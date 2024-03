Un léopard se cache sur cette image, vous avez 10/10 aux deux yeux si vous pouvez le repérer

Regardez bien cette photo de savane. Un léopard s'y est caché, prêt à bondir pour déguster sa proie. Arriverez-vous à le débusquer ?

Les léopards sont parmi les chasseurs les plus furtifs de la planète, parvenant à éviter la détection avec une efficacité mortelle grâce à leurs taches. Ce prédateur est parfaitement camouflé dans son environnement alors qu'il traque sa proie. En plus de rester silencieux lorsqu'ils approchent leur proie, le camouflage est l'une des clés de la capacité de traque de ces grands félins.

Serez-vous meilleur qu'une gazelle pour repérer le léopard ? Bien que les taches d'imprimé léopard rendent ces créatures remarquables dans un zoo, c'est l'inverse à l'état sauvage, où il y a beaucoup de zones claires et foncées en succession rapide de manière plus naturelle - comme en regardant à travers de longues herbes - le motif est un avantage évolutif. Pour jouer dans de meilleures conditions, cliquez sur l'image pour l'afficher en plein écran.

Avez-vous trouvé le léopard ? Si c'est le cas, bravo vous avez évité d'être son prochain repas ! Dans tous les cas, sachez que le camouflage du léopard l'aide non seulement à la chasse, mais le protège également de la menace potentielle de prédateurs plus grands tels que les lions - qui partagent leur habitat et concourent pour la même proie. Vous n'avez pas trouvé le léopard ? Il est encerclé à la base du tronc d'arbre ci-dessous.

Pour repérer un léopard caché dans une vraie savane, il faut être attentif aux détails subtils. Les léopards utilisent leur pelage tacheté pour se camoufler dans les hautes herbes et les arbustes. Cherchez des motifs inhabituels ou des taches qui se démarquent parmi les herbes.

Écoutez attentivement les bruits de la faune, car les animaux peuvent alerter de la présence d'un prédateur. Utilisez des jumelles pour scruter à distance. Soyez patient et immobile, car les léopards peuvent rester immobiles longtemps. Enfin, cherchez des signes de mouvement ou des traces sur le sol qui pourraient indiquer leur passage récent.