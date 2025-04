La DGSE recrute ses nouveaux espions avec ce test, saurez-vous trouver le message caché sur cette image ?

Les services secrets français recrutent. Pour postuler, il suffit de savoir répondre à cette énigme.

Envie de devenir un espion ? C'est votre jour de chance, car la Direction générale de la Sécurité extérieure, plus connue sous le nom de DGSE, recrute ! Et le service de renseignement français a décidé d'ouvrir cette campagne à tout le monde, mais à une seule condition. La seule façon de se faire remarquer et de prouver sa capacité à devenir un espion ? Répondre correctement à un petit test diffusé sur les réseaux sociaux.

Mais ne vous méprenez pas, les membres de la DGSE ont des missions de très haute importance comme la protection du pays contre le terrorisme, l'espionnage et les cyberattaques ! Le challenge proposé sur le réseau social LinkedIn n'est donc pas à la portée de tout le monde. Il a été conçu pour permettre de repérer les personnes les plus intelligentes et les plus observatrices.

Mais alors, en quoi consiste vraiment cette énigme ? Il s'agit en fait d'une simple photographie, montrant plusieurs individus autour d'une table, en train d'observer une feuille blanche, sur laquelle est écrit un message intrigant mélangeant plusieurs dizaines de lettres. La seule consigne donnée par la DGSE est "Saurez-vous décrypter ce message secret ? Nous attendons votre proposition en commentaire."

Pour comprendre et répondre à cette énigme, il fallait appliquer une clé de Vigenère. Le chiffre de Vigenère est une méthode de chiffrement utilisée pour cacher des messages. Il fonctionne comme un code secret où chaque lettre du message est transformée à l'aide d'une clé. Cette dernière est basée sur la place des lettres dans l'alphabet : A = 0, B = 1, C = 2, …, K = 10, …, Z = 25.

Pour répondre à l'énigme de la DGSE, il fallait ainsi appliquer ce principe. La clé à dénicher était le mot "HEURE", en référence au changement d'heure qui avait lieu lors du dernier week-end de mars, le message ayant été publié le 30 mars. En obtenant cette clé, elle permettait de décaler le message des lettres correspondantes.

Étape 1 : On commence par écrire la clé "HEURE" au-dessus du message, en la répétant jusqu'à ce qu'elle couvre tout le message.

Étape 2 : On convertit les lettres de la clé en leur position dans l'alphabet (A=0, B=1, ..., Z=25) soit : H = 7, E = 4, U = 20, R = 17, E = 4. Le motif de décalage est donc : 7, 4, 20, 17, 4. En apparence car le message alors décodé ne donne rien ! Erreur ? Non, la DGSE avait glissé un piège lié au changement d'heure. On avançait d'une heure, il fallait donc ajouter un à chaque chiffre, ce qui donnait la clé (8, 5, 21, 18, 5).

Étape 3 : On applique ce motif de décalage à chaque lettre du message chiffré "Ttwkjzavlnwszlqmxkjn

bivfftdnwksohfzydwi

mxlmftnowxlziwxxn jf". Par exemple en prenant le début du message :

T (19e lettre) décalé de 8 positions vers l'arrière : on obtient L.

t (19e) décalé de 5 positions vers l'arrière → o

w (22e) décalé de 21 positions vers l'arrière → b

k (10e) décalé de 18 positions vers l'arrière → s

j (9e) décalé de 5 positions vers l'arrière → e

Et ainsi de suite pour tout le message. On obtient finalement le texte déchiffré :

"L'observation et l'esprit d'analyse font partie des qualités d'un bon espion". Un jeu d'enfant ! Ou pas… Vous aviez trouvé ?