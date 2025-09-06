Pierre Ghislandi : "L'inclusivité est au cœur du Yu-Gi-Oh! JCJ"

À l'occasion du championnat du monde Yu-Gi-Oh! 2025 à Paris, placé sous le signe de l'art et de la créativité, nous avons rencontré Pierre Ghislandi, Senior European Digital Strategist chez Konami. Dans cet entretien exclusif, il revient sur la longévité exceptionnelle du jeu de cartes Yu-Gi-Oh!, qui rassemble depuis plus de 25 ans une communauté mondiale toujours plus large, passionnée et intergénérationnelle.

À Paris, l'univers du Yu-Gi-Oh! JCJ (jeu de cartes à jouer) vient de vivre un moment unique avec la tenue du championnat du monde pour la première fois en France.

Un rendez-vous annuel, attendu par des milliers de passionnés venus des quatre coins du globe. Pour cette édition exceptionnelle, le tournoi s'articule autour d'un thème inédit : Yu-Gi-Oh! et l'Art. Une manière de souligner non seulement la créativité et l'imaginaire qui nourrissent le jeu depuis ses débuts, mais aussi l'héritage culturel et visuel qui en fait un objet artistique à part entière. À cette occasion, Konami, l'éditeur du jeu, à noué un partenariat avec le musée Carnavalet et organisé une exposition autour de la licence Yu-Gi-Oh!. Exposition qui dure jusqu'au 7 septembre 2025, à ne manquer sous aucun prétexte.

Véritable pilier de la pop culture, Yu-Gi-Oh! a su traverser les générations. Plus de vingt-cinq ans après la sortie de ses premières cartes, la franchise continue de séduire un public aussi large que diversifié. Des vétérans de la première heure aux plus jeunes joueurs découvrant à peine leurs premiers duels, la communauté ne cesse de se renouveler, preuve de la vitalité et de la longévité d'un jeu devenu phénomène mondial. Emmanuel Macron, le président lui-même à fièrement exhibé ce week-end une carte du jeu Yu-Gi-Oh! de son enfance.

C'est à l'occasion de ce championnat du monde à Paris que Linternaute.com, a rencontré Pierre Ghislandi, Senior European Digital Strategist chez Konami. Au cœur de cette interview, il revient sur les enjeux de ce championnat hors norme, la vision créative portée par le thème artistique, et les secrets qui expliquent pourquoi Yu-Gi-Oh! reste, un quart de siècle plus tard, l'un des rares jeux de cartes à conserver une telle aura internationale.

Photo de Maxime P © 2020 Studio Dice／SHUEISHA, TV TOKYO, KONAMI ©️Konami Digital Entertainment

Linternaute.com : En 2009, le JCJ Yu-Gi-Oh est entré dans le Guiness book comme le jeu de cartes le plus vendu avec 22 milliards de cartes vendues dans le monde. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Yu-Gi-Oh! JCJ reste l'un des jeux de cartes à collectionner les plus populaires au monde, avec une scène compétitive dynamique et une communauté active. Le jeu continue d'être un incontournable de la scène mondiale des TCG compétitifs, soutenu par des sorties régulières de produits et des tournois majeurs à l'échelle mondiale.

Quelle est sa place dans ce marché très concurrentiel avec des concurrents comme Pokemon, MTG, Lorcana et One Piece ?

Yu-Gi-Oh! JCJ possède l'un des écosystèmes compétitifs les plus solides et les plus établis de l'industrie. Notre structure de tournois, des événements locaux jusqu'au Championnat du Monde, offre aux Duellistes de tous niveaux un parcours clair pour jouer, progresser et concourir à l'échelle mondiale.

Depuis 2023 le nombre de nouveaux sets par an a diminué, passant de 6 à 4. Pourquoi ?

Ce changement vise à offrir aux Duellistes plus de temps pour explorer chaque extension. Cela favorise un environnement sain pour les détaillants, les organisateurs et les joueurs.

Comment sont choisis les contenus des nouveaux sets ?

Les nouvelles extensions sont conçues avec un souci d'équilibre compétitif, en introduisant de nouvelles stratégies tout en soutenant les archétypes existants. Les retours des Duellistes et les données des tournois jouent un rôle clé dans les décisions de design.

En 2024, le jeu a soufflé ses 25 bougies. Très peu de JCJ peuvent s'enorgueillir d'un tel succès dans le temps. Quel est le secret de la longévité du jeu Yu-Gi-Oh ?

