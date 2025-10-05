GP Explorer 3 : à quelle heure suivre la course ce dimanche ? La vidéo Twitch EN DIRECT

Le Grand Prix Explorer est enfin de retour sur le mythique circuit Bugatti du Mans jusqu'au dimanche 5 octobre 2025. Baptisée GP Explorer The Last Race, la troisième et dernière édition de la course de Formule 4 entre créateurs de contenu était attendue de pied ferme par plusieurs milliers de fans. Et pour ses derniers tours de piste, le youtubeur Squeezie, fondateur de l'événement, a vu les choses en grand. Concerts, invités de marque, nouveaux concurrents, format à rallonge, voitures modifiées… (presque) tout a changé. La pluie a toutefois engendré un changement de programme pour la journée de samedi (voir ci-dessous). Vous pouvez retrouver la diffusion en direct ci-dessous ainsi que toutes les infos pratiques mises à jour au fil du week-end.

La plus grosse nouveauté importante à noter est la durée de l'évènement. Alors que les deux premières éditions du GP Explorer n'étaient organisées que sur une journée, le programme XXL s'étend cette fois sur trois jours. Après la cérémonie d'ouverture vendredi marquée par les concerts de Vald, SDM, SCH, Vladimir Cauchemar et Joyca jusqu'à 2h du matin, les essais libres et les qualifications sont prévues ce samedi. La pluie tombée sur le circuit du Mans samedi matin a entraîné une modification du programme prévu. Voici les nouveaux horaires :

Samedi 4 octobre (nouveau programme officialisé samedi matin en raison de la pluie) : présentation des pilotes à 10h30. Essais libres à 13h15, "surprise sur la piste" à 13h45. Séance de qualifications à 14h.

: présentation des pilotes à 10h30. Essais libres à 13h15, "surprise sur la piste" à 13h45. Séance de qualifications à 14h. Dimanche 5 octobre : essais libres à 8 h 30, qualification à la course à 12 h 30, course à 18 h, podium et le traditionnel envahissement de la piste par les fans à 18 h 45. "Un coup de pression monumental" et des coûts énormes : pourquoi Squeezie abandonne le GP Explorer La troisième édition du Grand Prix Explorer sera bel et bien la dernière. Plusieurs raisons, dont une financière, poussent le youtubeur Squeezie à mettre fin à ce projet.



Qui sont les participants au GP Explorer The Last Race ?

Les écuries présentes au GP Explorer 2025 :

Squeezie & Aminematue : écurie Netflix

Djilsi & Maxime Biaggi : écurie Lego

Théodort & Mastu : écurie Andros Be Nuts !

Maghla & Lea Elui : écurie Sol de Janeiro

Mister V & Plk : écurie Subway

Gotaga & Nikof : écurie Lofi Girl M8

Sch & Billy : écurie Samsung

Baghera & Cocottee : écurie Erborian

Kaatsup & Ana : écurie Alpine

Houdi & Anyme : écurie Durex

Team Ibai : Espagne

Karchez & Ander : écurie Cupra

Team Usa : Etats-Unis

Ludwig & Michael Reeves : écurie The Crew Motorfest

Pour la première fois en trois ans, les Formule 4 seront équipées de radios embarquées. Les spectateurs pourront ainsi entendre, en direct, les échanges entre pilotes et écuries.

Sylvain Lyve et Depielo, vainqueurs respectifs des éditions 2022 et 2024 du GP Explorer, laissent leurs baquets à de nouveaux concurrents cette année. À noter aussi, l'absence de plusieurs duos marquants adorés par le public comme le youtubeur Amixem et son acolyte Etienne, qui a terminé deux fois sur la troisième marche du podium. À noter aussi, l'arrivée de deux écuries internationales, une espagnole et une américaine.

Les fans de la première heure qui n'ont pas pu obtenir leur billet pour l'événement ont eu la mauvaise surprise d'apprendre que certains événements des deux premières journées du GP ne seraient pas retransmises sur internet. Dimanche 5 octobre sera l'unique journée diffusée entièrement en direct sur la chaîne Twitch de Squeezie. Mais une grande nouveauté est venue se greffer aux autres informations. Cette année, les qualifications seront diffusées en différé sur France 4. La course finale sera, elle, diffusée en direct sur France 2 dimanche 5 octobre 2025 à partir de 16h50.