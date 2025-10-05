GP Explorer 3 : grosse déception pour Squeezie et un podium international. Tout savoir sur la dernière édition

La course finale de l'édition 2025 du Grand Prix Explorer a lieu dimanche 5 octobre 2025. Retrouvez ici le podium et les faits marquants du week-end.

Le Grand Prix Explorer 2025 a vécu sa dernière édition dimanche 5 octobre 2025 sur le mythique circuit Bugatti du Mans. Le clou du spectacle, suivi par plus de deux millions de personnes à travers un écran ou sur place, a été la course de 16 tours, finalement remportée par l'Espagnol Karchez. Il était suivi de Kaatsup et Maxime Biaggi. Parti 10ᵉ suite à une mauvaise qualification quelques heures plus tôt, le Corse a finalement été élu pilote du jour.

La plus grosse déception est directement venue de l'organisateur de l'événement. Au terme de deux jours à prouver sans peine qu'il était devenu un pilote hors pair, Squeezie est parti 9ᵉ, suite à une qualification écourtée par un drapeau rouge, qui ne lui a pas permis d'enregistrer de bons chronos. Après de nombreuses batailles, le pilote de l'écurie Netflix a tout de même réussi à doubler cinq de ses adversaires en quelques tours. Malheureusement trop gourmand, ce dernier a fini sa course dans le bac à graviers. Très ému, Squeezie a pris le temps de rentrer aux stands à pied, tout en remerciant ses fans.

Mais le week-end n'a pas été marqué que par la course finale, loin de là ! Samedi 4 octobre, une tempête violente a tout d'abord contraint les organisateurs à repousser tous les événements prévus pour la matinée. De nombreuses surprises se sont ensuite enchainées sur la piste. La course sprint a été remportée par Karchez, suivi de Maxime Biaggi et de Squeezie, longuement acclamés par les fans présents sur place.

Dimanche, la course des légendes, réunissant les quatre anciens leaders du GP Explorer, Sylvain Levy, Depielo, Etienne Moustache et Lebouseuh, a, elle aussi, ravi les fans. Pas de course de F4 pour ces derniers, mais un affrontement à bord de Ligier JSP4 personnalisées pour l'occasion. À l'issue de cette course endiablée, c'est Etienne Moustache qui est monté sur la plus haute marche du podium. Il était suivi par Lebouseuh et Depielo. Parti en tête, Sylvain Lyve est, quant à lui, resté 4e après avoir été disqualifié par un drapeau noir, une décision très rare en course automobile.

Le 1000tipla, un Fiat Multipla modifié pour atteindre plus de 1000 chevaux et une Formule 1 Lotus de 2012 aux couleurs de l'écurie Alpine ont également fait quelques apparitions remarquées. Mais la plus grande surprise était sans aucun doute le passage de la patrouille de France, juste avant le départ de la course dimanche. "Vous incarnez le dynamisme de la jeunesse française, l'innovation technologique, le travail en équipe.... des valeurs qui sont chères à l'armée de l'air et de l'espace. Soyez fiers de faire partie de cette belle fête", pouvait-on entendre grâce à toutes les enceintes du circuit Bugatti. De quoi marquer les esprits et internet pendant de nombreuses années.