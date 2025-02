Cynthia Reberac : "les jeux de cartes à collectionner sont particulièrement à l'honneur au Festival International des Jeux de Cannes"

Pour cette édition 2025, le Festival International des Jeux de Cannes voit les choses en grand et augmente sa surface de 30%. Cynthia Reberac, la Commissaire générale du festival, explique pour Linternaute.com comment le festival a grandi depuis les années Covid-19.

Le Festival International des Jeux de Cannes, ou le " FIJ" défie la morosité ambiante et c'est tant mieux. À l'image de sa directrice générale, Cynthia Reberac, le festival international des Jeux affiche un optimisme radieux et communicatif.

D'autant plus que le festival, indépendant des finances de l'État, ne souffre pas des coupes des budgets culturels. "Nous avons la chance d'être un événement autonome, seuls la mairie de Cannes et le Palais des festivals et des congrès sont parties prenantes. Je trouve plus que désolant toutes ces coupes budgétaires. Certes, le marché des Jeux de société est dynamique, mais cet essor de l'industrie ludique n'est pas porté par un seul festival. Tous les professionnels du milieu travaillent tout au long de l'année pour rendre ce milieu dynamique. Des éditeurs, aux 1 200 ludothèques, en passant par les bars à jeux ou les boutiques spécialisés. Ce désengagement de l'État auprès des petits acteurs socioculturels est une vraie tragédie", explique l'experte.

© Palais des Festivals Cannes

Le marché des Jeux de société est un marché très résilient, presque refuge en ces temps compliqués. "En 2024, la France repasse devant les marchés allemand et anglais", nous explique Cynthia Reberac. Cela représente 34 millions de boîtes de jeux vendus, soit 93 150 boîtes par jour ou 1,08 jeu de société vendu par seconde.

"Témoin de son époque, le festival voit les choses en grand pour 2025", confie Cynthia Reberac. "Nous avons plus de 350 exposants cette année. La surface d'exposition a grandi de 30%. 60 000 m2 de stand, pour vous donner un ordre d'idée cela représente la surface de 9 stades de France".

Mais le palais des festivals de Cannes n'est pas extensible à l'infini, c'est pourquoi la commissaire générale et ses équipes ont opté pour augmenter le nombre de structures montées à l'extérieur du festival. Renforçant ainsi le " village festival" créé il y a quelques années.

Cynthia Reberac est elle-même une joueuse, et cette année, son plus grand jeu a été la réalisation du puzzle de l'organisation du festival. Comment optimiser le flux des visiteurs selon leurs appétences ? Comment mettre en avant les 13 conférences et 8 expositions sans créer le moindre bouchon ?

"Il y a toujours eu une certaine dichotomie entre les joueuses et joueurs sur le festival. D'un côté le public très expert, adepte des jeux qui durent plusieurs heures et de l'autre un public plus casual, plutôt orienté sur les jeux d'ambiance voir jeux d'apéros", analyse l'experte.

Pour les jeux experts, les exposants viennent au festival avec des versions ajustées des règles, afin de pouvoir proposer des parties de 20 à 30 minutes au lieu de 45 à 80 minutes.

"Les exposants - très fidèles au festival, avec un taux de retour d'une année à l'autre de près de 90% - ont très bien compris l'enjeu d'adapter les conditions de jeux afin que les visiteurs puissent profiter au maximum du festival et découvrir le plus de jeux possible lors de leur séjour. Que ce soit sur une journée ou plusieurs", explique Cynthia Reberac.

Elle enchaîne "depuis deux ans, le marché a légèrement migré sur des jeux plus casu. Les jeux à 10-20€ et aux parties très rapides, qui permettent de toucher un public qui ne sait pas encore qu'il est joueur. Ce sont des portes d'entrée idéales dans le monde ludique. Organiser un festival des jeux, c'est comme réaliser un tetris gigantesque. Le moindre bouchon et on est game over. Bien évidemment on repousse les murs au maximum. Mais à un moment, il faut se réinventer."

"Jusqu'en 2024 nous avions à l'étage 0 tous les jeux pour familles et enfants et les jeux experts au sous-sol du Palais. Cette dichotomie a disparu en 2025, nous raconte Cynthia Reberac. "Nous avons non seulement dû nous agrandir hors les murs, mais surtout revoir notre organisation pour faire une part plus grande aux jeux de cartes à collectionner (TCG) dont la popularité a explosé en 2024. Il s'est vendu en France plus de 9,2 millions de cartes en 2024. Soit 14% de plus qu'en 2023."

En 2025, les jeux de cartes à collectionner sont particulièrement à l'honneur au Festival International des Jeux de Cannes.

'Nous avons un espace Lorcana gigantesque au -1, avec de nombreux autres TCG. Asmodée n'est pas en reste, avec 600 m2 de surface réservé aux jeux de cartes Pokemon, Altered, One Piece et Star Wars Unlimited".

Sans compter que cette année avec le lancement en fanfare de la version française des Jeux de cartes à collectionner One Piece et en anglais de Gundam. Il y a fort à parier que l'engouement pour les tcg continue de croître en 2025.

Certains jeux de cartes à collectionner ayant des tournois pendant le festival, il a été choisi de placer des espaces dédiés à ces tournois à l'extérieur du Palais des festivals. "Le but de ces tournois n'est pas de dynamiser l'économie du Festival. Mais de répondre aux attentes des festivaliers et des exposants. Il nous tenait à cœur que les fans puissent participer aux tournois sans avoir à payer leur entrée au festival. Nous avons construit des structures aux abords du festival pouvant accueillir plus de 500 joueurs en simultanée", analyse la Commissaire générale du festival.

Cette conscience et ce dévouement, envers les festivaliers et éditeurs, explique en grande partie pourquoi le FIJ est devenu LE salon de référence dans l'univers ludique en France. Accueillant en 2024 plus de 5 000 professionnels et 85 000 visiteurs.

D'ailleurs les participants ne s'y trompent pas, "nous avons écoulé en moins de deux mois les 5 000 pass privilèges qui offrent accès au festival pendant 3 jours et demi. Si l'on regarde en détail la billetterie on constate un très grand nombre de festivaliers qui prennent à l'unité des tickets pour les trois jours. On affiche complet pour les samedi et dimanche", analyse Cynthia Reberac.

Plus que jamais, au Festival International des Jeux de Cannes, il y a un jeu pour tout public et un public pour tous les jeux.

© Palais des Festivals Cannes

Festival International des Jeux de Cannes, du 28 février au 02 Mars.

De 10h à 19h.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Billetterie à 10€ la journée pour les adultes.