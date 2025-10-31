Royaume du TCG 2025 : une nouvelle édition dédiée aux fans de cartes à collectionner

La seconde édition du plus grand rassemblement de fans de cartes à jouer et à collectionner s'organise ce week-end du 1e novembre.

Avis aux collectionneurs et aux stratèges en herbe : ce week-end marque le retour de l'un des plus grands salons dédiés à un monument de la pop-culture : le Royaume du TCG. Pour cette nouvelle édition, il sera possible de retrouver les cartes les plus emblématiques de votre enfance avec du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Magic, mais également quelques récentes têtes comme Lorcana et One Piece.

Crée par des passionnés et entouré de nombreux sponsors et exposants, le Royaume du TCG réserve le hall 2 de Paris Nord Villepinte pour l'ensemble des visiteurs. Cela représente pas moins de 16 000m² pour s'adonner au plaisir du jeu et de la collection de cartes à jouer et à collectionner.

Un salon qui reflète une forte tendance

Le phénomène des cartes à jour et à collectionner est en forte hausse depuis quelques années, et principalement depuis le COVID. Selon une étude menée par l'institut YouGov pour le compte du site eBay, ce sont près de 8 millions de Français qui déclarent collectionner des cartes (sans précision de l'univers collectionné). Cela représenterait près de 12% de la population du territoire qui s'adonnerait aux plaisirs (et aux affres financiers) de la collection.

Sans surprise, Pokémon reste le maitre en la matière. Près de 62% des collectionnés français interrogés déclarent posséder des cartes de la célèbre licence de monstres à capturer et à collectionner. Yu-Gi-Oh est en deuxième position et est suivi par un petit nouveau dans le domaine avec One Piece TCG. L'illustre Magic The Gathering complète la liste avec près de 17% de collectionneurs parmi les personnes interrogées. Selon eBay, la frénésie des cartes à jouer déclencherait près de 14 000 recherches par heure autour des Pokémon.

Cette année, tous les yeux semblent rivés sur un petit nouveau dans le milieu des TCG : Riftbound. Ce phénomène déjà disponible en Chine voit ses premières cartes s'arracher sur les sites de revente en ligne. Et pour cause : il s'agit de l'adaptation officielle du célèbre jeu en ligne League of Legends !

Le Royaume du TCG se déroule ce week-end, du 1 au 2 novembre 2025 à Paris Nord Villepinte. La billetterie est disponible et il faut compter une vingtaine d'euros pour un ticket d'entrée, mais il est également possible de s'inscrire aux tournois sur place.