"Un coup de pression monumental" et des coûts énormes : pourquoi Squeezie abandonne le GP Explorer

La troisième édition du Grand Prix Explorer sera bel et bien la dernière. Plusieurs raisons, dont une financière, poussent le youtubeur Squeezie à mettre fin à ce projet.

2,3 millions. C'est le nombre énorme de spectateurs qui ont assisté en direct sur le web aux deux premières éditions du GP Explorer, une course de Formule 4 entre créateurs de contenus organisée par Squeezie. C'est donc tout naturellement que le deuxième plus gros youtubeur de France et ses confrères ont re-signé pour une troisième année. D'abord ravis, les fans ont eu la déception d'apprendre que l'édition organisée ces 3,4 et 5 octobre 2025 portait un nom très clair : The Last race, ou "La dernière course" en français.

Pourquoi arrêter un tel phénomène ? Selon Squeezie, plusieurs raisons indépendantes expliquent sa décision de ne pas reconduire son projet. Un événement d'une telle ampleur demande tout d'abord plusieurs mois, voire plusieurs années de travail acharné. Il faut, entre autres, trouver les participants, s'entrainer plusieurs semaines dans l'année et travailler avec les marques partenaires comme Alpine, Lego ou Netflix. Lors de l'annonce du premier Grand Prix Explorer en 2022, Squeezie expliquait qu'il travaillait déjà sur l'édition 2025. "J'ai déjà des idées pour finir en beauté sur le GP 3, mais il n'y aura pas de 4ᵉ édition", annonçait-il lors d'une émission diffusée en direct sur son compte Twitch. Les spectateurs sont donc prévenus depuis longtemps…

Les entrainements au Grand Prix Explorer demandent également énormément de temps aux participants. Ces derniers doivent se rendre disponibles plusieurs semaines par an dans la plus grande discrétion afin de garder la surprise intacte pour la grande annonce. Dernièrement, c'est le youtubeur Michou qui confiait ne pas pouvoir participer à cause de problèmes d'emplois du temps. "Je regrette tous les ans, mais Inoxtag, mon binôme de l'année dernière, n'était pas assez disponible. Il s'entrainait dur pour escalader l'Everest. Cette année, c'est moi qui n'ai pas assez de temps à accorder pour vraiment profiter du projet."

© JP Pariente/SIPA

Invité dans l'émission Popcorn du créateur Domingo, Squeezie a part ailleurs révélé dès 2022 qu'un tel événement coûte plusieurs millions d'euros : "Oui, c'est à ce point. Un événement comme ça, c'est entre 3 et 4 millions d'euros" indiquait-il. "Tout ça repose sur une balance, un écosystème et ce sont les équipes qui ont tout donné", poursuit-il avant d'ajouter : "c'était un coup de pression monumental. Quand on s'engage, on signe et il y a moins 2 millions et on ne sait même pas si les marques d'Internet vont nous suivre."

Mais pas d'inquiétude, Squeezie, Lucas Hauchard de son vrai nom, a déjà prévu la suite. Interrogé sur l'avenir de l'événement, le Youtubeur a indiqué que sa course n'allait pas réellement disparaitre. "J'aimerais que le GP explorer devienne une ligue. Elle ne serait pas présente toute l'année parce que c'est trop difficile à gérer et que le championnat de Formule 4 existe déjà", a annoncé le vidéaste. "Mais j'aimerais faire une ligue dans laquelle on ferait entrer des personnes qui n'ont pas eu leur chance." Une saison en kart ou formule 4 coûte effectivement plusieurs centaines de milliers d'euros par an, ce qui prive chaque année de jeunes talents potentiels de percer dans le milieu du sport automobile.