C'est l'alliance d'une communauté passionnée, d'une innovation produit constante et d'une structure compétitive robuste qui permet à Yu-Gi-Oh! JCJ de rester frais et pertinent année après année.

Comment ont été définis les nombreux évènements pour célébrer cet anniversaire (pourquoi ce choix de réimpression des 5-6 premiers sets, quels tournois faire, etc)

Pour marquer cet anniversaire, nous avons lancé plusieurs produits spéciaux mettant en avant des cartes iconiques en rareté Secrète Rare Quart de Siècle, avec des packagings célébrant l'héritage du jeu tout en séduisant les Duellistes d'aujourd'hui. La communauté a également été mise à l'honneur lors de nos événements et sur nos canaux, avec un branding dédié tout au long de l'année.

25 ans c'est aussi l'occasion rêvée de faire un bilan, quelles sont les trois dates clés de l'histoire du JCJ Yu-Gi-Oh et pourquoi ?

D'abord 1999, l'année du lancement officiel du jeu, qui a posé les bases d'un phénomène mondial.

Ensuite 2003, avec le premier Championnat du Monde, qui a donné naissance à une scène compétitive internationale. Enfin 2024, année du 25e anniversaire, célébrée avec les Duellistes du monde entier et marquant la longévité exceptionnelle du jeu.

Quels sont les niveaux de vente en France si vous pouvez partager un ordre de grandeur ?

Bien que nous ne communiquions pas de chiffres précis, la France est l'un de nos marchés européens les plus forts pour Yu-Gi-Oh! JCJ. La vitalité de la communauté se reflète dans le succès d'événements majeurs comme le Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS) et les Championnats Nationaux, qui attirent toujours une forte participation.

À YCS Lille, plus de 2300 Duellistes ont franchi les portes de l'événement. Deux joueurs représenteront également la France au Championnat du Monde Yu-Gi-Oh! cette année.

En 2025, la cible du JCJ Yu-Gi-Oh! est plutôt les joueurs déjà actifs ou d'acquérir de nouveaux joueurs ?

Les deux sont essentiels. Nous continuons à engager et à challenger nos Duellistes expérimentés tout en veillant à ce que le jeu reste accessible aux nouveaux joueurs.

D'ailleurs qui sont ces joueurs dans le monde et en France ? (genre, age moyen, power player ou casuals) ?

À l'échelle mondiale, les joueurs Yu-Gi-Oh! JCJ vont des adolescents débutants aux Duellistes compétitifs de longue date. En France, la communauté est majoritairement composée d'adultes aux alentours d'une trentaine d'années. La proportion des joueurs expérimentés a augmenté au cours des dernières années, même si encore beaucoup de gens viennent participer au Championnat de France avant tout pour le fun.

Pourquoi les tournois sont-ils si importants dans l'écosystème Yu-Gi-Oh! ?

Ils sont le socle de notre communauté. Des qualifications locales aux finales mondiales, les tournois rassemblent les Duellistes, favorisent la progression et créent des souvenirs partagés inoubliables. Je crois que le plus important, c'est la capacité que ces moments ont de créer de véritables amis, rassemblés autour de la même passion.

Comment on organise un tel tournoi ?

La planification commence plusieurs mois à l'avance : sélection du lieu, coordination des arbitres, préparation des récompenses et garantie d'un parcours fluide pour les joueurs, de l'inscription à leur dernière manche.

Comment est choisi le lieu ?

L'objectif, c'est que le lieu soit facilement accessible. La qualité des infrastructures et une disposition qui favorise à la fois le jeu compétitif et l'engagement des spectateurs sont aussi essentielles.

Et les animateurs / animations ?

Nous collaborons avec des personnes expérimentées, qui comprennent le jeu. Généralement, ils ont été joueurs avant d'être des Juges, des casters ou des organisateurs d'évènements. Notre objectif dans ce genre de situation, c'est que les joueurs puissent se sentir entourés de gens qui partagent la même passion et le même enthousiasme qu'eux.

Qui dis tournois dit goodies exclusifs. Comment les choisissez-vous ?

Les récompenses sont une composante essentielle de l'expérience Yu-Gi-Oh! JCJ. Pour les événements officiels comme le Yu-Gi-Oh! Championship Series ou le World Championship, les cartes exclusives sont sélectionnées avec soin par les équipes R&D et produit de KONAMI.

