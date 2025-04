Personne ne connaît cette règle : le champion du monde de Monopoly partage son secret pour gagner toutes les parties

De nombreuses personnes ont appris à jouer au Monopoly grâce à leur entourage. Il arrive donc que les vraies règles ne soient pas toujours respectées. L'ancien champion du monde du jeu rétablit la vérité.

Alors qu'ils devraient se dérouler dans le calme et la joie, il n'est pas rare que les jeux de société finissent dans le conflit et dans les cris. Entre ceux qui n'acceptent pas de perdre, ceux qui trichent et ceux qui inventent leurs propres règles, la Bonne Paye, le Cluedo, le Uno ou encore le Skyjo, ne sont pas toujours un grand moment de convivialité.

Si vous voulez être sûr de gagner une partie de Monopoly lors de votre prochain dimanche en famille, l'ancien champion du monde Nicolo Falcone vous conseille d'appliquer sa stratégie. Dans une interview au Guardian, il explique que certaines règles méconnues peuvent vous assurer de l'emporter à tous les coups si elles sont appliquées correctement. "Lire attentivement les règles vous aidera à gagner. Par exemple, une petite ligne dit que vous pouvez construire des maisons, percevoir un loyer et passer des accords même quand ce n'est pas votre tour, et même quand vous êtes en prison ! Trop de gens attendent leur tour ou la liberté, et perdent du temps."

Le maître du jeu italien rappelle également que la prison n'est une ennemie qu'au début de la partie. "À la fin, elle devient votre meilleure amie", explique-t-il. "Restez-y aussi longtemps que possible, car vous collectez de l'argent sur vos propriétés, mais vous ne faites pas le tour du plateau en payant d'autres joueurs". Un bon moyen de renverser la tendance, sans rien faire !

© Adobe Stock

Et ce ne sont pas les seules consignes à connaître. Par exemple, lors du premier tour, vous pouvez bien évidemment décider d'acheter les terrains sur lesquels vous vous arrêtez. Mais si vous ne les acquérez pas, le banquier doit immédiatement ouvrir une vente aux enchères. Selon les règles officielles éditées par la société Hasbro, il n'est pas possible de laisser un terrain vacant, sinon la partie est interminable !

Certaines personnes ignorent même le but premier du jeu. Même s'il est satisfaisant d'être le plus riche, la partie n'est pas terminée tant que tous les autres joueurs ne sont pas en faillite. Il est donc normalement impossible de mettre fin à la partie et d'établir un classement en fonction des richesses lorsque le premier joueur est éliminé.

Parmi les autres règles trop peu connues, on peut aussi citer celle de la construction : "Vous devez posséder tous les terrains d'une même couleur avant de pouvoir acheter des maisons auprès de la banque", rappelle le règlement. Il est par ailleurs obligatoire de construire uniformément. "Vous ne pouvez pas construire une deuxième maison sur un terrain tant que vous n'avez pas construit une maison sur chaque terrain du même groupe de couleur". Une partie de plaisir, vous dîtes ?