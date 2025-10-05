GP Explorer 3 : à quelle heure suivre la course ce dimanche ? La vidéo Twitch EN DIRECT
L'édition 2025 du Grand Prix Explorer est lancée. La course finale est prévue pour dimanche en fin d'après midi mais le spectacle est déjà au rendez-vous ce samedi avec les premiers essais !
Le Grand Prix Explorer est enfin de retour sur le mythique circuit Bugatti du Mans jusqu'au dimanche 5 octobre 2025. Baptisée GP Explorer The Last Race, la troisième et dernière édition de la course de Formule 4 entre créateurs de contenu était attendue de pied ferme par plusieurs milliers de fans. Et pour ses derniers tours de piste, le youtubeur Squeezie, fondateur de l'événement, a vu les choses en grand. Concerts, invités de marque, nouveaux concurrents, format à rallonge, voitures modifiées… (presque) tout a changé. La pluie a toutefois engendré un changement de programme pour la journée de samedi (voir ci-dessous). Vous pouvez retrouver la diffusion en direct ci-dessous ainsi que toutes les infos pratiques mises à jour au fil du week-end.
Quel est le programme du GP Explorer The Last Race ?
La plus grosse nouveauté importante à noter est la durée de l'évènement. Alors que les deux premières éditions du GP Explorer n'étaient organisées que sur une journée, le programme XXL s'étend cette fois sur trois jours. Après la cérémonie d'ouverture vendredi marquée par les concerts de Vald, SDM, SCH, Vladimir Cauchemar et Joyca jusqu'à 2h du matin, les essais libres et les qualifications sont prévues ce samedi. La pluie tombée sur le circuit du Mans samedi matin a entraîné une modification du programme prévu. Voici les nouveaux horaires :
- Samedi 4 octobre (nouveau programme officialisé samedi matin en raison de la pluie) : présentation des pilotes à 10h30. Essais libres à 13h15, "surprise sur la piste" à 13h45. Séance de qualifications à 14h.
- Dimanche 5 octobre : essais libres à 8 h 30, qualification à la course à 12 h 30, course à 18 h, podium et le traditionnel envahissement de la piste par les fans à 18 h 45.
Qui sont les participants au GP Explorer The Last Race ?
Les écuries présentes au GP Explorer 2025 :
- Squeezie & Aminematue : écurie Netflix
- Djilsi & Maxime Biaggi : écurie Lego
- Théodort & Mastu : écurie Andros Be Nuts !
- Maghla & Lea Elui : écurie Sol de Janeiro
- Mister V & Plk : écurie Subway
- Gotaga & Nikof : écurie Lofi Girl M8
- Sch & Billy : écurie Samsung
- Baghera & Cocottee : écurie Erborian
- Kaatsup & Ana : écurie Alpine
- Houdi & Anyme : écurie Durex
- Team Ibai : Espagne
- Karchez & Ander : écurie Cupra
- Team Usa : Etats-Unis
- Ludwig & Michael Reeves : écurie The Crew Motorfest
Pour la première fois en trois ans, les Formule 4 seront équipées de radios embarquées. Les spectateurs pourront ainsi entendre, en direct, les échanges entre pilotes et écuries.
Sylvain Lyve et Depielo, vainqueurs respectifs des éditions 2022 et 2024 du GP Explorer, laissent leurs baquets à de nouveaux concurrents cette année. À noter aussi, l'absence de plusieurs duos marquants adorés par le public comme le youtubeur Amixem et son acolyte Etienne, qui a terminé deux fois sur la troisième marche du podium. À noter aussi, l'arrivée de deux écuries internationales, une espagnole et une américaine.
Comment suivre le GP Explorer The Last Race en streaming et à la TV ?
Les fans de la première heure qui n'ont pas pu obtenir leur billet pour l'événement ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que certains événements des deux premières journées du GP ne seraient pas retransmises sur internet. Dimanche 5 octobre sera l'unique journée diffusée entièrement en direct sur la chaîne Twitch de Squeezie. Mais une grande nouveauté est venue se greffer aux autres informations. Cette année, les qualifications seront diffusées en différé sur France 4. La course finale sera, elle, diffusée en direct sur France 2 dimanche 5 octobre 2025 à partir de 16h50.
05:03 - Quels sont les horaires d’ouverture du circuit ce dimanche?
Le jour tant attendu est enfin arrivé. La course finale du GP Explorer 3 The Last Race aura lieu aujourd'hui. Côté horaires à connaître, une ouverture des portes à 07 h du matin est prévue, avant les essais libres de 8 h 30. Les qualifications auront lieu à 12 h 30, juste après une surprise sur la piste. La course finale aura lieu à 18 h, elle sera suivie du podium et de l'envahissement de la piste par les fans. La fermeture définitive des portes du GP Explorer 3 est prévue pour 20 h.
04/10/25 - 22:03 - Le rappel du programme détaillé de dimanche, avec la grande course pour finir le week-end
Dimanche, le GP Explorer continue et monte encore en puissance avec plusieurs rendez-vous à ne pas manquer :
- Essais libres à 8h30
- Qualifications pour la course à 12h30
- Course à 18h
- Envahissement de la piste à 18h45
04/10/25 - 20:01 - Karchez vainqueur de la course sprint, Max Biaggi 2e devant.. Squeezie
Déjà auteur de la pole position, l'Espagnol Karchez a remporté samedi la course sprint du GP Explorer 3. Il a retrouvé sur le podium Max Biaggi et Squeezie 3e. Longtemps sous la menace d'AnaOnAir (finalement 16e après un tête à queue), l'organisateur de ce GP Explorer au Mans s'offre un joli podium avant la grande course dimanche.
