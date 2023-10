Le prof de maths vous donnera 20/20 si vous pouvez trouver combien d'œufs se trouvent dans la boîte en seulement 10 secondes

Pouvez-vous déterminer combien d'œufs sont dans la boîte ? Si oui, vous avez certainement une vision parfaite et de bonnes compétences en maths.

Les illusions d'optique sont des images ou des visuels qui trompent notre cerveau pour lui faire percevoir quelque chose de différent de la réalité. Ce phénomène fascinant se produit grâce à un processus appelé "remplissage", où le cerveau choisit certains éléments de l'information visuelle qu'il reçoit des yeux pour les mettre en évidence. En conséquence, les différentes couches d'une image peuvent apparaître différemment selon l'endroit où l'attention est portée.

Préparez-vous pour un défi et essayez de résoudre cette énigme en seulement 10 secondes. Êtes-vous prêt ? Sortez votre chronomètre et réglez-le sur 10 secondes. Si vous parvenez à compter tous les œufs dans la boîte à temps, vous devez être un vrai génie. Avant de commencer lisez bien ce conseil : cliquez sur l'image pour l'agrandir et mieux distinguer chaque oeuf.

Pas de panique si vous n'avez pas réussi à trouver, car il s'avère que seulement cinq pour cent des gens y parviennent. Si votre première réponse était 16, vous avez fait erreur car vous devez tenir compte des œufs cachés. Commencez par envisager combien il y en aurait si c'était une image en 3D, en partant de la base.

Dans une boite de 4x4, il y aurait bien 16 œufs rien qu'au fond. En montant à la rangée suivante, où il y a trois œufs, en appliquant la même logique, cela ferait neuf. Ensuite, vous avez une couche 2x2, ce qui fait quatre œufs plus l'unique œuf du dessus. Quand vous les additionnez tous, il y a un total de 30 œufs.

Pour réussir ce défi, il est important de prendre également en compte tous les œufs qui ne sont pas visibles. Compter le nombre d'œufs empilés en pyramide est un défi visuel complexe pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la forme tridimensionnelle de la pyramide rend difficile la visualisation de tous les œufs en même temps, surtout ceux qui sont cachés à la base ou au milieu. De plus, la forme ovale des œufs complique leur arrangement régulier, et donc leur dénombrement. Enfin, notre cerveau est plus habitué à compter des objets alignés ou disposés en grille. Ainsi, un arrangement pyramidal demande une attention supplémentaire et une approche systématique pour ne pas se tromper dans le décompte.