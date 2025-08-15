C'est la question que posait Elon Musk à ses futurs employés, auriez-vous trouvé la bonne réponse ?

Avant d'être à la tête de Space X, Tesla, X et beaucoup d'autres entreprises, Elon Musk avait l'habitude de faire passer les entretiens d'embauche lui-même.

Que l'on soit d'accord ou non avec ses dernières prises de position, Elon Musk est sans conteste l'un des hommes les plus marquants du XXIe siècle. D'abord connu du grand public pour ses voitures électriques Tesla, il a ensuite fait parler de lui à l'international pour son entreprise de vol spatial Space X puis pour le rachat controversé de Twitter, rebaptisé X. Ensuite, c'est son rapprochement puis ses règlements de compte avec Donald Trump qui ont beaucoup fait parler.

Avant d'entrer en politique et de se faire remarquer pour ses propos polémiques, le milliardaire américano-canadien a donc développé et fait fleurir de nombreuses entreprises. Dans toutes ses affaires, c'est surtout son style de management très investi qui avait étonné. Vu par certains de ses employés comme très (voire trop) présent, il avait l'habitude de faire passer lui-même les entretiens d'embauche à ses futures recrues.

Et pour distinguer les meilleurs candidats, Elon Musk avait l'habitude de poser une question très précise, est-il inscrit dans sa biographie signée par Ashlee Vance sortie en 2022. La voici : imaginez que vous êtes sur la Terre. Vous marchez un mile vers le sud, un mile vers l'est, un mile vers le nord, et vous vous retrouvez exactement à votre point de départ. Où êtes-vous ?"

Rappelons qu'un mile équivaut à 1,61 kilomètre... Mais cela ne change absolument rien à la réponse et ne vous sera d'aucune utilité ! Vous avez trouvé ? La réponse est le pôle Nord. Pour ceux qui n'ont pas trouvé la réponse, ou ceux qui ont répondu autre chose que "Je suis au pôle Nord", voici l'explication.

Imaginez que vous partez d'un point très proche du pôle Nord.

Vous marchez un kilomètre vers le sud.

Vous marchez un kilomètre vers l'est. Comme vous êtes proche du pôle Nord, vous vous trouvez sur un cercle de latitude où la circonférence est précisément d'un kilomètre. En marchant vers l'est, vous faites donc un tour complet et revenez à votre point initial sur ce cercle.

Vous marchez un kilomètre vers le nord, ce qui vous ramène exactement à votre point de départ.



C'est pour tester votre rapidité de réflexion et vos capacités de logique que le patron de Space X mettait en place ce genre de tests lorsqu'il gérait encore le recrutement. Mais il est loin d'être le seul ! D'autres entreprises, comme Google ou Microsoft, ont longtemps utilisé ce type de challenge logique pour évaluer le niveau de leurs candidats. Parmi les autres questions souvent utilisées, on retrouve fréquemment celle-ci : "Si vous regardez votre montre et qu'il est 3 h 15, quel angle forment l'aiguille des minutes et celle des heures ?". Eh non, l'angle n'est pas nul ! A 3 h, l'aiguille des heures est parfaitement sur le 3. À 3 h 15, elle a parcouru 1/4 de la distance vers le 4, soit 1/4 de 30°, Soit donc 7.5°.