04/10/25 - 16:09 - Peut-on encore acheter des billets pour le GP Explorer ?
Bien que les billets pour les trois jours de grand prix se soient écoulés intégralement en quelques heures, une plateforme officielle de revente est en ligne sur le site du GP Explorer The Last Race. Ne perdez pas espoir, de nombreuses places sont mises en vente jusqu'au dernier moment ! Il est possible de racheter un billet pour dimanche 5 octobre, ainsi que des billets pour le parking ou pour l'aire d'accueil.
04/10/25 - 15:34 - Que faire si vous n'avez pas reçu de bracelet pour le GP Explorer ?
Ceux qui avaient commandé leur bracelet avant le 7 septembre 2025 devraient déjà l'avoir reçu à domicile. Les autres s'en verront distribuer s'en distribuer un sur place au moment de scanner leur billet d'entrée.
04/10/25 - 12:55 - Le live est lancé sur Twitch
Le compte Twitch de Squeezie a lancé la diffusion en direct de la journée et permet de retrouver les premières images du jour.
04/10/25 - 10:51 - Comment suivre le GP Explorer The Last Race en streaming et à la TV ?
Les fans de la première heure qui n'ont pas pu obtenir leur billet pour l'événement peuvent toujours le suivre à distance sur la chaîne Twitch de Squeezie. Mais une grande nouveauté est venue se greffer aux autres informations. Cette année, les qualifications seront diffusées en différé sur France 4. La course finale sera, elle, diffusée en direct sur France 2 dimanche 5 octobre 2025 à partir de 16 h 50.
04/10/25 - 10:30 - Consultez le plan du Grand Prix Explorer
Le circuit Bugatti du Mans est gigantesque. Long de 4,18 km, il est agrémenté de plusieurs dizaines de stands, points de restaurations, posts médicaux, et boutiques. Pour que le public ne peine aps à se repérer, un plan est disponible sur l'application, mais aussi sur le site du GP Explorer. Vous pouvez également le consulter ici.
04/10/25 - 09:01 - La pluie tombe sur le circuit du Mans, le programme de samedi modifié
L'organisation du GP Explorer a évoqué ce samedi matin un changement de programme, une décision finalement confirmée peu avant 9h ce matin. En raison de la pluie, le programme de la journée change avec un report des essais libres en début d'après-midi pour des raisons de sécurité. Voici le nouveau programme du jour ce samedi 4 octobre sur le circuit Bugatti du Mans :
- Présentation des pilotes à 10h30
- Essais libres à 13h15
- "Surprise sur la piste" à 13h45.
- Qualifications à 14h
04/10/25 - 08:50 - Squeezie peut-il remporter le GP Explorer cette année?
Pour cette toute dernière édition du GP Explorer, l'organisateur et participant Squeezie a voulu recréer de l'enjeu. C'est pour cette raison qu'il a pris la décision (très critiquée à l'époque) de ne pas réinviter Sylvain Lyve et Depielo, les vainqueurs des deux courses précédentes. Les cartes sont donc entièrement rebattues. Et c'est tout à l'avantage de Squeezie, en équipe avec AmineMaTué dans l'écurie Netflix. Fort de son expérience lors des deux dernières éditions, le vidéste se place comme l'un des favoris du GP Explorer The Last Race. Pour rappel, il avait terminé 5ᵉ au GP 1 et 7ᵉ au GP 2.
Ana On air, sponsorisée par Alpine et Maxime Biaggi, de l'écurie Lego sont, eux aussi, bien placés pour terminer sur le podium. Mais attention, rien n'est encore joué, il faudra donc rester bien concentré sur la course pour ne rien rater du spectacle.
Les essais libres qui débuteront dans moins de 10 minutes devraient permettre d'obtenir un début de réponse à ces questions.
04/10/25 - 08:44 - De gros bouchons aux abords du circuit
La soirée d'ouverture hier soir a été marquée par d'importants embouteillages aux abords du circuit. Il faut dire que la soirée était chargée dans cette zone sud du Mans qui concentre de nombreux équipements (circuit mais aussi zone d'activité, salle de spectacle Antarès et stade Marie-Marvingt) et que le stade Marie-Marvingt de football accueillait aussi un match de Ligue 2 entre Le Mans et Troyes.
04/10/25 - 05:30 - Quels sont les horaires d’ouverture du circuit aujourd'hui et demain ?
Bonjour et bienvenue sur cette deuxième journée de GP Explorer. Aujourd'hui, samedi 4 octobre 2025, c'est à partir de 07 h que le public pourra entrer sur le circuit Bugatti et aller se placer autour de ses 4,2 km de piste. Les essais libres sont prévus à 9 h. Ils seront suivis d'une surprise sur la piste, puis des qualifications sprint à 14 h. La course sprint aura lieu à 18 h 30 tandis que les concerts débutent à 20 h 15. Les portes fermeront une nouvelle fois à deux heures du matin 02 h.
Dimanche 5 octobre, une ouverture à 07 h du matin est prévue, avant les essais libres de 8 h 30. La course finale aura lieu à 18 h, elle sera suivie du podium et de l'envahissement de la piste par les fans. La fermeture définitive des portes du GP Explorer 3 est prévue pour 20 h.