GP Explorer 2025 : la date, les participants, une diffusion TV… Le programme de la dernière édition

L'édition 2025 du Grand Prix Explorer aura lieu au circuit Bugatti du Mans les 3, 4 et 5 octobre.

Le Grand Prix Explorer est enfin de retour sur le mythique circuit Bugatti du Mans les 3, 4 et 5 octobre 2025. Baptisée GP Explorer The Last Race, la troisième et dernière édition de course de Formule 4 entre créateurs de contenu est attendue de pied ferme par plusieurs milliers de fans. Et pour ses derniers tours de piste, le youtubeur Squeezie, fondateur de l'événement, a vu les choses en grand. Concerts, invités de marque, nouveaux concurrents, format à rallonge, voitures modifiées… (presque) tout a changé.

Qui sont les participants au GP Explorer The Last Race ?

Les écuries présentes au GP Explorer 2025 :

Squeezie & Aminematue : écurie Netflix

Djilsi & Maxime Biaggi : écurie Lego

Théodort & Mastu : écurie Andros Be Nuts !

Maghla & Lea Elui : écurie Sol de Janeiro

Mister V & Plk : écurie Subway

Gotaga & Nikof : écurie Lofi Girl M8

Sch & Billy : écurie Samsung

Baghera & Cocottee : écurie Erborian

Kaatsup & Ana : écurie Alpine

Houdi & Anyme : écurie Durex

Team Ibai : Espagne

Karchez & Ander : écurie Cupra

Team Usa : Etats-Unis

Ludwig & Michael Reeves : écurie The Crew Motorfest

Pour la première fois en trois ans, les Formule 4 seront équipées de radios embarquées. Les spectateurs pourront ainsi entendre, en direct, les échanges entre pilotes et écuries.

Sylvain Lyve et Depielo, vainqueurs respectifs des éditions 2022 et 2024 du GP Explorer, laissent leurs baquets à deux nouveaux concurrents cette année. À noter aussi, l'absence de plusieurs duos marquants adorés par le public comme le youtubeur Amixem et son acolyte Etienne, qui a tout de même terminé deux fois sur la troisième marche du podium. À noter aussi, l'arrivée de deux écuries internationales, une espagnole et une américaine.

La plus grosse nouveauté importante à noter est la durée de l'évènement. Alors que les deux premières éditions du GP Explorer n'étaient organisées que sur une journée, le programme XXL s'étend cette fois sur trois jours.

vendredi 3 octobre : cérémonie d'ouverture et concerts de Vald, SDM, SCH, Vladimir Cauchemar, et Joyca.

samedi 4 octobre : essais libres, qualifications à la course sprint, course sprint et concerts de Theodora, Gazo, Tiakola et Myd.

dimanche 5 octobre : essais libres, qualification à la course, course, podium et le traditionnel envahissement de la piste par les fans.

Les fans de la première heure qui n'ont pas pu obtenir leur billet pour l'événement ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que les deux premières journées du GP ne seraient pas retransmises sur internet. Dimanche 5 octobre sera l'unique journée diffusée en direct sur la chaîne Twitch de Squeezie. Mais une grande nouveauté est venue se greffer aux autres informations. Cette année, les qualifications seront diffusées en différé sur France 4. La course finale sera, elle, diffusée en direct sur France 2 dimanche 5 octobre 2025.

Y a-t-il une plateforme officielle de revente des billets ?

Bien que les billets pour les trois jours de grand prix se soient écoulés intégralement en quelques heures, une plateforme officielle de revente est en ligne sur le site du GP Explorer The Last Race. Pour en obtenir, il faut s'armer de patience car les opportunités arrivent au compte-goutte. Il est possible de racheter un billet pour l'un des trois jours de festivités, ainsi que des billets pour le parking ou pour l'aire d'accueil.

Une application et un bracelet pour payer sur place

Les spectateurs qui seront présents sur place peuvent dès aujourd'hui télécharger l'application dédiée au GP explorer sur leur téléphone. Les billets et les horaires des différentes journées accessibles y seront disponibles. Il faut néanmoins noter que les paiements en espèce ou en carte bancaire ne seront pas acceptés le week-end de la course. Pour acheter de la nourriture, des boissons ou du merchandising, il faudra être muni du bracelet à commander sur le site internet du grand prix, et l'avoir crédité d'une somme choisie via son compte. Ceux qui ont commandé leur bracelet avant le dimanche 7 septembre vont le recevoir à domicile. Les autres pourront s'en procurer un sur place.

Un album pour fêter la fin du GP Explorer :

Lundi 15 septembre 2025, Squeezie a surpris ses fans en annonçant la sortie d'un album dédié au GP Explorer The Last Race. Quelques jours après la sortie d'Un monde à l'autre, single de promotion porté par SCH, Gims et La Mano 1.9, Clara Lucciani, Yamê et Sofiane Pamart uniront leurs voix sur "Le Mur", dont la sortie est prévue le vendredi 19 septembre.

Mais la liste des réjouissances est loin d'être terminée. Une dizaine d'autres chanteurs et rappeurs ont accepté de collaborer au projet musico-sportif. On peut citer Theodora, Dinos, Anyme, Theodort, Kekra, So La Lune, Adèle Castillon, Anyme, Zed, Houssbad et bien d'autres. La sortie de l'album produit et réalisé par SCH est prévue pour le 3 octobre 2025. Des éditions collector à l'image de chacun des participants sont déjà disponibles en précommande.