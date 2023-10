Êtes-vous rapide en calcul mental ? Calculez le poids des animaux en moins de 11 secondes

Ce petit exercice vous permettra de mettre vos neurones à l'épreuve. Vous devez trouver le poids total d'un chien, d'un chat et d'une souris.

Un défi mental consiste généralement à déchiffrer une énigme, décrypter un code, trouver un objet ou identifier une anomalie dans une image. La pratique régulière de ces défis mathématiques améliore non seulement nos compétences de résolution de problèmes, mais offre aussi un entrainement pour le cerveau, stimulant les connexions neuronales et la vivacité d'esprit. Prêt à tester l'acuité de vos neurones avec ce puzzle ?

Dans l'image présentée ci-dessous, trois animaux sont montrés : un chien, un chat et une souris. Un défi intrigant est proposé, montrant trois combinaisons de ces animaux et vous demandant de déchiffrer le poids de chacun, ainsi que de déterminer le poids total du groupe. Serez-vous capable de le faire en seulement 11 secondes ? Le chronomètre démarre maintenant !

Résoudre cette énigme requiert un esprit vif et perspicace, capable de percevoir les subtilités en un temps limité. Ce puzzle teste non seulement vos capacités logiques et analytiques, mais aussi votre vivacité d'esprit. Le poids des animaux est présenté sur l'image en suivant ces équations :

Chien + Souris = 20 Kg

Chien + Chat = 24 Kg

Chat + Souris = 10 Kg

Pour résoudre l'énigme il suffit de tout additionner soit :

(Chien + Souris) + (Chien + Chat) + (Chat + Souris) = 20+24+10 kg

soit 2 chiens + 2 chats + 2 souris = 54 kg

Et de tout diviser par deux :

1 chien + 1 chat + 1 souris = 27 kg (soit 54/2)

Le piège de ce jeu réside dans le fait que l'on peut être tenté de vouloir calculer le poids de chaque animal. C'est possible mais cela demande de faire plusieurs calculs qui sont très longs. Or, trouver le poids de chaque animal n'est pas nécessaire pour trouver le poids de l'ensemble. Pour résoudre cette énigme, il fallait observer que chaque animal est présent deux fois sur les images et que l'on peut donc effectuer une division par deux pour trouver le poids.