle présente un arrière-plan de livres empilés les uns sur les autres dans différentes teintes de bleu et de vert et plusieurs stylos oranges. Quelque part se cache également un stylo doré. Votre mission est de le trouver – mais vous devez le trouver en 20 secondes.

Arrivez-vous à le repérer ? Pour vous aider, nous vous conseillons de cliquer sur l'image afin de zoomer et de l'afficher le plus grand possible sur votre écran. Un autre conseil est d'essayer de procéder par lignes ou par rangées. Voici le défi.

Avez-vous trouvé le stylo doré ? Ce n'est vraiment pas facile, surtout dans le temps imparti, et la majorité semble ne pas y parvenir. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, nous vous donnons une méthode simple pour le débusquer. Faites abstraction des livres et concentrez-vous uniquement sur les stylos. Commencez par la première ligne, puis la deuxième et ainsi de suite. Nous allons maintenant vous montrer où est le stylo.

Pourquoi ce test est-il si difficile ? Car le cerveau humain utilise la simplification pour traiter rapidement les informations visuelles. Dans ce casse-tête, des stylos orange en grand nombre créent un motif répétitif, détournant l'attention et saturant la perception. Le doré et l'orange, bien que distincts, ont une similarité chromatique, ce qui rend la distinction entre eux moins évidente au premier coup d'œil. Cette proximité de teintes, combinée à l'effet de distraction du motif répétitif, rend difficile la localisation rapide du stylo doré parmi les stylos orange.