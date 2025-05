"Il fait gagner 10 ans au cerveau" : cet exercice tout simple stimule la mémoire, sans bouger du canapé

Encore plus efficace que le sudoku ou les énigmes, ce passe-temps accessible à tous est idéal pour garder son cerveau actif.

Le cerveau est un muscle comme tous les autres. Lorsqu'on le stimule régulièrement, il se renforce et devient de plus en plus performant. À l'inverse, il s'affaiblit et devient beaucoup moins efficace dès l'instant où on le délaisse. Ce phénomène est encore plus marqué à partir de 60 ans, âge auquel les premiers signes de baisse de la mémoire apparaissent généralement.

Contrairement à ce que l'on pense, il n'est pas nécessaire de résoudre des calculs incompréhensibles ou de lire des thèses scientifiques pour entretenir son cerveau. Certains petits exercices, faciles à faire à la maison, peuvent tout à fait faire l'affaire. Parmi eux, on trouve par exemple les casse-têtes visuels, qui consistent à retrouver un objet caché dans une image. Le Sudoku, avec ses grilles à remplir par des chiffres, a aussi été identifié comme une aide précieuse pour travailler la mémoire.

Mais un autre exercice se révèle encore plus bénéfique pour le cerveau que ces deux derniers jeux. Il s'agit des mots croisés. Une étude publiée dans The International Journal of Geriatric Psychiatry, menée sur plus de 20 000 participants, a révélé que les personnes qui complètent régulièrement des grilles de mot-croisés ont une fonction cérébrale bien meilleure que ceux qui n'en remplissent pas. Se souvenir de mots, travailler sa culture générale, rester concentré ou encore trouver des synonymes, ce petit exercice à faire dans son canapé ou autour d'un café fait travailler différentes parties du cerveau sans même s'en rendre compte.

© 123 RF

Selon l'Université de médecine d'Exeter en Angleterre, les personnes adeptes des mot-croisés réussissent particulièrement bien les tests évaluant la vitesse de raisonnement grammatical et la mémoire à court terme. "Nous avons trouvé des corrélations directes entre la fréquence de l'utilisation des mot-croisés et la rapidité et la précision de la performance sur neuf tâches cognitives évaluant différents aspects, comme l'attention, le raisonnement et la mémoire.", explique la directrice des recherches, Anne Corbett. "Les personnes qui s'adonnent souvent aux mot-croisés ont des fonctions cérébrales comparables à celles des personnes ayant 10 ans de moins.", confirme-t-elle par ailleurs.

Attention cependant : les mots croisés apportent une aide certaine, mais ils sont loin d'être la solution miracle. Ce n'est pas en remplissant des grilles plusieurs fois par semaine qu'une personne pourra éviter de développer la maladie d'Alzheimer par exemple. En fait, les mot-croisés aident à travailler une fonction précise du cerveau, appelée fluidité verbale. Et, même si cette dernière est une fonction importante du cerveau, elle n'en est qu'une parmi d'autres.

Il faut également savoir que seuls les mots croisés dont la difficulté est suffisamment élevée peuvent aider le cerveau à améliorer sa fonction. Des grilles trop simples n'aideront pas à améliorer la mémoire, car ils ne font pas assez travailler le cerveau. Tricher en cherchant les solutions sur le net n'est pas non plus d'une grande aide.