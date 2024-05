Ce bon plan méconnu permet d'aller en Croatie sans prendre l'avion, c'est même moins cher

Il est possible de partir en vacances en Croatie sans prendre l'avion et à moindre coût !

Vous rêvez de découvrir les merveilles de la Croatie sans vous ruiner et surtout sans polluer ? Vous voudriez que le trajet fasse partie intégrante du voyage ? Bonne nouvelle : il est tout à fait possible de rejoindre le joyau méditerranéen en train, avec un itinéraire pittoresque qui vous mènera directement de Paris, Lyon ou Marseille, aux rivages ensoleillés de la côte adriatique de la Croatie, le tout sans jamais prendre l'avion.

En plus d'être écologique, cette aventure ferroviaire offre une expérience unique de découvertes et... d'économies ! Pour le départ de Paris, rien de plus simple : il suffit de réserver un billet à bord du TGV en direction de Zurich, en Suisse. Cette première étape, qui dure environ 4 heures et 10 minutes, vous permettra de débuter les vacances en admirant les splendides paysages à travers la fenêtre du wagon.

Une fois arrivé à Zurich - où il est tout a fait possible, voir recommandé, de faire une pause, ne serait-ce que pour piquer une tête dans le lac ou flâner dans les rues médiévales de la vieille ville, c'est dans le train que vous passerez votre prochaine nuit : le soir venu, embarquez à bord du train de nuit ÖBB Zurich-Zagreb pour une traversée à travers les Alpes autrichiennes et les vastes plaines de la Hongrie et de la Slovénie. Pendant les quelques 14 heures de trajet, laissez-vous bercer par le doux mouvement du train. Quoi de mieux que de s'endormir en Suisse et se réveiller quelques heures plus tard au cœur des Balkans ?

Arrivé à Zagreb, la capitale croate, vous avez alors plusieurs options pour rejoindre les villes balnéaires de la côte adriatique telles que Split ou Dubrovnik. Optez par exemple pour un voyage en Intercités, avec environ 6 heures de trajet entre Zagreb et Split. Par la fenêtre, admirez les paysages qui défilent, des montagnes aux vignobles en passant par les villages pittoresques du pays.

Outre l'avantage de découvrir plusieurs destinations emblématiques lors d'un même voyage et de profiter de chaque ville étape, cette alternative ferroviaire présente également des avantages économiques et écologiques indéniables. En effet, les billets de train peuvent souvent être moins chers que les billets d'avion, surtout si vous réservez à l'avance. De plus, en choisissant le train plutôt que l'avion, vous réduisez votre empreinte carbone, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement.

Sur les réseaux sociaux, la mouvance prend de l'ampleur, plusieurs comptes, notamment sur Instagram, en ont fait leur crédo. A l'image de Hourrail, qui recommande des itinéraires sans avion. Selon ce média d'un nouveau genre, un trajet Paris - Zagreb coûte environ 240 euros l'aller-retour, contre 283 euros en avion ! Une économie non négligeable, surtout si elle s'articule avec le respect de l'environnement...