Les 5 meilleures destinations en Europe pour éviter la foule

Si vous voulez éviter le monde, voici les destinations parfaites en Europe loin de la foule.

A l'ère des réseaux sociaux et du tourisme de masse, lorsqu'on redoute le monde, préparer ses vacances se révèle être un véritable casse-tête. En Europe, certaines destinations attirent des millions de touristes chaque année, rendant la vie sur place quasi impossible. Certaines régions, comme les Canaries, envisagent même des solutions pour endiguer ce phénomène, redouté par les touristes comme les locaux.

Le célèbre magazine Forbes a étudié les chiffres du tourisme de 2023 et les a comparés aux réservations déjà effectuées pour l'été 2024, établissant les destinations à éviter si on redoute le tourisme de masse. Pour ceux qui cherchent à échapper à la foule, la clé est de se tourner vers des destinations moins fréquentées, où le tourisme de masse n'a pas encore établi son emprise. Voici cinq destinations européennes qui offrent un répit loin de l'agitation touristique habituelle :

Les deux premiers pays présentés par le magazine Forbes sont la Lituanie et la Lettonie. De Vilnius à Riga, partez à la découverte de deux joyaux des pays baltes, parfait mélange de traditions rurales et d'histoire et explorez des sentiers pittoresques dans les parcs nationaux de Trakai, de la Curonian Spit, de Žemaitija, de Gauja et de Kemeri. Avec des visites de châteaux, de palais historiques et même un marché local guidé par un chef letton, cette expérience vous plongera au cœur de la culture locale.

Poursuivons notre tour des destinations européennes où être loin de la foule avec l'Albanie. Entre montagnes majestueuses et plages de sable blanc longeant la côte adriatique, l'Albanie est un véritable joyau caché de l'Europe, bien loin des sentiers battus. Sa richesse culturelle et son histoire fascinante s'illustrent dans ses villes anciennes, ses vestiges antiques et son patrimoine architectural préservé. Pour les - plus ou moins - sportifs, il est conseillé de parcourir les nombreux sentiers de montagne méconnus, en goûtant au passage à la cuisine locale. Sans oublier l'une des dernières rivières sauvages d'Europe, la Vjosa.

Troisième destination de notre classement : les villages cachés du nord de la Grèce. Évitez la foule des îles grecques en explorant un côté plus traditionnel, à Zagoria, où des villages de pierre surplombent le majestueux gouffre de Vikos. Partez à la découverte des monastères de Meteora, datant du XIIIe siècle, ou du célèbre mont Olympe.

Cap maintenant sur la Pologne et la Slovaquie. Explorez les parcs nationaux de ces deux pays magnifiques, traversez les monts Tatras, parcourez les chaînes des Pieninys et découvrez la région de la Petite Pologne. Un voyage offrant une immersion totale dans les paysages naturels préservés de l'Europe de l'Est, bien loin de la foule !

Dernière destination de notre tour des destinations loin du tourisme de masse, la Transylvanie ! De Bucarest aux monts Carpathes, en passant par les monastères peints de Bucovina et les villages médiévaux de Transylvanie, ce voyage vous transportera à travers les siècles. Découvrez les légendes de Dracula à Bran et imprégnez-vous de l'atmosphère médiévale de Brașov. Un voyage entre histoire et nature !