Cette année, pour célébrer le WCS 2025 à Paris, le thème s'inspire de la culture et de l'art – deux éléments emblématiques de la France. Le Limited Pack World Championship 2025 met en valeur l'année écoulée de jeu compétitif avec 20 cartes disponibles en raretés Ultra et Secrète Rare, toutes marquées du logo WCS 2025. Le pack inclut également une version exclusive d'Éxodia l'Interdit dans un style peint, avec une boîte de texte aux couleurs du drapeau tricolore pour commémorer la France en tant que pays hôte. (Le pack contient 21 cartes au total, dont Éxodia, pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.yugioh-card.com/eu/fr/product/duelists-advance/)

Tous les participants au WCS 2025 recevront également deux cartes promo Secrète Rares exclusives : Fracas, le Guerrier Magique et Force de Miroir, présentées dans des enveloppes noires commémoratives.

Les Duellistes en compétition pourront aussi gagner des objets exclusifs comme des tapis de jeu, boîtes de Deck et protège-cartes aux couleurs du style WCS rouge vs bleu. Les objets inspirés de l'art public avec Éxodia sont disponibles à l'achat, notamment ceux issus de l'exposition au Musée Carnavalet – Histoire de Paris.

Les champions de cette année recevront également des cartes inspirées de la France, de sa culture et de son art – mais elles n'ont pas encore été dévoilées, donc il faudra patienter !

Ensemble, ces éléments célèbrent la créativité et le prestige du Yu-Gi-Oh! World Championship, garantissant que chaque participant reparte avec quelque chose de spécial – qu'il soit compétiteur ou simple spectateur.

Avez-vous une liberté totale en France ou bien est-ce piloté " monde" ?

Il y a bien sûr des attentes et directives de la part de l'équipe Globale de KONAMI, mais l'évènement a avant tout été pensé pour plaire à la communauté Française.

Quel est votre meilleur souvenir de tournoi ?

Je pense que la sortie de pandémie fût un bon souvenir. Retrouver les gens lors de gros évènements, même si les règles sanitaires étaient plus draconiennes, c'était un moment assez unique. On aurait pu croire que cela aurait découragé les gens de participer, mais ce fut tout le contraire.

La France est le second pays du manga, est-ce une évidence d'accueillir le prestigieux WSC ?

Absolument. La France possède l'une des communautés Yu-Gi-Oh! JCJ les plus fortes et passionnées au monde, comme en témoigne le succès du Yu-Gi-Oh! Championship Series et des Championnats Nationaux. Il était évident que Paris devait être le prochain lieu pour un tel évènement. Cette itération s'inscrit aussi dans une thématique artistique que nous souhaitions développer, avec le Musée Carnavalet comme lieu d'une exposition publique spéciale pendant le week-end du WCS.

Comment s'est fait le choix de ce pays hôte ?

L'un des critères principaux était de mettre en valeur le thème artistique de cette année dans un lieu riche en patrimoine culturel. Avec son héritage artistique et ses nombreux lieux emblématiques, Paris s'est imposée comme un choix naturel.

Quel a été le plus gros challenge organisationnel ?

Coordonner la venue de Duellistes, du personnel et du matériel du monde entier tout en assurant une expérience fluide en présentiel et en ligne demande une organisation rigoureuse et un effort collectif considérable.

En plus des joueurs participants, il y a une loterie pour que les fans puissent suivre à distance ce tournoi. Comment est venue cette idée ?

Pour des événements comme le Yu-Gi-Oh! World Championship, l'intérêt est immense – bien au-delà de la capacité du lieu. Le système de loterie pour les spectateurs a été mis en place pour offrir aux Duellistes et aux fans une chance équitable et transparente d'assister à l'événement en personne, tout en gérant la demande de manière juste.

C'est important pour vous d'inviter " tout le monde" à la fête ? de renforcer l'aspect communautaire du jeu ?

Oui. L'inclusivité est au cœur du Yu-Gi-Oh! JCJ. Que l'on soit à Paris ou en ligne, chaque Duelliste fait partie de la même communauté mondiale.

Quelle est votre carte préférée et pourquoi ?

Le Magicien Sombre. Elle est emblématique du Yu-Gi-Oh! TCG et incarne la profondeur stratégique et la nostalgie auxquelles tant de Duellistes sont attachés.